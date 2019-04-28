Финансовый потолок в КХЛ: старые песни о главном

Когда в НХЛ на первом этапе плей-офф вылетели все номинанты, все лидеры дивизионов и конференций и до кучи действующий обладатель Кубка Стэнли, в российском сегменте Интернета вновь обострилась вечная тема о том, как у них, там, все хорошо, а у нас тут все плохо. Заслуженные генералы диванных войск предлагали радикальные методы, способные в кратчайшие сроки догнать и перегнать Америку. Самым заманчивым показалось предложение ежегодно, сроком на один сезон, назначать президентом КХЛ руководителя клуба, занявшего последнее место в регулярном чемпионате. Тут и проблем с переводом не будет, поскольку руководителя этого наверняка уже спустили с лестницы клубного офиса, бросив в спину чемодан. И уж он-то, натерпевшийся и настрадавшийся, покажет всем олигархам, где живет настоящая хоккейная справедливость.

Шутки шутками, но сейчас к нам с двух сторон приближаются два события, при столкновении которых любая шутки может стать явью. С одной стороны это снижающийся потолок зарплат, который в следующем сезоне должен приземлиться на цифру 800 миллионов рублей, а потом и вовсе стать жестким и 600-миллионным. С другой стороны, сезон-2020/21 в НХЛ начнется с локаута, и нет никаких предпосылок к тому, что его удастся избежать.

По поводу жесткости потолка КХЛ можно сказать, что в этом вопросе все шутки уже давно закончились. Потому что нельзя две пятилетки шутить на одну и ту же тему. О жестком потолке говорили с момента создания лиги, и не просто говорили, но и периодически обещали, клялись мамой, били себя ногой в грудь, разве что кровью не расписывались, но все это было с дополнениями «позже» и «потом». Финансовый потолок в КХЛ – это такая вещь в себе, и даже когда он был мягким, как свежая коровья лепешка, то и тогда обходился на раз-два. Потом он как бы стал жестким, но даже без проникновения в базу КХЛ было понятно, что в некоторых клубах первая пятерка выносит этот потолок с грохотом, отбрасывая его далеко в сторону. А остальные хоккеисты, стало быть, должны играть не просто даром, но и доплачивать, чтобы сбалансировать «жесткопотолочный» бюджет – иначе математика не сходилась.

И вот, в тот самый момент, когда потолок зарплат в КХЛ должен будет достичь своего исторического минимума и, если верить словам руководства лиги, будет прибит сверху гвоздями в два ряда, в НХЛ станут вольными птахами не только Овечкин с Малкиными и Бобровский с Василевским, но и Таварес со Стэмкосом и Прайс с Флери. То есть, рынок станет бескрайним, а тратить деньги на нем будет нельзя – вы это серьезно?

Вопрос о том, будут ли в локаут заокеанские звезды играть в КХЛ, не стоит – они будут. Другое дело, как это будет документально оформлено: станут ли они играть за официальные оклады или по бумагам их зарплата будет один МРОТ и тарелка супа, а деньги будут падать на карточку жены, оформленную консультантом мэрии. В любом случае Континентальная лига сейчас находится в такой ситуации, из которой нет нормального выхода. Если официально отменять потолок или кого-то выводить из-под него на время локаута, то это вызовет уже даже не шутки, а дикий хохот с переходом в глумления над его «жесткостью». Если держаться за потолок, как утопающий за соломинку, и не замечать играющих как бы «за харчи» звезд НХЛ, то это тоже явно не послужит укреплению имиджа КХЛ. Есть еще и третий способ, самый плохой, но, к сожалению, нынче самый распространенный: когда потолок будет действительно жестким и реально контролироваться, но при этом будет парочка избранных, которые этим потолком, мягко говоря, подотрутся, и с ними ничего нельзя будет поделать.

В любом случае, для КХЛ это будет хорошая проверка «на вшивость», и от того, какой вариант она письменно или кулуарно примет, будет понятно дальнейшее направление ее развития. Не того развития, которое преподносят прессе на красивых слайдах по окончанию сезона, а реального, когда вещи называются своими именами.