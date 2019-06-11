Они делали ничьи с чемпионами мира и Европы! Все, что надо знать о сборной Кипра - Советский спорт
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11 июня 2019 16:14Безъязычный Алексей

Они делали ничьи с чемпионами мира и Европы! Все, что надо знать о сборной Кипра

Приводим исторические и статистические факты о ближайшем сопернике россиян в отборе Евро-2020.

Свой первый матч сборная независимого Кипра после выхода из-под протектората Великобритании провела в ноябре 1960 года – в рамках отбора к чемпионату мира. И сразу же набрала очки, сыграв вничью (1:1) с Израилем.

Самое крупное поражение киприоты потерпели в 1969 году от немцев – 0:12. В этом плане они могут дать нам фору в четыре мяча. Россия, ещё в дореволюционные времена, была однажды разгромлена со счётом 16:0. Кем? Разумеется, немцами!

Дважды Кипр умудрялся не проиграть в официальных матчах действующим чемпионам мира и Европы! Оба раза фиксировалась ничья 1:1. В 1983 году от островитян пострадали итальянцы, победители ЧМ-1982. В 1994-м аналогичная участь постигла триумфаторов Евро-1992 датчан.

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Самую громкую победу в своей истории Кипр одержал над Испанией (3:2) в отборе к Евро-2000. Тот подвиг, как и большинство других, киприоты совершили у себя дома. Однако в XXI веке они стали регулярно цеплять очки в выездных матчах. Самый сенсационный гостевой результат был добыт в 2010 году в Португалии (4:4). В том матче у хозяев отличились хорошо знакомые нам по РПЛ Мигель Данни и Мануэл Фернандеш, а Кипр спас ничью на 90-й минуте.

С Россией киприоты провели три матча, два официальных (0:4, 1:1) и один товарищеский (0:1). Ничья в 1997 году в Паралимни, по сути, предопределила непопадание нашей сборной в финальную стадию ЧМ-1998. В итоговой таблице группы мы отстали на одно очко от болгар, а в стыковых матчах затем уступили Италии. Злым гением команды Бориса Игнатьева в 1997-м стал натурализованный серб Синиша Гогич, ведущий форвард греческого «Олимпиакоса», с которым он впоследствии доходил до четвертьфинала Лиги чемпионов.

Ведущим кипрским клубом, который поставлял кадры национальный сборной в последние годы, остается АПОЭЛ из Никосии. Эта команда неоднократно участвовала в групповых стадиях Лиги чемпионов и Лиги Европы, а наивысшего успеха достигла в сезоне-2011/12, когда, выйдя из группы ЛЧ, где также присутствовал «Зенит», добралась до четвертьфинала. Напомним, ни один российский клуб дальше в главном еврокубке не проходил.

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В отборе к Евро-2016 киприоты остановились в шаге от попадания в стыки. В заключительном туре команде нужно было победить Боснию – тогда бы Кипр занял в группе третье место, следом за Бельгией и Уэльсом и квалифицировался бы в стыковой плей-офф. Однако, ведя 2:1, киприоты потерпели поражение 2:3, и отложили свою мечту на нынешний цикл.

В отборе к Евро-2020 Кипр повторил свой рекорд, разгромив со счётом 5:0 Сан-Марино. Ранее команда дважды побеждала так крупно Андорру.

Израильтянин Ран Бен Шимон – пятый по счёту некиприот и негрек, возглавляющий сборную Кипра. До него с командой работали специалисты из Англии, Югославии, Болгарии и Сербии.

Последним известным российским футболистом, заглянувшим в чемпионат Кипра, в январе 2018 года стал полуфиналист Евро-2008 Дмитрий Торбинский. Он провёл три матча за клуб «Пафос», получил красную карточку и покинул остров.

Лучшим бомбардиром в истории сборной Кипра является завершивший карьеру Михалис Константину (32 гола). У лучшего бомбардира сборной России Александра Кержакова, также завершившего карьеру, – 30 забитых мячей.

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