«Ты то, что ты ешь! А еще чем дышишь, где ходишь, и как спишь» - Советский спорт
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15 июня 2019 12:00

«Ты то, что ты ешь! А еще чем дышишь, где ходишь, и как спишь»

Современный полезный тренд последних лет—это здоровый образ жизни.

Одна группа людей активно придерживается ЗОЖ, а вторая боится начать. Такой дауншифтинг кажется очень сложным, требующим нереальных усилий физической активности, силы воли и голодовки.

Нет говорят одни, доедая бутерброд с колбасой и допивая газировку. – Я пока не готов, с понедельника начну.

Но условный понедельник так и не настает.

В действительности, ЗОЖ это не тягость, и не сложность, а удовольствие. Нет необходимости изнурять себя диетами, переутомляться на тренировках, адски пахать и постоянно считать норму калорий. Это только усложняет. Когда ЗОЖ станет привычкой, организм сам будет просить нагрузки и правильную еду. Надо только начать.

Скоростной экскурс о ПП

1

Достаточно отказаться от фаст-фудов, быстрых перекусов и газировки. Наполнить рацион сбалансированным питанием: фрукты и овощи, не жирное мясо, рыба и птица. Согласитесь, голодать не придется? Принимать пищу 4-5 раз в день небольшими порциями. Если хочется кусочек вкуснейшего тортика значит съешьте его! Все должно быть в меру, но быть должно все.

С тренировками тот же механизм мера. Мы не готовимся к Олимпиаде-2020 для завоевания всех золотых медалей, а потому не надо пытаться пробежать кросс 10 километров, затем отжиматься, и приседать без остановки. Нет, это шок для организма. А стресс это выброс гормона кортизола, а он разрушает мышцы. Любые резкие перемены в жизни человека приводят в стрессовое состояние. Поэтому важно слышать тело и добавлять нагрузку по мере его потребностей.

Мотивация

2

На протяжении своей жизни я занималась разными видами спорта и далеко не везде был быстрый положительный результат. В какой-то период занятия кажутся очень сложными и динамика заканчивается. Тренировки становятся, как каторга, а тело перестает слушаться. Начинаешь халтурить, уменьшать время физической нагрузки и все это негативно отзывается на спортивном режиме. Вот тогда опять нужно дать себе отдохнуть. Но это касается тех, кто регулярно тренируется перерыв до десяти дней никак не скажется на фигуре тела, но поможет разгрузить и расслабить мышцы. Употребление спортивного питания на время перерыва надо прекратить, потому что не имеет смысла. После «отпуска» можно начать снова и будет положительный эффект. На любом этапе ЗОЖ важно соблюдать меру и восстанавливаться.

Тренировки 2-3 раза в неделю минимум по одному часу это базовый график, а дальше подбирайте под ощущения.

Начните с малого

3

Высыпайтесь и добрым утром сделаете зарядку. Если есть возможность пробежать столько, сколько позволяет физическая выносливость пробегите. Бег тренирует практически все группы мышц. Если не хватает время для бега, значит, много гуляйте, ходите пешком, выбирайтесь в парки, катайтесь на велосипеде просто много двигайтесь. Идеальная норма шагов в день 10 000 (примерно семь километров). Наше тело нуждается в движении. Это как с машиной, если не пользоваться и не ездить, то покрывается ржавчиной. Так и тело нуждается в топливе (читать вода), периодичным ТО (читать осмотр врача), и качественном масле для работы всей систем (читать питание).

О необходимости воды организму знают все, но потреблять достаточный объем может не каждый. Пить воду обязательно надо ежедневно. Весь день. Возьмите за правило просыпаться и выпивать стакан теплой воды натощак, можно добавить несколько капель лимона для ощелачивания организма, выведения токсинов и получения витамина С. Примите контрастный душ, а потом только примите еду из натуральных и свежих продуктов.

Не забывайте, что завтрак должен быть плотным, а ужин самый легкий. И между ними небольшие приемы пищи, например, из фруктов или овощных салатов.

При правильно проведенном дне, с точки зрения ЗОЖ, вы будете чувствовать прилив энергии, высокую работоспособность, мышцы станут более упругими, а кожа гладкой.

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