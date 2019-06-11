Украина Андрея Шевченко лидирует в отборе Евро-2020. Разбираемся, как ей это удается - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
11 июня 2019 20:24

Украина Андрея Шевченко лидирует в отборе Евро-2020. Разбираемся, как ей это удается

Прямо сейчас больше очков, чем Украина имеют только Испания и Польша. Подопечные Шевченко собрали 10 очков из 12 - отличный результат.

Да, можно хихикать над двумя трудными и минимальными победами над Люксембургом. Но это уже история - 6 очков в копилке украинской сборной. Ценность очки, набранные против фаворитов и аутсайдеров - имеют одинаковую. Но ключевыми часто становятся внезапные потери. Пока Украина их счастливо избегает.

Свой путь

У назначения Андрея Шевченко главным тренером сборной были и противники. Говорили об отсутствии опыта. Оппоненты приводили в пример Златко Заховича и Юргена Клинсманна. Те, набирались опыта по ходу работы, в целом довольно успешной. Так же получилось и у Шевченко.

Любой другой бывший игрок, оказавшийся на его месте - сгорел бы сразу же. При первых трудностях. Но у «Шевы» есть имя, способное защитить его от любых нападок. Игроку такого масштаба можно и поверить, довериться, дать ему возможность набить шишек, и наделать ошибок - и посмотреть, как он на них будет реагировать.

Когда-то Маттиас Заммер возглавил дортмундскую «Боруссию». Требуемой лицензии у него не было, и Немецкий футбольный союз потребовал, чтобы Заммер сел за парту и прошел обучение. Франц Беккенбауэр тогда сказал: чему его собираются учить те, кому самим следовало бы поучиться у Заммера?

Работу Шевченко в его первом отборочном цикле (к ЧМ-2018) облегчало еще одно обстоятельство. В Украине так и не была выработана единая позиция - ехать ли на чемпионат в случае удачной квалификации. В разгар отбора Национальная телерадиовещательная компания заявила об отказе от трансляций турнира - а сборная в это время еще сохраняла все шансы на него отобраться.

В итоге завалив домашний матч с Хорватией - Украина никуда не попала. Но это был как раз тот случай, когда Шевченко получил возможность выстроить стратегию работы, ознакомиться с игроками, провести достаточное количество официальных матчей - без особой ответственности. Такая возможность в мире футбола - невероятная редкость.

Решительное обновление

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Имя и авторитет Шевченко, о котором мы говорили ранее - позволили ему легко продлить контракт и остаться в сборной. Но теперь это уже совсем другая команда.

В 2016-м Шевченко достался коллектив, только что заваливший Евро-2016 (уж как минимум, проигрывать Северной Ирландии Украина не собиралась). В нем еще оставалось достаточное количество ветеранов.

Курс на обновление «Шева» взял сразу же. В заявке на Евро-2016 (где Шевченко был помощником Михаила Фоменко) были: Евгений Хачериди, Александр Кучер, Анатолий Тимощук, Вячеслав Шевчук, Ярослав Ракицкий, Руслан Ротань, Евгений Селезнев, Артем Федецкий, Денис Гармаш, Сергей Рыбалка. Никого из них (хотя некоторые и продолжают играть в футбол) в сборной сейчас нет.

Особняком в истории стоит Ракицкий, остававшийся основным игроком сборной вплоть до своего отъезда в «Зенит». Но, как я уже писал на страницах «Советского спорта», этот переход как раз дал Шевченко долгожданную (а он действительно этого хотел) возможность проверить молодежь, и учитывая, как она справляется с задачами - возвращения Ракицкого в команду не предвидится. По чисто футбольным причинам.

Собственно говоря, ветеранов в сегодняшней сборной Украины - четверо. Андрей Пятов - однозначный первый номер. Андрей Лунин (принадлежит мадридскому «Реалу») имеет счастливую возможность налаживать свою клубную карьеру. Когда-нибудь он сменит Пятова, но пока ветеран великолепен. 88 игр за сборную, уже в текущем сезоне Пятов обойдет Александра Шовковского (92 матча) по этому показателю.

Представлять Андрея Ярмоленко и Евгения Коноплянку особенно не нужно - они всем известны. Ярмоленко пропустил весь старт квалификации к Евро-2020 из-за тяжелой травмы, Коноплянка же по-прежнему лидер команды.

И еще Тарас Степаненко - всем прекрасно известный опорник донецкого «Шахтера».

Кто все эти люди?

Такой вопрос часто задают во время игр сборной Украины. Возможностей плотно следить за ней и украинским футболом вообще - стало намного меньше. И, действительно, для многих становятся открытиями те, на кого Шевченко делает ставку.

