Маринато Гильерме: У Дзюбы нет качеств, чтобы стать вратарем. Слишком медленный - Советский спорт
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05 июня 2019 14:00Григорьевская Юлия

Маринато Гильерме: У Дзюбы нет качеств, чтобы стать вратарем. Слишком медленный

После сегодняшней тренировки сборной России в Новогорске с журналистами пообщались вратарь Маринато Гильерме и защитник Евгений Чернов.  

– Сейчас в сборной четыре вратаря. Меняется ли как-то работа в связи с этим? – вопрос Гильерме.
– Нет, она никак не отличается. Нагрузка одинаковая. Можно работать по парам. А так разницы нет.

– Уже понятно, кто сыграет с Сан-Марино и Кипром или еще рано об этом говорить?
– Пока этого никто не знает.

– Кто-то из игроков пошел сейчас в тренажерный зал, а кто-то нет. Как это определяется?
– Все индивидуально. Каждый выполняет свою работу. Есть футболисты, которые любят перед тренировкой выполнять какие-то упражнения. Я тоже это люблю. Выхожу на тренировку на час раньше, хожу в тренажерный зал и делаю определенные упражнения.

– Некоторые ваши коллеги уже находятся в отпуске. Нет ли хорошей зависти, что они сейчас отдыхают, а вы работаете?
– Нет. Я был к этому готов. Все знают, что у сборников получается меньше отпуска, и мы к этому уже привыкли.

– Сергей Песьяков – новичок сборной. Как с ним работается?
– Всегда хорошо работать с теми голкиперами, у которых можно чему-то поучиться. А футболист, который попадают в сборную, приезжает сюда не просто так. Если Песьяков здесь, значит, у него есть уровень. Всегда приятно работать с такими футболистами.

– Артем Дзюба берет у вас уроки вратарского мастерства?
– Он хотел бы, но не может. У него нет вратарских качеств.

– А каких качеств ему не хватает?
– Он очень медленный для вратаря.

– У сборной обычно бывают на тренировках гости. Это отвлекает?
– Да нет. Мы не обращаем на это внимание. Я понимаю, что есть спонсоры, другие люди, но нас это не отвлекает.

– Долгое время основным вратарем сборной был Игорь Акинфеев. Теперь он ушел. Поддерживаете с ним связь?
– Пока нет никакой связи с ним. Но все знают, что он всегда будет нас поддерживать. Я об этом иногда читаю в его интервью.

«РАДИ МАТЧЕЙ В СБОРНОЙ МНЕ НЕ НУЖЕН ОТПУСК»

– Все говорят, что соперники у сборной России слабые. Тренер пытается настроить команду так, чтобы никто об этом не думал? – вопрос Чернову.
– Мы готовимся к матчам в хорошем режиме, и у нас нет никакой расслабленности. Все полностью сконцентрированы на предстоящих встречах. Будем добиваться результата.

– Сборная сыграет с двумя нападающими?
– Это пока останется у нас, все увидите на поле. А мы все узнаем на установке перед матчами.

– Вы могли бы сейчас находиться в отпуске, а вместо этого работаете.
– Прекрасно воспринял новость о вызове в сборную. Ради матчей за национальную команду мне не нужен никакой отпуск. Здесь здорово находиться и готовиться к отборочным играм. Это лучшее, что может быть.

– Как коротаете досуг?
– Отдыхаем, спим, смотрим сериалы, читаем книги.

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