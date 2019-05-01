Последняя гонка Волшебника. Ровно 25 лет назад погиб Айртон Сенна

В паспорте у него было написано «Айртон Сенна да Сильва», журналисты звали его «Человеком дождя», а болельщики – просто «Волшебником». Сын богатых родителей и представитель дорогого вида спорта, он был для бразильцев таким же близким и родным, как футбольные звезды, начинавшие свой путь с дворовых площадок фавел. Сенну не просто обожали – его боготворили! И черный уик-энд «Гран-при Сан-Марино», унесший жизни сразу двух пилотов (и едва не обернувшийся гибелью третьего) запомнился, в первую очередь, именно как последняя гонка великого Айртона.

ПУТЬ К СЛАВЕ

Сенна родился 21 марта 1960 года в Сан-Пауло, в семье богатого землевладельца. Отец поддерживал увлечение сына гонками – уже в 4-летнем возрасте посадил его на карт и никогда не жалел денег на карьеру Айртона. В 77-м Сенна выиграл чемпионат Южной Америки по картингу. В 78-м отправился в Европу – для начала в британскую «Формулу-Форд 1600». В 83-м Сенна уже вовсю работал с командами «Формулы-1» - участвовал в тестах «Уильямса», «Макларена», «Брэбхема». Но контракт на свой дебютный сезон получил от «Тоулмана».

В 1984-м, на трассе в Жакарепагуа на домашнем этапе в Бразилии Айртон провел свой первый «Гран-при».

Та гонка закончилась сходом – на 8-м круге у болида Сенны отказал мотор. Однако уже следующий уик-энд - «Гран-при Южной Африки» - бразилец завершил на шестом месте, набрав очко. В Монако он приехал на подиум, став вторым – именно там все окончательно поняли величину его таланта! Неопытный гонщик на узкой и коварной трассе, проложенной по улочкам Монте-Карло, смотрелся увереннее многих мастеровитых пилотов, уверенно боролся за позиции и уступил лишь Алену Просту.

Судьба еще не раз сведет их вместе. Именно эта парочка – харизматичный, импульсивный, отчаянный Волшебник и рассудительный, спокойный, вдумчивый Профессор на десятилетие станут главными персонами всей «Формулы-1». И выиграют на двоих 7 титулов!

Правда, если Прост свое первое чемпионство оформит уже в 85-м, Сенне придется ждать до 88-го. Три года после выступления за «Тоулман» он проведет в «Лотусе», прежде чем перейдет в «Макларен» в 88-м. К этому моменту на счету Айртона уже было шесть побед (первую он одержал на «Гран-при Португалии»-1985), но не было статус суперзвезды. Тем не менее, их противостояние с Простом станет самым ярким соперничеством партнеров по одной команде в истории всей «Формулы-1». При том, что француз изначально считался вроде как лидером коллектива из Уокинга…

НЕПРОСТОЕ СОПЕРНИЧЕСТВО С ПРОСТОМ

Сенна сразу же показал – он не собирается отбывать «второй номер». Он нацелен на титул, и сделает все для победы! Сезон-1988 отметился доминированием болидов «Макларена» - Айртон и Ален выиграли 15 из 16-ти гонок в календаре. При этом Прост набрал больше очков. А Сенна одержал больше побед (8 против 7). Поскольку в тот момент в зачет пилотов шли только результаты 11-ти лучших «Гран-при», то чемпионом стал бразилец.

Прост возьмет реванш в 1989-м. Но к концу того чемпионата Ален поймет, что в «Макларене» больше благоволят Сенне. Непримиримое, принципиальное соперничество обернется стычками на трассах, постоянными ссорами и атмосферой если не ненависти, то откровенной вражды межу двумя гонщиками. В итоге Ален предпочтет уйти в «Феррари». И пока будет безуспешно пытаться спасти «Скудерию» (не побеждавшую в чемпионате с 1979 года!), Айртон дважды подряд возьмет титул (в 1990-1991 годах).

В 1991-м Прост покинет и Маранелло, разругавшись с руководством «Феррари», не сумевшим предоставить ему конкурентоспособный болид. Сезон-1992 (год дебюта Шумахера и доминирования Мэнселла) он пропустил, а в 1993-м вернется уже в «Уильямс», уверенно выиграет четвертый титул и окончательно завершит карьеру.

