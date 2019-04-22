Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уикенда - Советский спорт
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22 апреля 2019 14:00Безъязычный Алексей

Злой Ари, Ракицкий – папа и гол Гулиева. Очень крутой хит-парад событий футбольного уикенда

«Советский спорт» выделяет самые интересные сюжеты 24-го тура РПЛ.

ОТЕЦ ТУРА

Ярослав РАКИЦКИЙ

Защитник «Зенита» за два дня до матча в Краснодаре узнал о том, что второй раз стал отцом: следом за дочерью Ярославой его супруга Ольга подарила ему сына. Радостное событие вдохновило украинца на очередной подвиг – третий (!) за четыре (!!) тура гол прямым ударом со штрафного. На сей раз даже не пришлось прибегать к помощи Магомеда Оздоева, который до этого целовал Ракицкого перед штрафными в лысину (как Лоран Блан – Фабьена Бартеза на ЧМ-1998). Мяч влетел в сетку ворот Тимофея Сафонова без всякого ритуала. Напомним, в начале сезона Ярослав успел забить со штрафного за донецкий «Шахтер», откуда зимой перебрался в «Зенит». До этого у него не было сезонов даже с тремя голами. А со штрафных чаще него в национальных чемпионатах-2018/19 отличался только Лионель Месси (6 раз).

СТЫЧКА ТУРА

АРИ – Александр АНЮКОВ

Помимо обилия голов, ударов, сейвов и красивых комбинаций, матч «Краснодар» – «Зенит» запомнится разгоревшимся ближе к концу второго тайма конфликтом. Причиной послужила неразбериха с заменами у питерцев. Вместо Магомеда Оздоева на поле едва не появился Кристиан Нобоа, что привело бы к нарушению лимита на легионеров. В итоге регламент был соблюден: Нобоа заменил Эмилиано Ригони, Оздоев уступил место Александру Анюкову. Однако проволочка вызвала возмущение скамейки «Краснодара». Оттуда прибежал даже не заявленный на игру Ари, который толкнул Анюкова. До массовой потасовки не дошло чудом. А желтые карточки получили Анюков и… Магомед-Шапи Сулейманов.

БОДИ-АРТ ТУРА

Неизвестный фанат «Краснодара»191668381807

Во время чемпионата мира прошлым летом многим запомнился огромный африканец, раскрасивший свое тело в цвета российского флага и ходивший в таком виде – голым по пояс – на трибуны. Это был камерунец Ригобер Йумби, который просил называть себя Маскот Зомо… В субботу на краснодарском стадионе у него обнаружился двойник. Только вместо триколора он был разукрашен в клубные цвета «быков», а на груди у мужчины было написано не «Россия», а «Краснодар».

ПРИВЫЧКА ТУРА

Бенедикт ХЕВЕДЕСUSP_4080

Чемпион мира 2014 года переходил в «Локомотив» прошлым летом отнюдь не как бомбардир. От немца в первую очередь требовалось укрепить оборону, и с этой задачей он справляется. Тем не менее Хеведес успевает еще и голы забивать. В РПЛ-2018/19 защитник отличился уже три раза. Причем – вот совпадение! – дважды Бенедикт открывал счет в дерби с ЦСКА. В октябре этого хватило «Локо» для победы. Теперь у армейцев нашелся ответ в виде гола Федора Чалова. Но оттого результативное подключение Хеведеса в атаку не становится менее ценным.

ТРАВМА ТУРА

Игорь ДИВЕЕВ

19-летний защитник ЦСКА не смог доиграть субботнее дерби до конца. Но «Локо» в этом не виноват. Юный армеец неудачно столкнулся со своим одноклубником Якой Бийолом, получив удар в подбородок. Дивеева унесли с поля на носилках, а в воскресенье диагностировали у него черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и рваную рану верхней губы. Виктору Гончаренко с его лимитированной заявкой час от часу не легче.

ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРА

Аяз ГУЛИЕВ1280_864_max

Перед матчем предыдущего тура полузащитник «Спартака» вляпался в неприятную историю, избив в центре Москвы гражданина США. В отличие от Павла Мамаева и Александра Кокорина, Гулиев избежал уголовного преследования, но был переведен клубом в дубль и оштрафован на пять миллионов рублей… Олег Кононов вернул Аяза в основу - и тот в воскресенье отплатил голом. Вторым в сезоне-2018/19. И снова в ворота «Енисея», которому Гулиев забил в первом круге, выступая за «Ростов».

ДЕБЮТ ВЫХОДНЫХ

Артем ЛУКОЯНОВ09bb29f2bf99b026e0efdb14884e1ed0

Хоккеист «Ак Барса» Артем Лукоянов решил повеселить публику, подписав контракт с клубом ПФЛ «КАМАЗ». При чем тут премьер-лига, спросите? А при том, что дебют обладателя Кубка Гагарина-2018/19 в профессиональном российском футболе состоялся в матче против фарм-клуба выступающей в РПЛ «Уфы». 30-летний Лукоянов появился на поле за пять минут до конца и помог своей команде удержать победу 2:0.

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