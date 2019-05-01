Последняя гонка Волшебника. Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБиатлонБокс/ММАТеннисБаскетбол...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дня
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
01 мая 2019 14:00Мысин Николай

Последняя гонка Волшебника. Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна

1 мая 1994 года на трассе «Имола» попал в смертельную аварию один из самых легендарных гонщиков в истории. Так не стало трехкратного чемпиона, великого бразильца Айртона Сенны.

В паспорте у него было написано «Айртон Сенна да Сильва», журналисты звали его «Человеком дождя», а болельщики – просто «Волшебником». Сын богатых родителей и представитель дорогого вида спорта, он был для бразильцев таким же близким и родным, как футбольные звезды, начинавшие свой путь с дворовых площадок фавел. Сенну не просто обожали – его боготворили! И черный уик-энд «Гран-при Сан-Марино», унесший жизни сразу двух пилотов (и едва не обернувшийся гибелью третьего) запомнился, в первую очередь, именно как последняя гонка великого Айртона.

ПУТЬ К СЛАВЕ

Сенна родился 21 марта 1960 года в Сан-Пауло, в семье богатого землевладельца. Отец поддерживал увлечение сына гонками – уже в 4-летнем возрасте посадил его на карт и никогда не жалел денег на карьеру Айртона. В 77-м Сенна выиграл чемпионат Южной Америки по картингу. В 78-м отправился в Европу – для начала в британскую «Формулу-Форд 1600». В 83-м Сенна уже вовсю работал с командами «Формулы-1» - участвовал в тестах «Уильямса», «Макларена», «Брэбхема». Но контракт на свой дебютный сезон получил от «Тоулмана».

В 1984-м, на трассе в Жакарепагуа на домашнем этапе в Бразилии Айртон провел свой первый «Гран-при».

Та гонка закончилась сходом – на 8-м круге у болида Сенны отказал мотор. Однако уже следующий уик-энд - «Гран-при Южной Африки» - бразилец завершил на шестом месте, набрав очко. В Монако он приехал на подиум, став вторым – именно там все окончательно поняли величину его таланта! Неопытный гонщик на узкой и коварной трассе, проложенной по улочкам Монте-Карло, смотрелся увереннее многих мастеровитых пилотов, уверенно боролся за позиции и уступил лишь Алену Просту.

Судьба еще не раз сведет их вместе. Именно эта парочка – харизматичный, импульсивный, отчаянный Волшебник и рассудительный, спокойный, вдумчивый Профессор на десятилетие станут главными персонами всей «Формулы-1». И выиграют на двоих 7 титулов!

Правда, если Прост свое первое чемпионство оформит уже в 85-м, Сенне придется ждать до 88-го. Три года после выступления за «Тоулман» он проведет в «Лотусе», прежде чем перейдет в «Макларен» в 88-м. К этому моменту на счету Айртона уже было шесть побед (первую он одержал на «Гран-при Португалии»-1985), но не было статус суперзвезды. Тем не менее, их противостояние с Простом станет самым ярким соперничеством партнеров по одной команде в истории всей «Формулы-1». При том, что француз изначально считался вроде как лидером коллектива из Уокинга…

НЕПРОСТОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО С ПРОСТОМ

GettyImages-756172985

Сенна сразу же показал – он не собирается отбывать «второй номер». Он нацелен на титул, и сделает все для победы! Сезон-1988 отметился доминированием болидов «Макларена» - Айртон и Ален выиграли 15 из 16-ти гонок в календаре. При этом Прост набрал больше очков. А Сенна одержал больше побед (8 против 7). Поскольку в тот момент в зачет пилотов шли только результаты 11-ти лучших «Гран-при», то чемпионом стал бразилец.

Прост возьмет реванш в 1989-м. Но к концу того чемпионата Ален поймет, что в «Макларене» больше благоволят Сенне. Непримиримое, принципиальное соперничество обернется стычками на трассах, постоянными ссорами и атмосферой если не ненависти, то откровенной вражды межу двумя гонщиками. В итоге Ален предпочтет уйти в «Феррари». И пока будет безуспешно пытаться спасти «Скудерию» (не побеждавшую в чемпионате с 1979 года!), Айртон дважды подряд возьмет титул (в 1990-1991 годах).

В 1991-м Прост покинет и Маранелло, разругавшись с руководством «Феррари», не сумевшим предоставить ему конкурентоспособный болид. Сезон-1992 (год дебюта Шумахера и доминирования Мэнселла) он пропустил, а в 1993-м вернется уже в «Уильямс», уверенно выиграет четвертый титул и окончательно завершит карьеру.

