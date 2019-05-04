Газета L’Équipe осудила гомофобию в спорте. В России все возбудились. Колонка Алексея Андронова - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
04 мая 2019 08:36Андронов Алексей

Газета L’Équipe осудила гомофобию в спорте. В России все возбудились. Колонка Алексея Андронова

Сегодняшний номер издания почти целиком посвящен этой теме. Обложку, наверное, видели уже многие. Именно она взорвала российский интернет.

Сладкие парочки. Пять однополых браков в мире спорта

Собственно, скриншот гулять по сети еще два дня назад. Никто даже не стал разбираться - коллаж ли это, или реальная фотография. В самом деле, зачем? Важнее побыстрее и погромче напомнить о том, «почему у них сгорел Нотр-Дам».

СПОРТ - ИНСТРУМЕНТ ВОСПИТАНИЯ

Вообще мир устроен так, что через спорт проще подавать некоторые тезисы. Люди лучше усваивают, когда им приводят истории тех, кому они сопереживают на спортивных площадках. Когда-то спорт успешно помогал в развитии благотворительности, до сих пор он активно участвует в борьбе с расизмом. Гомофобия - как раз та проблема, которую мир спорта знает даже лучше, чем общество в целом.

Ключевая статья номера L’Équipe - история Джастина Фашану. В 1981-м он стал первым темнокожим футболистом, чья трансферная стоимость составила более миллиона фунтов стерлингов. Через 9 лет Фашану совершил «каминг-аут», рассказав прессе о своей сексуальной ориентации. А еще через 8 - покончил жизнь самоубийством. Из-за моббинга со стороны коллег, тренера и прессы.

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Что такое моббинг? Это как раз то, чем сейчас занимаются индивидуумы, комментирующие обложку. Только он не конкретный, а опосредованный. Гомофобия - в некотором смысле тоже разновидность моббинга. Унизить, оскорбить, довести до крайней меры. С Фашану это получилось. Но с момента его смерти прошел всего 21 год, а мир (России это не касается) уже изменился диаметрально.

БЕЗ ПЕРЕЖИТКОВ СТАРИНЫ

Сегодня подобная история уже практически невозможна. Не так давно о своей ориентации заявил немецкий футболист Томас Хитцльшпергер, бронзовый призер чемпионата мира и вице-чемпион Европы. Это не вызвало в обществе ровно никакого взрыва. Мануэль Нойер вообще призвал игроков-геев не стесняться своего образа жизни, а Хитцльшпергер вошел в руководящий состав своего бывшего клуба «Штутгарт».

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Еще недавно Германия была совсем другой. В 1994-м бразильского защитника дортмундской «Боруссии» Жулио Сезара не пустили на дискотеку из-за цвета кожи. Сегодня такое невозможно. Дискриминация не имеет никакого окраса - она может быть религиозной, националистической, или сексуально-ориентированной. Но она остается дискриминацией. С которой просвещенное человечество борется.

Британский прыгун в воду Том Дэйли - один из идолов олимпийского спорта своей страны. Два года назад он заключил брак с американским сценаристом и режиссером Дастином Блэком. В 2018-м суррогатная мать родила им сына, вместе с которым пара и проживает в Лондоне.

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Еще один пример - экс-игрок НФЛ Райан О’Каллахан. Будучи геем, он боялся заявить об этом, и рассказывал потом, что держался за жизнь только за счет футбольной карьеры, понимания что с ее окончанием потеряется и смысл жить дальше. Своими проблемами он поделился с психологом «Канзас-Сити Чифз», а потом был поддержан и им, и всей командой. Страх ушел, Райан теперь спокойно говорит о своей сексуальной ориентации в интервью, ничего не стесняясь и не боясь.

РОССИЯ ПРОТИВ

Почему L’Équipe решил поговорить о дискриминации в спорте? Ведь, казалось бы, это вопрос общества, а не спорта? Потому, что спорт (как и культура) тут лучший помощник. Помощник в том, чтобы осознать понятия «терпимость» и «толерантность».

Российского спорта это не касается. Ни на каком уровне.

Откровенно говоря, читать комментарии в наших социальных сетях - страшно. Первобытность, дремучесть, стадный инстинкт - доминируют. Это та самая толпа, которая легко забьет камнями любого, кто позволяет себе «быть не как все». Неважно, природа наделила его этими качествами, или это осознанный выбор индивидуума.

Несколько лет назад к моей подруге, сотруднице «Матч-ТВ» подошли в центре Москвы, и гневно указывая на британский флаг на карманах ее джинс, спросили: «А что, других не нашлось что ли?».

