Можно ли тренироваться ночью? Спойлер: можно, но не всем

Вы бегаете по утрам. Сгоняете три пота на тренажере. Забыли вкус шоколада. Считаете каждую калорию, а вес только растет? Со страхом становитесь на весы. И что же там?

Плюс пятьсот шестьдесят грамм. Но почему? Как же так?

Возможно, что вы занимаетесь в неправильное для себя время. Проанализировав информацию, я выяснила, что существуют три основных типа фигуры: эктоморф, мезоморф и эндоморф. И для каждого свое время спортивной эффективности.

Как узнать, какой тип ваш? Какие они вообще существуют? Поехали.

Эктоморфы (они же астеники)

Что их отличает:

естественно худые;

быстрый метаболизм;

имеют длинные конечности;

у них тонкая талия;

очень низкий уровень телесного жира (даже без тренировок);

выпирающие кости;

не сохраняют углеводы в виде жира -- высокоуглеводная диета хорошо работает;

высокой уровень энергии;

склонность к беспокойству;

часто страдают бессонницей;

прирожденные выносливые атлеты.

У людей этого типа - проблемы с набором мышечной массы. Они стремительно теряют в весе, если пропускают прием пищи или нарушают спортивный режим. Для астеников кардиотренировки контрпродуктивны. Лучше всего тело эктоморфов отвечает на не частые, но интенсивные силовые нагрузки. А самым эффективным временем для тренировок будет вечернее.

Мезоморфы (нормастеники)

Средний тип, который по своим физическим показателям приближен к показателям нормы. Им несложно набирать вес и мышечную массу, но трудно «сушиться», так как для организма с нормальными физиологическими показателями естественная подкожная жировая прослойка должна оставаться.

Признаки мезоморфов:

сильные предплечья и бедра;

хорошо развита мускулатура, легко набирают мышцы;

имеют прямоугольную форму тела (атлетическую);

симпатическая и парасимпатическая нервные системы работают сбалансировано;

длина конечностей и торса пропорциональны;

могут быть успешны практически в любом виде спорта.

Для мезоморфов тренировочные часы будут одинаковы полезны, потому что нет расположенности ни к худобе, ни к полноте. Главное, прислушиваться к собственным ощущениям и не причинять организму стресс от агрессивных занятий.

Эндоморфы (гиперстеники)

У них - медленный обмен веществ и обильная жировая прослойка.

Отличительные особенности:

округлые конечности;

быстро наращивают как мышечную, так и жировую массу;

им трудно сбросить лишний вес;

чаще всего небольшого роста;

кости и суставы толстые, массивные;

грудная клетка широкая;

превалирует парасимпатическая нервная система (от чего и пристрастия к «вкусно покушать»);

могут быть успешными спортсменами, где требуется сила на короткое время (выносливость не лучшее качество эндоморфов).

У гиперстеников повышенный уровень тестостерона и инсулина, благодаря чему они с легкостью набирают вес. Количество углеводов лучше снизить, так уменьшится выброс гормона концентрации глюкозы в крови, «сгорит» жировая ткань, а тестостерон эффективнее выполнит свою задачу по наращиванию мышечной массы. Лучшее тренировочное время - утреннее. Причем раннее, с 7 до 10 часов, когда уровень андрогена самый высокий, а температура тела пониженная, и показатели глюкозы и гликогена низкие-- организм вынужден брать энергию из жиров окисляя их.

Отметим, что это рекомендации для большей эффективности во время физических нагрузок, но не обязательное соблюдение правил. Здоровье гораздо более зависит от наших привычек и питания, чем от врачебного искусства.