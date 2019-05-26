Новоселье с пряниками. Как стадион «Динамо» готовился к первому матчу

В троллейбусе №70, который ехал по Волоколамке и Ленинградке в сторону центра и нового стадиона «Динамо», соседями корреспондента «Советского спорта» оказались динамовский и армейский болельщики.

– Да поехали к нам, у нас – новоселье! А твои и без тебя выиграют, «крылышкам» же ничего уже не нужно, – сказал фанат с бело-голубым шарфом на шее. – У меня даже билетик лишний для тебя найдется.

Пока армеец раздумывал и приводил свои доводы, проехали станцию метро «Сокол» и поворот к «ВЭБ Арене».

Площадь перед стадионом «Динамо» гудела, пополняясь новыми группами людей в бело-голубом одеянии. От станции метро хорошо сфотографировать новую арену не получалось, и многие отправлялись на другую сторону Ленинградки, чтобы получить хороший кадр. Шли, естественно, под речевки: «Мы все здесь – «Динамо» Москва!»

Из Тулы приехало около 1000 болельщиков. Здесь все сошлось: выходной день, хорошая погода, удачное для 200-километрового выезда время начало матча. «Выехали в девять часов утра и к полудню были уже в центре, – говорит Сергей. Он болеет за «Арсенал» почти 10 лет. – После матча успеем погулять по Тверской и парку Горького. На «Динамо» многие из нас даже не были. Поэтому сравнивать не с чем».

Всех тульских болельщиков постарались собрать в одном месте и небольшими группами под контролем бойцов Росгвардии сопроводили на гостевую трибуну. Шли они, размахивая флагами, и скандируя: «Тула – это грозная стена! Тула своим подвигам верна!»

Приехали из Тулы и коллеги-журналисты. Один из них был с огромным тульским пряником в руках. «Вот наша визитка», – смеется, показывая на коробку. Весит она, навскидку, не меньше килограмма!

Были среди болельщиков и рекордсмены. По словам Андрея, он «открывал» все московские стадионы, кроме «Торпедо»: «Начал с «Локомотива», за него, кстати, я болею. Нашу арену желательно подшаманить, а-то начинаем от конкурентов отставать начинаем. Потом были «Спартак», ЦСКА и обновленные «Лужники». Теперь вот – «Динамо». Бело-голубую розу я надевать не стал, но оделся в красно-зеленые цвета «Локо». Но они вряд ли кого сейчас разозлят”.

Настроение у всех очень благодушное. У «Динамо» – новоселье, сохранившаяся прописка в премьер-лиге на следующий сезон, а также надежды на светлое будущее уже в ближайшее время. У «Арсенала» – самое высокое в истории шестое итоговое место и участие в Лиге Европы.