В этом соль всего восприятия этой истории. Нетерпимость проступает со всех сторон. К счастью, проявляется не всеми. Но очень многими.

Давайте вместе вспомним, какими эпитетами награждают сэра Элтона Джона, когда он появляется со своим другом на светских мероприятиях. Давайте вспомним хайп вокруг фильма «Богемская рапсодия», когда абсолютное большинство обсуждало не сюжет, не музыку, не актерскую игру - а тот факт, что Фредди Меркьюри был геем.

Все это - чудовищный гибрид агрессии и полного отсутствия толерантности, и при этом, разумеется, наш спорт вполне в мировом тренде с точки зрения наличия в нем людей, как их принято называть, «нетрадиционной ориентации».

Возьмем футбол. Игроки-геи в нем были, есть и будут. Но они никогда (при нашей с вами жизни) об этом не заявят. Потому что есть «общественный запрос» на неприятие этих людей. С экрана мы слышим, что «Гомосексуалистов надо не штрафовать, а пожизненно запретить им донорство, и их сердца зарывать в землю или сжигать как непригодные для продолжения чьей-либо жизни». В прессе читаем Виталия Дьякова, ныне игрока минского «Динамо»: «Я вообще против всех геев. Я их за людей не считаю. Если кто-то скажет, что это такие же люди, как ты, ты или ты, но вот такая у них любовь… Я таких людей презираю, категорически против них. В моем круге подобных людей вообще нет, я бы с ними даже общаться не смог».

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КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ

Наш спорт глубоко гомофобен. Андрей Червиченко (экс-президент «Спартака» и «Химок») шутит с экрана про «заднеприводных», а Елена Исинбаева, в канун чемпионата мира по легкой атлетике в Москве, противопоставляет себя всему сообществу в своем виде спорта, заявив, что «Если мы разрешим продвигать эту культуру и заниматься всем этим на улицах, за нашу страну станет страшно. Ведь мы считаем себя нормальными, стандартными людьми. У нас парни живут с девушками, девушки – с парнями. Так сложилось исторически. В России никогда не было подобных проблем, и мы не хотим их появления в будущем».

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Конечно, не все думают так, как Исинбаева. Более того, к женской части ЛБГТ у нас принято относиться куда более терпимо. Во всяком случае, без сальных шуточек про «естественное использование отверстий в человеческом организме».

Девушки и меньше стесняются - что в командных спортивных дисциплинах, что в индивидуальных. В мире тенниса, к примеру, подобными отношениями никого не удивить со времен Мартины Навратиловой. Я сам как-то видел в столовой для спортсменов на Роллан Гаррос стайку «имени Елены Данилиду». Россиянки там тоже были.

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На обложку L’Équipe во Франции никто не обратит особого внимания. Как не обращают на сатирический журнал «Charlie Ebdo». По одной простой причине - люди более свободны в своем волеизъявлении (чего бы оно ни касалось). Зато в России интернет будет полыхать еще долго. Это ведь пока праздники, и многие дачники просто не видели никакой обложки.

А КАК ЖЕ БРЕЖНЕВ И ХОНЕКЕР?

Скрепы, о которых часто говорят, и над которыми часто шутят - они на самом деле существуют везде. Но вот только роль у них разная. Можно ими объединять, а можно наоборот, заниматься сепаратизмом. Религиозным или сексуальным.

К сожалению, реакция интернет-общественности на «Целуйте, кого хотите» (именно так переводится заголовок с обложки), говорит нам о том, что пещерный (по содержанию) образ мышления - остается доминирующим. Не мы такие - жизнь такая.

Помнится, Александра Кокорина и Павла Мамаева после совместной фотографии в ванной тоже много в чем подозревали.

Да и вообще вопрос - «кто с кем спит», - такое впечатление, что интересует социум куда больше профессиональных качеств и достижений. Лезть в чужие дела - умеют все.

Хотя что в картинке с обложки вызывает такой хайп - если вспомнить знаменитую фотографию Леонида Брежнева с Эрихом Хонекером, - решительно неясно.

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Ну ладно, в СССР «не было секса». А в России нет «терпимости и толерантности»?

Прискорбно, если так.

Думаю, мы прочитаем еще много текстов на эту тему. И с ужасом думаю, о чем именно мы там можем прочитать. И о чем еще могут высказаться «спикеры». Если уж театральные спектакли или концерты играть можно не везде, то...

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