Маринато Гильерме: У Дзюбы нет качеств, чтобы стать вратарем. Слишком медленный

– Сейчас в сборной четыре вратаря. Меняется ли как-то работа в связи с этим? – вопрос Гильерме.
– Нет, она никак не отличается. Нагрузка одинаковая. Можно работать по парам. А так разницы нет.
– Уже понятно, кто сыграет с Сан-Марино и Кипром или еще рано об этом говорить?
– Пока этого никто не знает.
– Кто-то из игроков пошел сейчас в тренажерный зал, а кто-то нет. Как это определяется?
– Все индивидуально. Каждый выполняет свою работу. Есть футболисты, которые любят перед тренировкой выполнять какие-то упражнения. Я тоже это люблю. Выхожу на тренировку на час раньше, хожу в тренажерный зал и делаю определенные упражнения.
– Некоторые ваши коллеги уже находятся в отпуске. Нет ли хорошей зависти, что они сейчас отдыхают, а вы работаете?
– Нет. Я был к этому готов. Все знают, что у сборников получается меньше отпуска, и мы к этому уже привыкли.
– Сергей Песьяков – новичок сборной. Как с ним работается?
– Всегда хорошо работать с теми голкиперами, у которых можно чему-то поучиться. А футболист, который попадают в сборную, приезжает сюда не просто так. Если Песьяков здесь, значит, у него есть уровень. Всегда приятно работать с такими футболистами.
– Артем Дзюба берет у вас уроки вратарского мастерства?
– Он хотел бы, но не может. У него нет вратарских качеств.
– А каких качеств ему не хватает?
– Он очень медленный для вратаря.
– У сборной обычно бывают на тренировках гости. Это отвлекает?
– Да нет. Мы не обращаем на это внимание. Я понимаю, что есть спонсоры, другие люди, но нас это не отвлекает.
– Долгое время основным вратарем сборной был Игорь Акинфеев. Теперь он ушел. Поддерживаете с ним связь?
– Пока нет никакой связи с ним. Но все знают, что он всегда будет нас поддерживать. Я об этом иногда читаю в его интервью.
– Все говорят, что соперники у сборной России слабые. Тренер пытается настроить команду так, чтобы никто об этом не думал? – вопрос Чернову.
– Мы готовимся к матчам в хорошем режиме, и у нас нет никакой расслабленности. Все полностью сконцентрированы на предстоящих встречах. Будем добиваться результата.
– Сборная сыграет с двумя нападающими?
– Это пока останется у нас, все увидите на поле. А мы все узнаем на установке перед матчами.
– Вы могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого работаете.
– Прекрасно воспринял новость о вызове в сборную. Ради матчей за национальную команду мне не нужен никакой отпуск. Здесь здорово находиться и готовиться к отборочным играм. Это лучшее, что может быть.
– Как коротаете досуг?
– Отдыхаем, спим, смотрим сериалы, читаем книги.