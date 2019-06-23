Франция опять сдалась немцам. «Мерседес» оформил дубль в Ле-Кастелле - Советский спорт
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23 июня 2019 20:32Мысин Николай

Франция опять сдалась немцам. «Мерседес» оформил дубль в Ле-Кастелле

Очередная (уже 79-я в карьере!) победа Льюис Хэмилтона, шестой в сезоне победный дубль «Мерседеса» и прорыв Даниила Квята с последней позиции в гонке. «Советский спорт» - о том, чем запомнится «Гран-при Франции»-2019.

«ТЯЖЕЛАЯ» ПОБЕДА ЛЬЮИСА

Представьте, что теннисист говорит: «У меня только что нашли разрыв связок плеча». А через час выходит на корт и делает 30 эйсов за матч.

Или баскетболист признается: «Порвал мениск на тренировке». А после, в следующей встрече, кладет данк за данком и набирает 50 очков.

Или жалуется футболист: «Я подвернул голеностоп, ходить – не могу». Но тут же выбегает на поле и кладет мяч точненько в «девятку» с 30 метров.

Абсурд, да? Но именно это мы видим в «Формуле-1».

Когда нет конкуренции, победитель известен заранее, а зрительский интерес надо подогревать, да и самим делать акцент на том, как «тяжело далась победа», можно дать волю фантазии. А голь на выдумки хитра. И «Мерседес», похоже, тоже. За час до квалификации в Ле-Кастелле болид Льюиса Хэмилтона внезапно разобрали – почти до винтика. В прессу вбросили слухи про «жуткие, едва ли устранимые проблемы с КПП». После чего машину спешно подготовили к заезду (и как успели?!). А британец, как водится, «ценой невероятных, титанических усилий» выиграл новую поул-позицию. С преимуществом в 0,6 секунды (это пропасть!) над ближайшим соперником из остальных команд. Им в этот раз стал Шарль Леклер.

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Потом, конечно, Хэмилтон нагнал драматизма.

- На самом деле, побеждать все труднее! – вздыхал Льюис с «озабоченным» видом. – Конкуренция постоянно растет. И пусть в этот раз другие команды отстали, мне все равно приходится непросто. Ведь мой напарник прибавляет. Великолепно проезжает круги. Я чувствую, что нахожусь в прекрасной форме, но все равно не могу быть уверен, что выиграю. Ведь Боттас постоянно оказывает прессинг. С ним справляться непросто.

Ох, бедный Льюис… Какой тяжелый прессинг от напарника! Настолько мощный и бескомпромиссный, что в гонке во Франции британец уехал от финна… как от стоячего. И чудом не оформил «Большой шлем» - так в «Формуле-1» называют «комплект» из поул-позиции, лидерства от старта до финиша, победы и быстрейшего круга в гонке в одном «Гран-при». Так вот – быстрейший круг у него все же отобрал Феттель. Уже под клетчатым флагом. На свеженьком, едва полученном «софте». Улучшив время Льюиса, показанное на «убитом» «харде», - внимание! – на 0,014 секунды!

Пожалуй, это все, что нужно знать о конкуренции в нынешней «Формуле-1».

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Шестой дубль «Мерседеса» в восьми гонках сезона, полнейшее отсутствие борьбы за подиум (первая четверка как стартовала, в таком порядке и приехала и на финиш), беззубость «Феррари» и ее лидера (Феттель в квалификации остался лишь 7-м, хотя в воскресенье прошел два «Макларена», финишировав пятым) – вот вам и общая картина.

И все эти попытки искусственно создать интригу, повысив цену собственных побед… Почему так похожи на дешевое шоу? Не надо, парни. Это выглядит глупо. Любовь болельщиков так не купить…

ШТРАФ НА ПЕРСПЕКТИВУ

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Гонка в Ле-Кастелле правда вышла унылой. И единственный позитивный момент – он, скорее, для российских болельщиков. Даниил Квят не смог попасть в очки. Но ощутил, что в «Торо Россо» всерьез заботятся о его будущем!

О том, что битву за топ-10 уфимцу вести не получится, стало известно задолго до уик-энда. Но причина – вполне уважительная. В «Хонде» серьезно обновили мотор, решив заменить установки на двух машинах «Ред Булла» и, заодно, на болиде уфимца. Минус в том, что для Квята это уже был четвертый двигатель за сезон – лимит вышел, так что штраф в 20 позиций на старте наш парень получил автоматически. Плюс тоже есть – поняв, что терять нечего, в команде вскрыли пломбы на MGU-H (вспомогательный силовой блок) и турбокомпрессоре машины российского гонщика. По правилам, это чревато штрафом еще в 10 мест, но только – в первый раз. Во всех последующих случаях при замене указанных элементов наказание – всего 5 позиций. Сейчас же Квяту и так терять было нечего (он все равно был стартовал последним). А в будущем такая экономия может вполне пригодиться!

Подобное развитие событий в итоге сняло с россиянина давление за результат. В квалификации он остался 16-м (рвать жилы и показывать время получше смысла не было). В гонке смотрелся уверенно, провел несколько «сочных» обгонов, опередил напарника по команде (Алекс Албон, к слову, стартовал 11-м). Пусть в очки не попал (финишировал, в итоге, 14-м), но это мало кого волновало. В любом случае – уик-энд вышел сильным! А жертвы, которые пришлось принести в Ле-Кастелле, могут вернуться сторицей в будущем.

И правда – следить за Квятом и борьбой в середине пелотона сейчас куда увлекательнее, чем наблюдать за лидерами гонки!

СТАТИСТИКА

Гран-при Франции. Ле-Кастелле

Гонка. 1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1:24.31,198. 2. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – отставание 18,056. 3. Леклер (Монако, «Феррари») – 18,985. 4. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 34,905. 5. Феттель (Германия, «Феррари») – 1.02,796. 6. Сайнс (Испания, «Макларен») – 1.35,462. 7. Риккардо (Австралия, «Рено») – 1 круг. 8. Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») – 1 круг. 9. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1 круг. 10. Норрис (Великобритания, «Макларен») – 1 круг… 14. Квят (Россия, «Торо Россо») – 1 круг. 15. Албон (Таиланд, «Торо Россо») – 1 круг.

Лучший круг: Феттель – 1.32,740.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 187. 2. Боттас – 151. 3. Феттель – 111. 4. Ферстаппен – 100. 5. Леклер – 87. 6. Гасли (Франция, «Ред Булл») – 36. 7. Сайнс – 26. 8. Риккардо – 22. 9. Райкконен – 17. 10. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 14. 11. Хюлькенберг – 14. 12. Норрис – 13. 13. Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – 13. 14. Квят – 10. 15. Албон – 7. 16. Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – 6. 17. Грожан (Франция, «Хаас») – 2.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 338. 2. «Феррари» - 198. 3. «Ред Булл» - 136. 4. «Макларен» - 39. 5. «Рено» - 36. 6. «Рейсинг Пойнт» - 19. 7. «Альфа Ромео» - 17. 8. «Торо Россо» - 8. 9. «Хаас» - 16.

Примечание. При равенстве очков учитываются лучшие места пилотов в гонках.

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