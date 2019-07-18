Футболки именитых спортсменов помогли пострадавшим от наводнения

Всего удалось собрать 651 000 рублей, которые направили Иркутскому региональному отделению Красного креста для адресной помощи пострадавшим.

Главными лотами аукциона стали футбольные мячи – один, с автографами сборной России по футболу, и официальный мяч женского чемпионата мира по футболу с автографом первого в истории генерального секретаря ФИФА госпожи Фатмы Самуры. Этот мяч подписала и привезла в Россию сама Виктория Лопырева, в итоге он ушел с молотка за 95 000 рублей к директору Загорского трубного завода Денису Сафину.

Футболисты вообще блистали в этот вечер. Андрей Тихонов подписал для аукциона футболку ФК «Крылья советов», а Дмитрий Булыкин не только передал футболку «Локомотива», но и лично поприветствовал участников вечера, напомнив о важности благотворительности. Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев передал футболку с автографами игроков клуба, а основательница бренда «Zasport» Анастасия Задорина передала набор коллекционных значков и VIP карту бренда.

Благотворители – любители хоккея получили бейсболку питерского СКА с автографами игроков хоккейного клуба и джерси легендарных Ларионова и Фетисова. Причем подарок от Вячеслава Фетисова привезли уже после старта аукциона: министр социальных коммуникаций Московской области Ирина Плещева успела получить автограф легенды буквально перед посадкой в самолет.

Свои лоты предоставили телеведущая Яна Чурикова, писатель Владимир Торин, поэтесса Сола Монова, «Комсомольская правда», «Советский спорт», «Эхо Москвы», компании «Северсталь» и БИОКАД.

На собранные средства будут закуплены кровати, матрацы, постельное белье, оборудование для просушки домов.

«Внимание и поддержка такого большого количества людей, наших звезд, особенно важны сейчас. Это хороший пример для всей нашей страны», – отметил Сергей Давидян, председатель Иркутского областного отделения красного креста.