Можно ли тренироваться ночью? Спойлер: можно, но не всем - Советский спорт
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24 июня 2019 12:10Ишмеева Неля

Можно ли тренироваться ночью? Спойлер: можно, но не всем

Если вы вдруг заняты по горло, а по фитнесу скучаете, то есть отличная идея - тренироваться ночью. Но этот совет подходит не каждому. Рассказываем, кому - да, а кому - нет.

Вы бегаете по утрам. Сгоняете три пота на тренажере. Забыли вкус шоколада. Считаете каждую калорию, а вес только растет? Со страхом становитесь на весы. И что же там?

  • Плюс пятьсот шестьдесят грамм. Но почему? Как же так?

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Возможно, что вы занимаетесь в неправильное для себя время. Проанализировав информацию, я выяснила, что существуют три основных типа фигуры: эктоморф, мезоморф и эндоморф. И для каждого свое время спортивной эффективности.

Как узнать, какой тип ваш? Какие они вообще существуют? Поехали.

Эктоморфы (они же астеники)

Что их отличает:

естественно худые;

быстрый метаболизм;

имеют длинные конечности;

у них тонкая талия;

очень низкий уровень телесного жира (даже без тренировок);

выпирающие кости;

не сохраняют углеводы в виде жира -- высокоуглеводная диета хорошо работает;

высокой уровень энергии;

склонность к беспокойству;

часто страдают бессонницей;

прирожденные выносливые атлеты.

У людей этого типа - проблемы с набором мышечной массы. Они стремительно теряют в весе, если пропускают прием пищи или нарушают спортивный режим. Для астеников кардиотренировки контрпродуктивны. Лучше всего тело эктоморфов отвечает на не частые, но интенсивные силовые нагрузки. А самым эффективным временем для тренировок будет вечернее.

Мезоморфы (нормастеники)

Средний тип, который по своим физическим показателям приближен к показателям нормы. Им несложно набирать вес и мышечную массу, но трудно «сушиться», так как для организма с нормальными физиологическими показателями естественная подкожная жировая прослойка должна оставаться.

Признаки мезоморфов:

сильные предплечья и бедра;

хорошо развита мускулатура, легко набирают мышцы;

имеют прямоугольную форму тела (атлетическую);

симпатическая и парасимпатическая нервные системы работают сбалансировано;

длина конечностей и торса пропорциональны;

могут быть успешны практически в любом виде спорта.

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Для мезоморфов тренировочные часы будут одинаковы полезны, потому что нет расположенности ни к худобе, ни к полноте. Главное, прислушиваться к собственным ощущениям и не причинять организму стресс от агрессивных занятий.

Эндоморфы (гиперстеники)

У них - медленный обмен веществ и обильная жировая прослойка.

Отличительные особенности:

округлые конечности;

быстро наращивают как мышечную, так и жировую массу;

им трудно сбросить лишний вес;

чаще всего небольшого роста;

кости и суставы толстые, массивные;

грудная клетка широкая;

превалирует парасимпатическая нервная система (от чего и пристрастия к «вкусно покушать»);

могут быть успешными спортсменами, где требуется сила на короткое время (выносливость не лучшее качество эндоморфов).

У гиперстеников повышенный уровень тестостерона и инсулина, благодаря чему они с легкостью набирают вес. Количество углеводов лучше снизить, так уменьшится выброс гормона концентрации глюкозы в крови, «сгорит» жировая ткань, а тестостерон эффективнее выполнит свою задачу по наращиванию мышечной массы. Лучшее тренировочное время - утреннее. Причем раннее, с 7 до 10 часов, когда уровень андрогена самый высокий, а температура тела пониженная, и показатели глюкозы и гликогена низкие-- организм вынужден брать энергию из жиров окисляя их.

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Отметим, что это рекомендации для большей эффективности во время физических нагрузок, но не обязательное соблюдение правил. Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства.

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