Мир же замрет в предвкушении новой великой дуэли – теперь между опытным Сенной и молодым Михаэлем Шумахером.

РОКОВОЙ УИК-ЭНД

До «Гран-при Сан-Марино» в рамках заездов «Формулы-1» (не считая тестов) погибли 30 гонщиков. Но последняя трагедия произошла 12 лет назад - в 1982-м, в Канаде, заживо сгорел итальянец Рикардо Палетти. С тех пор безопасность серьезно усилили и многим казалось, что принятых мер достаточно, а новых смертей впредь не будет.

Увы, это было ошибкой.

Тот уик-энд в Имоле сразу пошел не так! Для начала на тренировке в серьезную аварию попал Рубенс Барикелло. Молодой бразилец, друг Айртона Сенны (многие считали Рубиньо его протеже), получил тяжелейшие травмы и был отправлен в больницу. Трехкратный чемпион так переживал за своего соотечественника, что вопреки запрету врачей ночью пробрался в госпиталь, перескочив через забор, и навестил товарища. Позднее Барикелло установит рекорд «Формулы-1» по количеству гонок – он выступит в 326 «Гран-при», и продержится в списке участников чемпионата аж до 2011 года! Но вот тогда, 29 апреля 1994-го, никто не был уверен, что он в принципе выживет. Не говоря уже о том, что продолжит карьеру.

В субботу, 30 апреля, погиб Роланд Ратценбергер.

Австриец в свои 33 года проводил лишь третий «Гран-при». Он отчаянно собирал деньги на то, чтобы оплатить свое участие в чемпионате мира. Но, к сожалению, не совладал с болидом «Симтек». На быстром круге на скорости за 300 км/ч у машины Роланда отлетело переднее антикрыло (поврежденное им чуть ранее при атаке поребрика), из-за чего пилот потерял управление и врезался в бетонную стену. Смерть наступила мгновенно.

Две тяжелых аварии за два дня ужаснули болельщиков и всерьез насторожили гонщиков. Сенна, как лидер профсоюза, в воскресенье с утра созвал собрание пилотов, на котором было решено создать рабочую группу по усилению мер безопасности.

Спустя всего лишь несколько часов не стало уже Айртона.

Эти кадры видели все – «Уильямс» Сенны срывает в скоростном повороте «Тумбурелло», выносит на обочину и на огромной скорости бьет о стену. Прибывшие на место спасатели и врачи уже констатировали серьезные травмы – из носа Айртона сочилась кровь и мозговая жидкость, была разорвана височная артерия, череп раздроблен в районе правого глаза. Формально, бразилец был еще жив, когда его доставили в местный госпиталь. Но тесты показали, что мозг Волшебника погиб. И нет никаких шансов на спасение. В тот же день его отключили от систем жизнеобеспечения. А мир узнал, что самого известного и популярного пилота больше нет.

Причины трагедии толком не ясны до сих пор. Причиной срыва с траектории, возможно, стала непрогретая резина – до этого на протяжении шести кругов пилоты ехали за машиной безопасности (она появилась на трассе из-за аварии на старте, когда в заглохший болид Юрки Ярвилехто врезался Педро Лами). Вероятно, что Айртон не до конца прогрел покрышки, прежде чем стал атаковать. Сам его стиль пилотажа, подразумевающий постоянный поиск грани возможного, тоже мог поспособствовать ошибке пилота – грань ведь легко перейти…

Телеметрия показала, что в момент вылета с трассы скорость «Уильямса» была 310 км/ч. В момент столкновения с отбойником – 218 км/ч. Внешне машина не получила каких-то роковых повреждений (если сравнивать с другими фатальными инцидентами). Айртона же сгубил рычаг передней подвески, который не вынес удара, сломался и пробил шлем гонщика. За это многие до сих пор винят в смерти Сенны инженеров команды и лично сэра Фрэнка Уильямса, не сумевших построить достаточно безопасный болид.

Как бы там ни было, Айртон погиб. Ему было 34 года. Он успел выиграть три чемпионата мира, 41 гонку и 65 квалификаций. Он остался в памяти многих как один из самых ярких и талантливых гонщиков, когда-либо живших на планете Земля. И считается таковым до сих пор – спустя 25 лет после смерти.