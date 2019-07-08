Пять с половиной тысяч долларов на ветер. За что наказали Даниила Медведева

ЗА ЧТО ОШТРАФОВАЛИ?

Штрафы в теннисе – отнюдь не редкость. От игроков требуют дисциплины, уважительного отношения к судьям, соперникам, болельщикам и журналистам, требуют выполнения определенных условий, которые могут разниться от турниру к турниру (в частности, на Уимблдоне все обязаны играть в белой форме с минимальным количеством цветных элементов – за несоблюдение этого правила могут даже не допустить до игры). Не всегда и не всем удается следовать принятым нормам – как на корте, так и вне его. Только по ходу первой недели турнира в Лондоне выдали почти с десяток штрафов. Самый крупный «достался» Бернарду Томичу – австралийца оштрафовали на всю сумму его призовых (порядка 56 000 долларов). Парень, напомним, проиграл в первом раунде Жо-Вилфриду Тсонге за рекордные для Уимблдона 58 минут. После чего организаторы признали, что он «не боролся, не соответствовал профессиональным стандартам» - и лишили Томича всех положенных ему денег. Кстати, не в первый раз – такое с ним уже случалось, так что сейчас против Бернарда сработала и его репутация.

В случае с Даниилом Медведевым все не так радикально. Россиянин пострадал от собственной несдержанности. Ведя 4:1 в пятой партии матча с Давидом Гоффеном за выход в четвертый круг, он начал часто ошибаться, дал сопернику сравнять счет и после этого «расклеился» окончательно. Вместо того, чтобы собраться на решающие геймы, Медведев стал спорить с судьей, показывать неоднозначные жесты (например, перебирая пальцами, словно считая деньги – было похоже на намек о подкупе арбитра), пару раз ударил ракеткой об ограду арены… В итоге, уступив бельгийцу, Даниил не подал рефери руки, а напоследок хорошенько «приложился» ракеткой и о сам корт, после чего супервайзеры долго фотографировали это место на предмет повреждений травяного покрытия (с ним во Всеанглийском лаун-теннисном клубе носятся, как с писаной торбой). Все это, конечно, не прошло без последствий – на следующий день Медведеву «впаяли» штраф в 5500 долларов. За выход в третий круг он, к слову, заработал 140 тысяч.

ПОЧЕМУ ЭТО НЕ УДИВИЛО?

Обидно, что это – не первая такая история, связанная с Даниилом. Помимо безусловного таланта, Медведев славится несдержанным характером и раньше не раз был в центре скандалов. Если его гневные реплики в адрес Циципаса на прошлогоднем турнире в Майами еще можно простить – там-то Стефанос напросился сам, бросив в адрес соперника обидную фразу «долбанный русский» (грек, к слову, проиграл), то в большинстве других историй россиянин был виноват сам.

Самый известный инцидент случился с ним еще в 2016 году, когда Медведев только рвался в топ-100, и боролся не за титулы ATP, а за хорошие результаты на «челленджерах». Вот на одном из них, в американской Саванне (штат Джорджия), он жестко сцепился с арбитром на вышке после того, как она не засчитала ему попадание в корт. Матч был против Дональда Янга – темнокожего местного парня. Сама судья тоже была чернокожей. И на фразу Медведева «Вы что с ним, друзья?» все резко и сильно обиделись. В итоге супервайзер принял решение снять Даниила с матча – «за грубые расистские реплики». Где там увидели расизм – вопрос отдельный. Но факт – уже тогда наш парень должен был усвоить, что припираться с судьями и отпускать двусмысленные фразы в их адрес не стоит.

Не помогло. На Уимблдоне-2017 Медведев сначала запомнился тем, что выбил из турнира в первом круге третью ракетку планеты Станисласа Вавринку. А следом в пяти сетах проиграл малоизвестному бельгийцу Рубену Бемельмансу. По ходу матча он не раз и не два пререкался с арбитром на вышке – известной и авторитетной португалкой Марианой Алвеш. Даже требовал ее заменить. А после поражения зачем-то стал бросать перед ней мелочь.

- Если честно, не знаю, зачем это сделал. Это, конечно, было очень глупо. Но я был слишком расстроен и плохо соображал. Даже не помню, какие именно были монетки, - признавался Медведев.

Тогда его, кстати, простили – возможно потому, что россиянин сразу сам признал свою вину.

КАКИЕ БУДУТ ПОСЛЕДСТВИЯ?

Надо признать, с тех пор Медведев стал гораздо спокойнее. По крайней мере, в откровенные скандалы не ввязывался. Признался, что работает с психологом, и это сильно ему помогло.

- Мне, конечно, не хочется платить штрафы и портить свою репутацию. Ее потом очень сложно исправить. Но бывают моменты, когда я себя не контролирую. И это сказывается на моей игре. Я много тружусь над исправлением этого недостатка. И, вроде бы, есть результат. По крайней мере, монетки больше не кидаю, - смеялся Даниил в конце 2017 года.

Все это дало свои плоды – став менее импульсивным на корте, россиянин повысил стабильность, а с ней пришли и результаты. По ходу прошлого сезона он пробился в топ-20 рейтинга, а в настоящий момент может войти и в топ-10 – несмотря на поражение от Гоффена. Тем обиднее было видеть очередной срыв, случившийся явно на фоне усталости и обиды от упущенной возможности пробиться в четвертый круг Уимблдона.

Штраф в 5500 долларов, конечно, чувствителен. Но вряд ли Даниила сейчас волнуют деньги – он только за текущий сезон заработал 1,5 миллиона. Куда больший урон его несдержанность на корте нанесла не кошельку теннисиста, а его результату. Ведь не случись этот срыв, останься он хладнокровным и собранным, у Гоффена бы не было шансов. Медведев, по сути, проиграл сам себе. А если хочешь не просто пробиться в десятку, но и остаться в ней надолго, попутно штурмуя вершину и борясь за победы на «Шлемах», необходимо сохранять спокойствие. Даже в сложнейших и обидных ситуациях. Вот, что должно волновать Даниила в первую очередь.

Впрочем, он сам это знает.