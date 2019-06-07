Неймар, Тайсон, Бэкхэм: спортсмены обречены на секс-скандалы?

Александр Емельяненко

Боец отмотал четыре года за изнасилование, и состав преступления там действительно был. Хотя он все отрицал, но суд представил доказательства и вынес ему такое наказание: 4,5 года плюс штраф в 50 тысяч рублй. Потерпевшая домработница утверждала, что за ночь была изнасилована два раза. Затем спортсмен похитил из ее сумочки паспорт. В общем, Емельяненко получил свой срок, Верховный суд приговор не отменил. В итоге, срок заключения Емельяненко составил 2,5 года вместо положенных 4,5 лет. Впрочем, проблемы с законом у Александра возникают с незавидной регулярностью.

Франк Рибери

История связи французской суперзвезды футбола и марокканской проститутки Захией Дехар тоже получила громкую огласку. В процессе того дела всплывали и другие имена: там был замешан и Карим Бензема, и по слухам Николя Анелька. Но история закончилась хэппи-эндом для футболистов, их полностью оправдали.

Дэвид Бэкхэм

Примерный семьянин, отец троих детей, звезда «Реала» и «Манчестер Юнайтед» тоже попадал в неприятную историю. Боснийка Ирма Ничи опубликовала в прессе заявление, что имела сексуальный контакт с английской звездой футбола. Надо сказать, что игрок влетел на 272 тысячи евро - это деньги, потраченные на судебные расходы. Юристам удалось отыскать алиби: одна из встреч с проституткой совпала по времени с посещением Бекхэмом больного отца в госпитале Лондона. В качестве компенсации морального вреда Дэвид потребовал с ответчиков €25 млн.

Майк Тайсон

Известному боксёру свидание с девушкой тоже влетело в копейку. «Железный Майк» был обвинен в изнасиловании в феврале 1992 года. Жертва Тайсона Дезире Вашингтон на суде не присутствовала, однако присяжные вынесли свой вердикт, и Майк поехал отбывать срок в американскую тюрьму на долгие 3 года. Та история сильно подломила бойца. Он так и не смог вернуться на прежний уровень. Впоследствии многие эксперты-криминалисты и вовсе признали, что преступления не было.

Марио Баллотели

По слухам, известная проститутка Дженни Томпсон обслужила как минимум половину английской премьер-лиги. В эту категорию попал и итальянский форвард Марио Баллотели. Ганец-итальянец и без того слыл хулиганом как на поле, так и вне его, а тут сексуальный скандал. К слову стоит отметить, что Дженни очень высоко оценила постельные способности итальянца. Так что Марио на этом скандале скорее выиграл, нежели проиграл.

Дмитрий Обухов

Лет 8 тому назад инцидент с изнасилованием не обошел стороной хоккеиста «АК Барса» Дмитрия Обухова. Случилось это на его день рождения – 9 июля. Якобы он пытался пристать к некой Светлане, но та отбилась от него, написала заявление в полицию и рассчитывала наказать хоккеиста. В итоге суд не нашел состава преступления и Обухова отпустил, но репутация клуба и игрока была подмочена.

Кристапс Порзингис

История получила свое завершение не так давно. Девушка утверждала, что баскетболист ее изнасиловал. Однако в надежде получить от спортсмена кругленькую сумму она 1,5 года молчала. Выяснилось, что «жертва» просила у Кристапса $68 тыс., и якобы стороны договорились, однако Порзингис так и не заплатил. Девушка подала в суд, в ответ сторона спортсмена подала иск о вымогательстве со стороны потерпевшей. Разбирательство по делу продолжается до сих пор.