Сезон гриля в ресторанах «Ёрш»

25 июня 2019 года, Москва. Бренд пивных ресторанов «Ёрш» представляет летнее гриль-меню – легкую, здоровую еду из сезонных продуктов по рецептам от бренд-шефа Алексея Разбоева. Среди новинок – веганский стейк, фетучини с овощами гриль, бургер из сельди и десерт из персика с банановым муссом.

В гриль-меню «Ерша» центральное место занимают рыба и овощи – сытная, но легкая и освежающая еда, так актуальная летом. Любителям бургеров бренд-шеф Алексей Разбоев предлагает сочный бургер из филе сельди с жаренной на гриле свеклой и картофелем. Веганский стейк из цветной капусты с кабачками и болгарским перцем приправляют ароматными травами. На горячее можно также заказать томленую голень индейки под соусом барбекю или пасту: фетучини с обжаренными на гриле цветной капустой, кабачками и болгарским перцем подают с соусом песто и щедрой порцией пармезана.

На сладкое – персик на гриле с шариком мороженого и мангово-банановым соусом, изысканный и необычный десерт, украшенный ягодами и карамелью. Именно он принес поварам «Ерша» «серебро» в номинации «Десерт на гриле» на чемпионате России по барбекю, проходившем в рамках Russian Grill Fest 2019 на дизайн-заводе «Флакон». Команда «Ерша» под руководством бренд-шефа Алексея Разбоева победила в общем зачете, завоевав первое место в номинации «Свинина», второе – в номинации «Десерт» и получив «бронзу» за веганскую еду – стейк из цветной капусты.

В меню напитков – освежающее разнообразие мохито: клубничный и клубничный с базиликом, яблочный и яблочно-имбирный, а также клюквенный с лаймом, лимоном и мятой.

Попробовать новинки можно во всех ресторанах «Ёрш»; в заведениях на Боровском шоссе, 31, на ул. Пришвина, 9/2, на ул. Народного Ополчения, 22с2, ул. Космонавтов, 15 и на ул. Перерва, 58 работают летние веранды.

«Кухня ресторанов «Ёрш» – не только сытная и щедрая, но актуальная и интересная еда, – говорит Татьяна Рахманова, генеральный директор компании мастер-франчайзи брендов «Тануки» и «Ёрш» в России. – Разрабатывая новое меню, мы учитывали как сезонность, так и тренд на здоровую, легкую кухню. Флекситарианская диета на пике популярности, и мы предлагаем интересную и вкусную еду не только любителям мяса (многие из которых специально приходят в «Ёрш» за мясными сетами и превосходными стейками), но и тем гостям, кто предпочитает овощи, птицу и рыбу. Победа на Russian Grill Fest доказала, что мастерством приготовления на гриле наши повара владеют в совершенстве (идет ли речь о мясе, овощах или десертах), и благодаря новому меню наши гости смогут убедиться в этом в очередной раз».

За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь в пресс-службу ресторанов «Ёрш»:

Email: pr@tanuki.ru

Телефон: +7 915 334 8164

Информация о компании:

«Ёрш» — это пивные рестораны современной русской кухни, которые удобно расположены в густонаселенных районах города и предлагают посетителям обслуживание высокого уровня и качественную еду и напитки «рядом с домом». В основном меню — около 30 сортов крафтового и классического пива, которые регулярно обновляются, а также большой выбор горячих и холодных закусок, шашлыков, пивных сетов для больших компаний и т.д. В ресторане нового формата на Липецкой улице гостям предлагается 120 сортов пива.

Первый ресторан «Ёрш» появился в Москве в 2006 году, на сегодняшний день открыто уже 7 ресторанов в столице. Ежегодно рестораны бренда обслуживают более 500 тысяч гостей в год.

https://www.ersh.su/

instagram.com/ersh.restoran

facebook.com/ersh.restoran

Адреса ресторанов «Ёрш» в Москве:

Липецкая, д. 2/8

Варшавское шоссе, д.86

Ул. Перерва, д. 58

Боровское шоссе, д.31

Ул. Космонавтов, д. 15

Ул. Пришвина, д. 9

Ул. Народного ополчения, д. 22.