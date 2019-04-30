«Расстрелять всех на хрен! Горлуковича – в тренеры!». Соцсети бурно реагируют на провал «Спартака» - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 апреля 2019 12:37Безъязычный Алексей

«Расстрелять всех на хрен! Горлуковича – в тренеры!». Соцсети бурно реагируют на провал «Спартака»

После ничьей красно-белых с «Рубином» возмущен не только Евгений Кафельников. Мы собрали в одном месте «глас народа».

Алексей

В комментариях в соцсетях большинство высказывается за уход Олега Кононова с поста главного тренера, хотя некоторые справедливо признают: не он этот состав «Спартака» собирал – не ему отвечать. А то, что нынешние игроки не способны бороться за серьезные места, очевидно почти всем. Вот самые яркие высказывания болельщиков.

navifishrussia

Нет уж, пусть идут до конца! Позориться так до упора, чтоб тошно всем стало!

aleksmarconi

Кононову надо с забегания об стеночку - и на выход.

michael_gorbunov

ГЛУШАКОВ НАШ КАПИТАН! Он один тащит команду, все остальные не тянут, тренер физрук, игроки не хотят играть, а ГЛУШАК ТОП! Номер 8 навсегда в наших сердцах! Как же он хорош, дайте ему улучшенный контракт на 10 лет еще.

rozamustaeva70

Вот пойду завтра я на работу и буду пинать, все равно не миллионы платят. Этим же можно! И ничего, не позорно же!

mari_mashulya19

Хорошо, что до конца чемпионата не так много осталось - не успеем вылететь.

mitrofanov_o

Массимо, давай, возвращайся… Молодежь ждёт тебя! Без тебя никак!

kovalevvo

Клоуны долбанные! Джикию и Зобнина жаль.

kostya_272

Выпустите с первой лиги «Спартак-2», больше шансов будет. А юродивых пешеходов по домам отправить!

dimonx99

Проиграл опять Кононов! Зачем было менять схему после первого тайма? Замени Глушака на Умярова - и все! Ещенко - 70 процентов брака, это капец просто!

amiraiupov

Да не позор это, а реальность сегодняшнего дня. Позор был с Тулой.

chernitsyn__1987

А где Назаров с песнями и плясками и Глушаков с лайками? Че-то не слышно…

paulfcsm

Как после такого нерва, как Каррера, можно было брать амебу?

fedos_dimka

Кононов, заведи пожалуйста инстаграм... Ты даже не подозреваешь, что мы хотим тебе сказать.

elenamontecatini

Хорошо, что не пошли на стадион! Невозможно это смотреть!

uimenov2965

Дядя Леня, продай наш клуб, ты его только гробишь

mixalka83

Состав менять на 50 процентов, очень много шлака... Ползти к Черчесову на поклон!

serg_obrazkov

Расстрелять всех на хрен!

d__man_55

Горлуковича - главным тренером!

pozharsky_dj

Смотрите, что творится с «Бетисом»! Мы в таком же положении... Надо этим бессовестным бойкот дать! Пускай Федун наблюдает свои пустые трибуны и считает дальше свои сбережения. Это же беспредел, который игроки поддерживают. А тренер пусть наигрывает пустой потенциал в виде бестолкового и жадного Мелкадзе...

vitaly_226

Полкоманды уровня ФНЛ, чего можно ждать от них? Ходят пешком, вообще игры на скорости нет! Ну и как следствие Ханни психует, что Дуболомовицкий вместо того, чтобы вывести Ханни один на один, лупит с непонятной позиции! Фернандо пашет, но Мелкадзе со своей примитивной обводкой теряет мяч за мячом! Гулиев вообще с мячом работать не может! Зобнин капитально сдал, брака - ужас! Нужно брать игроков высокого уровня! С Кононовым рано делать выводы, он эту команду не собирал...

vitmar1975

А где радостное фото из раздевалки? Молодцы же, вничью сыграли!

gmishcgani

Только садомазохисты будут смотреть на такое позорище!

topguni

Никогда еще не было такого негатива. Превратили команду хрен знает во что. Бессовестные бездари. Руководство - вон (в полном составе). Иуду и Ромашку - прочь! Пиджака скормить коням, эту бесхребетную мямлю. А тутти аванти, Массимо Каррера!

Напомним, что после ничьей с «Рубином» команда Кононова сохранила пятое место, но опережает «Арсенал» всего на одно очко. Шансы на зону Лиги чемпионов «Спартак» практически потерял – отставание от третьего места достигло шести очков. Впереди четыре тура, в которых красно-белые сыграют с «Уралом», «Крыльями Советов» и «Оренбургом» в гостях и с «Уфой» дома.

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