Мир же замрет в предвкушении новой великой дуэли – теперь между опытным Сенной и молодым Михаэлем Шумахером.

РОКОВОЙ УИК-ЭНД

GettyImages-86150541

До «Гран-при Сан-Марино» в рамках заездов «Формулы-1» (не считая тестов) погибли 30 гонщиков. Но последняя трагедия произошла 12 лет назад - в 1982-м, в Канаде, заживо сгорел итальянец Рикардо Палетти. С тех пор безопасность серьезно усилили и многим казалось, что принятых мер достаточно, а новых смертей впредь не будет.

Увы, это было ошибкой.

Тот уик-энд в Имоле сразу пошел не так! Для начала на тренировке в серьезную аварию попал Рубенс Барикелло. Молодой бразилец, друг Айртона Сенны (многие считали Рубиньо его протеже), получил тяжелейшие травмы и был отправлен в больницу. Трехкратный чемпион так переживал за своего соотечественника, что вопреки запрету врачей ночью пробрался в госпиталь, перескочив через забор, и навестил товарища. Позднее Барикелло установит рекорд «Формулы-1» по количеству гонок – он выступит в 326 «Гран-при», и продержится в списке участников чемпионата аж до 2011 года! Но вот тогда, 29 апреля 1994-го, никто не был уверен, что он в принципе выживет. Не говоря уже о том, что продолжит карьеру.

В субботу, 30 апреля, погиб Роланд Ратценбергер.

Австриец в свои 33 года проводил лишь третий «Гран-при». Он отчаянно собирал деньги на то, чтобы оплатить свое участие в чемпионате мира. Но, к сожалению, не совладал с болидом «Симтек». На быстром круге на скорости за 300 км/ч у машины Роланда отлетело переднее антикрыло (поврежденное им чуть ранее при атаке поребрика), из-за чего пилот потерял управление и врезался в бетонную стену. Смерть наступила мгновенно.

Две тяжелых аварии за два дня ужаснули болельщиков и всерьез насторожили гонщиков. Сенна, как лидер профсоюза, в воскресенье с утра созвал собрание пилотов, на котором было решено создать рабочую группу по усилению мер безопасности.

Спустя всего лишь несколько часов не стало уже Айртона.

Эти кадры видели все – «Уильямс» Сенны срывает в скоростном повороте «Тумбурелло», выносит на обочину и на огромной скорости бьет о стену. Прибывшие на место спасатели и врачи уже констатировали серьезные травмы – из носа Айртона сочилась кровь и мозговая жидкость, была разорвана височная артерия, череп раздроблен в районе правого глаза. Формально, бразилец был еще жив, когда его доставили в местный госпиталь. Но тесты показали, что мозг Волшебника погиб. И нет никаких шансов на спасение. В тот же день его отключили от систем жизнеобеспечения. А мир узнал, что самого известного и популярного пилота больше нет.

Причины трагедии толком не ясны до сих пор. Причиной срыва с траектории, возможно, стала непрогретая резина – до этого на протяжении шести кругов пилоты ехали за машиной безопасности (она появилась на трассе из-за аварии на старте, когда в заглохший болид Юрки Ярвилехто врезался Педро Лами). Вероятно, что Айртон не до конца прогрел покрышки, прежде чем стал атаковать. Сам его стиль пилотажа, подразумевающий постоянный поиск грани возможного, тоже мог поспособствовать ошибке пилота – грань ведь легко перейти…

Телеметрия показала, что в момент вылета с трассы скорость «Уильямса» была 310 км/ч. В момент столкновения с отбойником – 218 км/ч. Внешне машина не получила каких-то роковых повреждений (если сравнивать с другими фатальными инцидентами). Айртона же сгубил рычаг передней подвески, который не вынес удара, сломался и пробил шлем гонщика. За это многие до сих пор винят в смерти Сенны инженеров команды и лично сэра Фрэнка Уильямса, не сумевших построить достаточно безопасный болид.

Как бы там ни было, Айртон погиб. Ему было 34 года. Он успел выиграть три чемпионата мира, 41 гонку и 65 квалификаций. Он остался в памяти многих как один из самых ярких и талантливых гонщиков, когда-либо живших на планете Земля. И считается таковым до сих пор – спустя 25 лет после смерти.

