«Ты то, что ты ешь! А еще чем дышишь, где ходишь, и как спишь» Современный полезный тренд последних лет—это здоровый образ жизни.

Одна группа людей активно придерживается ЗОЖ, а вторая боится начать. Такой дауншифтинг кажется очень сложным, требующим нереальных усилий физической активности, силы воли и голодовки.

– Нет – говорят одни, доедая бутерброд с колбасой и допивая газировку. – Я пока не готов, с понедельника начну.

Но условный понедельник так и не настает.

В действительности, ЗОЖ – это не тягость, и не сложность, а удовольствие. Нет необходимости изнурять себя диетами, переутомляться на тренировках, адски пахать и постоянно считать норму калорий. Это только усложняет. Когда ЗОЖ станет привычкой, организм сам будет просить нагрузки и правильную еду. Надо только начать.

Скоростной экскурс о ПП

Достаточно отказаться от фаст-фудов, быстрых перекусов и газировки. Наполнить рацион сбалансированным питанием: фрукты и овощи, не жирное мясо, рыба и птица. Согласитесь, голодать не придется? Принимать пищу 4-5 раз в день небольшими порциями. Если хочется кусочек вкуснейшего тортика – значит съешьте его! Все должно быть в меру, но быть должно все.

С тренировками тот же механизм – мера. Мы не готовимся к Олимпиаде-2020 для завоевания всех золотых медалей, а потому не надо пытаться пробежать кросс 10 километров, затем отжиматься, и приседать без остановки. Нет, это шок для организма. А стресс – это выброс гормона кортизола, а он разрушает мышцы. Любые резкие перемены в жизни человека приводят в стрессовое состояние. Поэтому важно слышать тело и добавлять нагрузку по мере его потребностей.

Мотивация

На протяжении своей жизни я занималась разными видами спорта и далеко не везде был быстрый положительный результат. В какой-то период занятия кажутся очень сложными и динамика заканчивается. Тренировки становятся, как каторга, а тело перестает слушаться. Начинаешь халтурить, уменьшать время физической нагрузки и все это негативно отзывается на спортивном режиме. Вот тогда опять нужно дать себе отдохнуть. Но это касается тех, кто регулярно тренируется – перерыв до десяти дней никак не скажется на фигуре тела, но поможет разгрузить и расслабить мышцы. Употребление спортивного питания на время перерыва надо прекратить, потому что не имеет смысла. После «отпуска» можно начать снова и будет положительный эффект. На любом этапе ЗОЖ важно соблюдать меру и восстанавливаться.

Тренировки 2-3 раза в неделю минимум по одному часу это базовый график, а дальше подбирайте под ощущения.

Начните с малого

Высыпайтесь и добрым утром сделаете зарядку. Если есть возможность пробежать столько, сколько позволяет физическая выносливость – пробегите. Бег тренирует практически все группы мышц. Если не хватает время для бега, значит, много гуляйте, ходите пешком, выбирайтесь в парки, катайтесь на велосипеде – просто много двигайтесь. Идеальная норма шагов в день – 10 000 (примерно семь километров). Наше тело нуждается в движении. Это как с машиной, если не пользоваться и не ездить, то покрывается ржавчиной. Так и тело нуждается в топливе (читать вода), периодичным ТО (читать осмотр врача), и качественном масле для работы всей систем (читать питание).

О необходимости воды организму знают все, но потреблять достаточный объем может не каждый. Пить воду обязательно надо ежедневно. Весь день. Возьмите за правило просыпаться и выпивать стакан теплой воды натощак, можно добавить несколько капель лимона для ощелачивания организма, выведения токсинов и получения витамина С. Примите контрастный душ, а потом только примите еду из натуральных и свежих продуктов.

Не забывайте, что завтрак должен быть плотным, а ужин самый легкий. И между ними небольшие приемы пищи, например, из фруктов или овощных салатов.

При правильно проведенном дне, с точки зрения ЗОЖ, вы будете чувствовать прилив энергии, высокую работоспособность, мышцы станут более упругими, а кожа гладкой.