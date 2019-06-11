Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность?

– Александр Иванович, Родченков сообщил ВАДА, что будто бы вам известно о факте передачи российской стороной большой суммы денег бывшему главе IBU Андерсу Бессебергу и генеральному секретарю Николь Реш, которая могла пойти на сокрытие положительных допинг-проб российских биатлонистов. Видимо, под российской стороной имеется в виду бывшее руководство СБР.

– Я 11 лет назад ушел и больше не общался с Бессебергом. Весь биатлонный мир знает, что я его терпеть не мог. Как-то с высокой трибуны конгресса я назвал Бессеберга пьяницей и развратником.

Я как-то проводил летний чемпионат мира в Оберхове, и не пустил Бессеберга в ложу ВИП. Я тогда отвечал за развитие летнего биатлона и провел чемпионат на таком уровне, что никакие зимние чемпионаты сравниться не могли.

– И все-таки, что по поводу передачи крупной суммы бывшим руководством СБР.

– Мне ни о чем подобном ничего не известно. Но если даже рассуждать гипотетически. Кравцов не мог это сделать, за него я вам даю стопроцентную гарантию. А вот после меня пришла бригада – Кущенко, Барнашов, Майгуров, Пак. Они очень хорошо дружили с Бессебергом. Кущенко даже сделали вице-президентом. А что было при Кущенко – допинговые скандалы и нулевые результаты. И при этом Бессеберг вручил Кущенко диплом за развитие биатлона в России. И это в то время, когда все уже было развалено.

Когда я руководил СБР, у нас было 24 золота, 27 серебра и 19 бронзовых медалей, завоеванных на этапах Кубка мира и чемпионате мира. И когда я пришел, у нас не было ни одного стрельбища категории А и В. После моего прихода в СБР за 12 лет было построено 5 стрельбищ категорий А и В. На них можно проводить чемпионаты мира. Мы провели в России чемпионат мира, чемпионат Европы.

– И все-таки вернемся к заявлению Родченкова. Далеко не все относятся серьезно к его заявлениям.

– Скажу так: кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую ответственную должность?