29/04 18:20Хоккей
Малкин, Кучеров, Гусев - в одной пятерке! Уже 1 мая со Швецией!Обсуждаем состав звеньев сборной, которая 1-5 мая выступит на Чешских играх.
01/05 12:36Футбол
Чтобы выйти в финал, «Тоттенхэму» надо стать «Аяксом»-1996!Исторические параллели по следам первого полуфинала Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
18/04 09:07Фигурное катание
Идем на командное золото Пекина. Будь Олимпиада сейчас, Россия победила быНа финише сезона наша сборная стала лишь третьей на командном ЧМ в Японии. А каковы перспективы россиян на аналогичном олимпийском турнире 2022 года?
01/05 13:01Футбол
Месси 12 лет ждал мести. «Барселона» сегодня в полуфинале ЛЧ примет «Ливерпуль»Анонс предстоящей битвы при «Камп Ноу».
01/05 10:07Футбол
Шашлык - с Месси и Овечкиным! Гид по миру футбола и хоккея на майские праздникиМы составили расписание ключевых футбольных и хоккейных событий, за которыми вам наверняка будет интересно следить на отдыхе.
22/04 13:30ММА
Валентина Шевченко: Будет здорово, если турнир UFC пройдет в КиргизииЧемпионка UFC в наилегчайшем весе прокомментировала поражение своей сестры Антонины от американки Роксанн Модаферри и отметила хорошую организацию турнира в Санкт-Петербурге.
28/04 20:11Теннис
Даниил не совладал с Доминатором. Но Медведев все равно молодец!Даниил Медведев вышел в третий финал турнира ATP в этом сезоне и в свой первый в карьере – на грунте.
22/04 17:30ММА
Алистар Оверим: Если бы я дрался с Волковым, то победа тоже была бы за мнойГолландский тяжеловес Алистар Оверим после победы на турнире UFC над Алексеем Олейником рассказал о поединке и о впечатлениях от Санкт-Петербурга.
30/04 13:48Хоккей
Дождались Знарка, но не дождались БыковаОдна живая легенда в КХЛ вернулась, вторая остановилась на полпути.
16/04 09:45Теннис
«Даше мешает лишний вес». Что происходит с Касаткиной?Сильнейшая теннисистка России Дарья Касаткина с начала года одержала всего две победы (при семи поражениях) и опустилась с 10-й на 22-ю строчку рейтинга WTA.
30/04 16:00Футбол
Кто из выскочек поедет в Мадрид? «Тоттенхэм» примет «Аякс» «Советский спорт» о первом полуфинале «Лиги чемпионов».  
26/03 16:30Биатлон
«Логинов готов конкурировать с Бе». Оценки биатлонистам за сезонУ биатлонистов в календаре остался только чемпионат России, который пройдет в Тюмени с 28 марта по 2 апреля. Поэтому с полным основанием можно начинать подводить итоги сезона. Сегодня – о выступлении мужской сборной.
01/05 13:03Футбол
Евгений Ловчев: Этот «Аякс» мне напомнил команду КройфаНаш обозреватель Евгений Ловчев – о полуфинале Лиги чемпионов «Тоттенхэм» - «Аякс».
08/04 20:15Теннис
Света вернулась и победила! До этого мы не видели ее с сентябряСветлана Кузнецова провела свой первый матч с сентября прошлого года – и добилась победы над Екатериной Александровой в швейцарском Лугано. Со счетом 8:6 на тай-брейке третьего сета.
01/05 11:00Футбол
Александр Градский: Кононов делает те же самые ошибки, что и КаррераПреданный болельщик «Спартака» Александр Градский видит проблемы клуба не в тренерах и считает, что Олегу Кононову надо дать возможность построить новую команду.
30/04 20:00Футбол
«Тоттенхэм» - «Аякс» - 0:1. Голландская сенсация продолжается. ОнлайнСледи за матчем вместе с «Советским спортом».
19/04 20:05Теннис
Медведев бьет Джокера! Россиянин выбил в Монте-Карло первую ракетку планетыДаниил Медведев впервые в карьере обыграл лидера рейтинга ATP. И впервые же вышел в полуфинал «Мастерса». В Монако 23-летний россиянин справился с самим Новаком Джоковичем – 6:3, 4:6, 6:2.
25/03 12:30Биатлон
Где спрятан ключ к результатам Логинова, и в чем наши слабее ПидручногоЮрий Цыбанев – о непознаваемом настоящем и непредсказуемом будущем российского биатлона.
12/04 17:30Фигурное катание
Туктамышева еще поборется с японками на финише ЧМ. Лишь за серебро – и тем не менееПеред последним днем командного чемпионата мира сборная России по-прежнему идет третьей. Но шанс отобрать второе место у хозяев турнира в субботу у нее есть.
