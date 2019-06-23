Франция опять сдалась немцам. «Мерседес» оформил дубль в Ле-Кастелле

«ТЯЖЕЛАЯ» ПОБЕДА ЛЬЮИСА

Представьте, что теннисист говорит: «У меня только что нашли разрыв связок плеча». А через час выходит на корт и делает 30 эйсов за матч.

Или баскетболист признается: «Порвал мениск на тренировке». А после, в следующей встрече, кладет данк за данком и набирает 50 очков.

Или жалуется футболист: «Я подвернул голеностоп, ходить – не могу». Но тут же выбегает на поле и кладет мяч точненько в «девятку» с 30 метров.

Абсурд, да? Но именно это мы видим в «Формуле-1».

Когда нет конкуренции, победитель известен заранее, а зрительский интерес надо подогревать, да и самим делать акцент на том, как «тяжело далась победа», можно дать волю фантазии. А голь на выдумки хитра. И «Мерседес», похоже, тоже. За час до квалификации в Ле-Кастелле болид Льюиса Хэмилтона внезапно разобрали – почти до винтика. В прессу вбросили слухи про «жуткие, едва ли устранимые проблемы с КПП». После чего машину спешно подготовили к заезду (и как успели?!). А британец, как водится, «ценой невероятных, титанических усилий» выиграл новую поул-позицию. С преимуществом в 0,6 секунды (это пропасть!) над ближайшим соперником из остальных команд. Им в этот раз стал Шарль Леклер.

Потом, конечно, Хэмилтон нагнал драматизма.

- На самом деле, побеждать все труднее! – вздыхал Льюис с «озабоченным» видом. – Конкуренция постоянно растет. И пусть в этот раз другие команды отстали, мне все равно приходится непросто. Ведь мой напарник прибавляет. Великолепно проезжает круги. Я чувствую, что нахожусь в прекрасной форме, но все равно не могу быть уверен, что выиграю. Ведь Боттас постоянно оказывает прессинг. С ним справляться непросто.

Ох, бедный Льюис… Какой тяжелый прессинг от напарника! Настолько мощный и бескомпромиссный, что в гонке во Франции британец уехал от финна… как от стоячего. И чудом не оформил «Большой шлем» - так в «Формуле-1» называют «комплект» из поул-позиции, лидерства от старта до финиша, победы и быстрейшего круга в гонке в одном «Гран-при». Так вот – быстрейший круг у него все же отобрал Феттель. Уже под клетчатым флагом. На свеженьком, едва полученном «софте». Улучшив время Льюиса, показанное на «убитом» «харде», - внимание! – на 0,014 секунды!

Пожалуй, это все, что нужно знать о конкуренции в нынешней «Формуле-1».

Шестой дубль «Мерседеса» в восьми гонках сезона, полнейшее отсутствие борьбы за подиум (первая четверка как стартовала, в таком порядке и приехала и на финиш), беззубость «Феррари» и ее лидера (Феттель в квалификации остался лишь 7-м, хотя в воскресенье прошел два «Макларена», финишировав пятым) – вот вам и общая картина.

И все эти попытки искусственно создать интригу, повысив цену собственных побед… Почему так похожи на дешевое шоу? Не надо, парни. Это выглядит глупо. Любовь болельщиков так не купить…

ШТРАФ НА ПЕРСПЕКТИВУ

Гонка в Ле-Кастелле правда вышла унылой. И единственный позитивный момент – он, скорее, для российских болельщиков. Даниил Квят не смог попасть в очки. Но ощутил, что в «Торо Россо» всерьез заботятся о его будущем!

О том, что битву за топ-10 уфимцу вести не получится, стало известно задолго до уик-энда. Но причина – вполне уважительная. В «Хонде» серьезно обновили мотор, решив заменить установки на двух машинах «Ред Булла» и, заодно, на болиде уфимца. Минус в том, что для Квята это уже был четвертый двигатель за сезон – лимит вышел, так что штраф в 20 позиций на старте наш парень получил автоматически. Плюс тоже есть – поняв, что терять нечего, в команде вскрыли пломбы на MGU-H (вспомогательный силовой блок) и турбокомпрессоре машины российского гонщика. По правилам, это чревато штрафом еще в 10 мест, но только – в первый раз. Во всех последующих случаях при замене указанных элементов наказание – всего 5 позиций. Сейчас же Квяту и так терять было нечего (он все равно был стартовал последним). А в будущем такая экономия может вполне пригодиться!

Подобное развитие событий в итоге сняло с россиянина давление за результат. В квалификации он остался 16-м (рвать жилы и показывать время получше смысла не было). В гонке смотрелся уверенно, провел несколько «сочных» обгонов, опередил напарника по команде (Алекс Албон, к слову, стартовал 11-м). Пусть в очки не попал (финишировал, в итоге, 14-м), но это мало кого волновало. В любом случае – уик-энд вышел сильным! А жертвы, которые пришлось принести в Ле-Кастелле, могут вернуться сторицей в будущем.

И правда – следить за Квятом и борьбой в середине пелотона сейчас куда увлекательнее, чем наблюдать за лидерами гонки!

СТАТИСТИКА

Гран-при Франции. Ле-Кастелле

Гонка. 1. Хэмилтон (Великобритания, «Мерседес») – 1:24.31,198. 2. Боттас (Финляндия, «Мерседес») – отставание 18,056. 3. Леклер (Монако, «Феррари») – 18,985. 4. Ферстаппен (Голландия, «Ред Булл») – 34,905. 5. Феттель (Германия, «Феррари») – 1.02,796. 6. Сайнс (Испания, «Макларен») – 1.35,462. 7. Риккардо (Австралия, «Рено») – 1 круг. 8. Райкконен (Финляндия, «Альфа Ромео») – 1 круг. 9. Хюлькенберг (Германия, «Рено») – 1 круг. 10. Норрис (Великобритания, «Макларен») – 1 круг… 14. Квят (Россия, «Торо Россо») – 1 круг. 15. Албон (Таиланд, «Торо Россо») – 1 круг.

Лучший круг: Феттель – 1.32,740.

Чемпионат мира. 1. Хэмилтон – 187. 2. Боттас – 151. 3. Феттель – 111. 4. Ферстаппен – 100. 5. Леклер – 87. 6. Гасли (Франция, «Ред Булл») – 36. 7. Сайнс – 26. 8. Риккардо – 22. 9. Райкконен – 17. 10. Магнуссен (Дания, «Хаас») – 14. 11. Хюлькенберг – 14. 12. Норрис – 13. 13. Перес (Мексика, «Рейсинг Пойнт») – 13. 14. Квят – 10. 15. Албон – 7. 16. Стролл (Канада, «Рейсинг Пойнт») – 6. 17. Грожан (Франция, «Хаас») – 2.

Кубок конструкторов. 1. «Мерседес» - 338. 2. «Феррари» - 198. 3. «Ред Булл» - 136. 4. «Макларен» - 39. 5. «Рено» - 36. 6. «Рейсинг Пойнт» - 19. 7. «Альфа Ромео» - 17. 8. «Торо Россо» - 8. 9. «Хаас» - 16.

Примечание. При равенстве очков учитываются лучшие места пилотов в гонках.