Про Александра Зинченко, особенно писать, наверное, не стоит. Воспитанник «Шахтера», не пригодившийся родному клубу, сделал фантастическую карьеру, из «Уфы» попав в «Манчестер Сити». Теперь он коллекционирует трофеи, его хвалит Гвардиола, а болельщики признают лучшим игроком месяца. При этом Зинченко все еще 22, и есть все шансы прогрессировать дальше.

Обвал (а он действительно существует) украинской футбольной экономики заставил молодых футболистов иначе смотреть на возможность отъезда в Европу. Руслан Малиновский (еще один воспитанник «Шахтера») после казавшихся бесконечными аренд - отправился в «Бельгию». В прошедшем сезоне вместе с «Генком» он стал чемпионом, и вошел в число лучших игроков чемпионата. Скорее всего, вот-вот он перейдет в более серьезный клуб. И это, разумеется, будет не «Спартак» - Малиновский (в отличие от Ракицкого) явно не испытывает желания прекратить выступления за сборную.

Аналогично, через Бельгию, пробивает свой карьерный путь форвард Роман Яремчук - это именно его гол принес последнюю победу над Люксембургом. Это уже воспитанник киевского «Динамо», вместе с тезкой Безусом он играет за «Гент». Там же выступает и защитник Игорь Пластун, правда он пока в сборной - резервист.

В ближайшее время до основы сборной наверняка доберется Иван Петряк - сейчас он ключевой игрок «Ференцвароша», который тренирует Сергей Ребров.

Талантливый Марьян Швед перебрался из «Карпат» в «Селтик» - и это тоже игрок, чье время еще придет.

Да и вообще - посмотрите на юношескую сборную Украины, вышедшую в финал чемпионата мира U-20? С резервами у Шевченко все очень хорошо. Тем более, что если «Шахтер» все еще продолжает делать ставку на бразильцев, то киевское «Динамо» за последние три года открыло массу новых игроков, и для сборной в том числе. Виктор Цыганков, хоть ему и всего 21 - уже лидер и клуба и сборной. Transfermarkt оценивает его в 13 миллионов евро, но «Динамо» вряд ли продаст его дешевле 25 миллионов. А интерес - уже есть.

Виталий Миколенко, Николай Матвиенко, Никита Бурда, Владимир Шепелев, Николай Шапаренко - все это или молодые, или очень молодые, но уже качественные футболисты. Понятно, что Шевченко не может отвечать за их развитие, но может на него рассчитывать. Ибо футбол в сегодняшней Украине - один из очевидных «социальных лифтов».

Серьезный штаб

Разумеется, во главе сборной стоит не один Шевченко. С первых дней ему ассистирует легенда «Милана» Мауро Тассотти (583 матча за клуб). Роль Тассотти весьма велика, особенно в плане тактики. Так же со сборной работают итальянец Андреа Мальдера (не играл на высоком уровне) и тренер вратарей Педро Харо (экс-голкипер «Реала» и «Атлетико»). С этого отборочного цикла к ним добавился Александр Шовковский.

Выбрав любой путь в футболе - важно еще иметь терпение и целеустремленность, чтобы не свернуть с него при трудностях. При всей критике в адрес Федерации футбола Украины (а она звучит очень часто) - стоит сказать, что в отношении сборной, ее тренера и его штаба - она очень последовательна.

Реалии и перспективы

Помимо двух побед над Люксембургом, Украина устояла вничью на выезде в Португалии (0:0), и разнесла в щепки (5:0) крепкую Сербию. Разнесла совершенно справедливо, показав яркий футбол, с резкими атаками в одно касание.

Но все это - еще полдела.

И Шевченко это очень хорошо помнит - как в отборе к Евро-2008 Украину затормозили Шотландия и Литва. Как раз с Литвой Украина и сыграет два следующих отборочных матча.

Сейчас ситуация выглядит таким образом, что если Шевченко и компания не допустят осечек в этих играх, а так же смогут что-то зацепить (это может и не понадобиться) дома против Португалии и на выезде в Сербии - как минимум второе место в группе от них никуда не денется. Но хорошо зная Андрея Шевченко, я абсолютно уверен, что ни о каких вторых местах он не то, что не ведет речи - а и не думает.

Задача проста - пройти квалификацию. И не стоит смотреть на таблицу посередь пути - задача или будет выполнена, или нет.

Перефразируя учителя Шевченко Валерия Лобановского - Андрей Николаевич, очень желаю, чтобы «да». У вас яркая, молодая и дерзкая команда. С ней интересно, и ее хочется увидеть на Евро-2020!

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