21/03 08:00Биатлон
Наталья Сорокина: Логинов удержит второе место, он в хорошей формеС 21 по 24 марта в норвежском Холменколлене пройдет заключительный этап Кубка мира по биатлону.
18/04 17:08Теннис
Медведев разбушевался! Даниил впервые в карьере вышел в четвертьфинал «Мастерса»Четвертый раз подряд обыграв Стефаноса Циципаса, Даниил Медведев пробился в восьмерку сильнейших на третьем «Мастерсе» сезона – в Монте-Карло.
20/04 23:00ММА
За Шевченко переживали больше, чем за россиян. Как прошел турнир UFC в Санкт-Петербурге«Советский спорт» – о втором турнире UFC, прошедшем в России.
30/04 23:44Хоккей
Хоккейные болельщики, если и улетят на чемпионат мира, то рискуют не вернутьсяКак относиться к слухам о банкротстве главного лоукостера для болельщиков, которые собрались в Словакию.
27/03 19:47Биатлон
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшегоКубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов.
27/04 08:30ММА
Вячеслав Василевский: Исмаилов будет похож на красочную новогоднюю елку после боя со мнойИзвестный российский боец накануне поединка в рамках ACA 95 против Магомеда Исмаилова поделился мнением о сопернике, поражении Альберту Дураеву и признался, что планирует попробовать свои силы в заокеанской лиге.
21/04 17:30Теннис
Медведев не сорвал джекпот в Монте-Карло. Но все равно провел супертурнир!На «Мастерсе» в Монте-Карло Даниил Медведев впервые в карьере обыграл Новака Джоковича, вышел в полуфинал и едва не поборолся за титул. Правда, к сожалению, сенсационно уступил Душану Лайовичу.
20/04 23:30ММА
Олейник, что ты творишь? Россиянин полез в драку с Оверимом и был нокаутирован. Итоги турнира UFC в Санкт-ПетербургеБойоцовское шоу в Санкт-Петербурге удалось на славу.
30/04 10:32Хоккей
«Мечтаю поработать с Олегом Знарком»: молодые хоккеисты рвутся в бой!Закрытие юбилейного сезона МХЛ: яркие выпускники и новые таланты.
01/05 09:15Футбол
Хет- трик от Кутюр(а), привет от Бобровского и гол от «Аякса». Что случилось, пока вы спалиВ нашей традиционной рубрике мы собрали все самое интересное, что произошло поздно вечером, ночью и под утро. Вы могли это проспать, а мы не спали и следили, чтобы рассказать вам обо всем в одном материале.
21/04 12:00ММА
Александр Шлеменко: Удары коленями – главный козырь Оверима, который сработал против ОлейникаЗнаменитый боец смешанных единоборств – о причинах поражения Алексея Олейника от голландца Алистара Оверима.
Новости
15:06 Хоккей Рижское «Динамо» продлило Дарзиньша и подписало американского защитника (фото)
14:53 Футбол «Ливерпуль» осудил поведение своих фанатов в Барселоне (видео)
14:47 Фигурное катание Загитова исполнила мечту слепой болельщицы
14:41 Футбол «Валенсия» хочет выкупить права на Черышева
14:38 Хоккей Лучший снайпер чемпионата Германии продолжит карьеру в КХЛ (фото)
14:33 Легкая атлетика CAS отклонил иск Семени, ей придется принимать гормоны для снижения тестостерона
14:19 Хоккей «Ак Барс» отдал Секача в ЦСКА и получил права на Ожиганова
14:19 Фигурное катание Михайлов стал первым помощником Плющенко в его тренерской группе
13:56 Хоккей Кемппайнен сменил «Салават» на СКА (фото)
13:39 Хоккей Ландер стал игроком «Локомотива»
13:38 Футбол СМИ: Погба будет зарабатывать в «Реале» меньше, чем в «МЮ»
13:23 Футбол Бухаров выбыл из строя до конца сезона
13:01 Футбол Карл-Хайнц Румменигге: Хочу, чтобы Хаби Алонсо однажды стал тренером «Баварии»
12:28 Футбол Евгений Ловчев: Ставлю на «Барсу», там Месси
12:24 Хоккей Ярославский «Локомотив» подписал Да Косту
12:10 Футбол Окадзаки покинет «Лестер»
11:59 Хоккей Бобровский - вторая звезда игрового дня в НХЛ, Кутюр - первая
11:40 Хоккей «Металлург» заключил контракт с Козуном
11:24 ММА Леснар завершил карьеру в ММА
11:09 Хоккей Квартальнов возглавил «Ак Барс»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика