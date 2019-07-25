До свидания, мисс Кинг. Завтра у Ефимовой будет золото?

Вчера я уже рассказывал, что медалей чемпионатов мира и Олимпийских игр на королевской стометровке вольным стилем российское плавание не видело 16 лет – с тех пор, как знаменитый Александр Попов завоевал в Барселоне свое последнее золото первенства планеты. Сегодня эту серию прервал 23-летний дебютант ЧМ Владислав Гринев.

ВСЕ, ЧТО МОГ, ОН СДЕЛАЛ

Перед финалом шансы Гринева на пьедестал специалисты оценивали, как «50 на 50». И в итоге оказались правы: наш пловец опередил американца Блэйка Пьерони всего на шесть сотых - благодаря отменному рывку на последних метрах дистанции. Это была борьба как раз за третье место - Калеб Дрессел из США с Кайлом Чалмерсом из Австралии финишировали почти на секунду впереди.

Гринев показал абсолютно такое же время, как накануне в полуфинале – 47,82. Его национальный (и одновременно личный) рекорд, установленный в апреле, быстрее на целых 0,39, но чтобы поспорить в Кванджу за что-нибудь повыше бронзы, этот рекорд все равно надо было бы серьезно улучшать. Похоже, еще не время – недаром, сам пловец остался вполне доволен результатом. Что ж, Россия так или иначе вернулась в элиту кролевого спринта, и это само по себе знаменательное событие. Остается понять: способен ли Гринев прибавлять дальше? Но это мы с вами узнаем не раньше, чем через год. На Олимпиаде в Токио.

Вторая российская бронза дня, добытая спинисткой Дарьей Васькиной, получилась совершенно неожиданной. Конечно, 50 метров - дистанция лотерей ней не бывает, но чтобы 16-летняя российская девушка могла претендовать даже на золото, это полнейший сюрприз. Какое-то время Васькина даже лидировала! А на финише уступила чемпионке из США меньше двух десятых. Вот уж молодец так молодец!

Это была уже седьмая медаль России в плавательном бассейне ЧМ-2019. Проблема в одном: ни одной золотой награды у нас до сих пор нету.

Но завтра - будет. Обещаю.

ЕФИМОВА ОСИРОТЕЛА ПОСЛЕ ДИСКВАЛИФИКАЦИИ КИНГ

И не корысти ради, а токмо основываясь на сегодняшних полуфиналах с участием трех действующих чемпионов мира – Юлии Ефимовой, Евгения Рылова и Антона Чупкова на их одинаковой коронной дистанции двести метров. Брассом, на спине и опять брассом соответственно.

Ефимова еще рано утром по московскому времени осталась без главной соперницы-раздражителя: за неправильное исполнение поворота (не одновременное касание бортика руками) была дисквалифицирована чемпионка Кванджу на стометровке Лилли Кинг. Дистанция вдвое длиннее к козырям американки не относится, однако свой предварительный заплыв она, так или иначе, выиграла. И после финиша, узнав о наказании, не преминула поругаться с судьей. Дальше сборная США подала протест, который благополучно отклонили: до свидания, мисс Кинг. А несколько часов спустя Ефимова в 1/2 показала лучшее время мирового сезона, опередив всех на полсекунды с хвостиком. Не представляю, что ей может помешать в завтрашнем финале. Разве что она сама.

И то же самое относится к Рылову. Его полуфинал- это было еще большее издевательство над соперниками. Начал бодро, вышел вперед, потом стал откровенно «купаться» - и все равно оторвался на добрый корпус. А в конце добавил еще - до полутора корпусов, а то и до двух, кто там считает. И во втором полуфинальном заплыве никого, кто смог бы приблизиться к россиянину хотя бы на полсекунды, тоже не нашлось. Опять фаворит «в квадрате».

Зато у Чупкова конкурент вдруг обнаружился, причем весьма достойный. Через пару минут после того, как россиянин мощнейшим финишным рывком выиграл заплыв 1/2 с результатом на 0,16 хуже мирового рекорда, австралиец Мэттью Уилсон этот рекорд 2017 года от японца Ватанабе взял да и повторил – 2.06,67! Х-м, что бы это значило?..

Так или иначе, в пятницу на этом злосчастном чемпионате должен, наконец, наступить российский день. С победами и, даст бог, с рекордами.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Плавание

100 м в/с. Мужчины

1. Калеб Дрессел (США) – 46,96

2. Кайл Чалмерс (Австралия) – отставание 0,12

3. Владислав Гринев (Россия) - 0,86

…24. Владимир Морозов (Россия) выбыл в предварительном заплыве.

50 м спина. Женщины

1. Оливия Смолига (США) – 27,33

2. Этьен Медейрос (Бразилия) – 0,11

3. Дарья Васькина (Россия) – 0,18

…11. Анастасия Фесикова (Россия) выбыла в 1/2 финала.

Эстафета 4х200 м в/с. Женщины

1. Австралия–7.41,50 (рекорд мира)

2. США –0,37

3. Канада – 2,85

…5. Россия – 6,75

200 м баттерфляй. Женщины

1. Богларка Капаш (Венгрия) –2.06,78

2. Хэли Фликингер (США) –0,17

3. Кэти Дрэбот (США) –0,26

…7. Светлана Чимрова (Россия)–0,73

200 м комплекс. Мужчины

1. Дая Сето (Япония) – 1.56,14

2. Джереми Деспланчес (Швейцария) – 0,42

3. Чейз Калиш (США) – 0,64

…9. Андрей Жилкин (Россия) выбыл в 1/2 финала.

Медальный зачет ЧМ-2019

Золото Серебро Бронза Всего 1 Китай 16 10 3 29 2 Россия 9 8 4 21 3 Австралия 6 4 4 14 4 США 5 8 9 22 5 Венгрия 4 0 0 4 6 Италия 3 4 4 11 7 Великобритания 3 2 5 10 8 Канада 2 2 4 8 9 Германия 2 2 3 7 10 Бразилия 2 2 2 6 11 Франция 1 3 2 6 12 Япония 1 2 4 7 13 Украина 1 0 5 6

Оставшиеся финалы

26 июля, пятница

12.30 (московское время). Водное поло. Женщины. США - Испания.

14.00. Плавание. 100 м в/с. Женщины.

14.50. Плавание. 200 м брасс. Женщины.

15.00. Плавание. 200 м спина. Мужчины.

15.30. Плавание. 200 м брасс. Мужчины.

15.45. Плавание. Эстафета 4х200 в/с. Мужчины.

27 июля, суббота

12.30. Водное поло. Мужчины. Италия – Испания.

14.00. Плавание. 50 м баттерфляй. Женщины.

14.10. Плавание. 50 м в/с. Мужчины.

14.50. Плавание. 100 м баттерфляй. Мужчины.

15.05. Плавание. 200 м спина. Женщины.

15.30. Плавание. 800 м в/с. Женщины.

15.45. Плавание. Смешанная эстафета 4х100 м в/с.

28 июля, воскресенье

14.00. Плавание. 1500 м в/с. Мужчины.

14.30. Плавание. 50 м брасс. Женщины.

14.40. Плавание. 50 м в/с. Женщины.

14.55. Плавание. 50 м спина. Мужчины.

15.10. Плавание. 400 м комплекс. Женщины.

15.25. Плавание. 400 м комплекс. Мужчины.

15.45. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Женщины.

16.00. Плавание. Комбинированная эстафета 4х100 м. Мужчины.