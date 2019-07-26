Дмитрий Хохлов: Пусть фанаты тренеров «поливают», но команду надо поддерживать! - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
26 июля 2019 23:37Мощенко Захар

Дмитрий Хохлов: Пусть фанаты тренеров «поливают», но команду надо поддерживать!

После победы (2:0) в домашнем матче с «Уралом» на вопросы журналистов ответил главный тренер «Динамо».

– «Динамо» одержало первую победу на своем стадионе в Петровском парке с 2008 года. Какие ощущения, какое настроение царило после игры в раздевалке?
– Позитивные и радостные ощущения и настроение. Действительно ждали этой победы, и хорошо, что добились ее. Поздравляю всех динамовских болельщиков и команду. Дай Бог, чтобы и дальше так было.

– 11 лет назад ту последнюю победу над «Томью» на старой арене в Петровском парке вы добыли как футболист «Динамо», сегодня первую на новом стадионе – как главный тренер. Можете сравнить те и нынешние ощущения?
– Сравнить, наверное, не получится: та победа над «Томью» была очень давно, и стадион был совсем другим. Радостные ощущения от той победы и от сегодняшней – вот единственное сравнение, которое сейчас приходит в голову.

– Вы серьезно поменяли стартовый состав по сравнению с предыдущим матчем против «Рубина». Чем был обоснован ваш выбор?
– У нас есть тренировочный процесс, есть текущее состояние футболистов. Каждый день мы оцениваем его и выбираем тех, кто наиболее готов выйти на поле. В последней игре с «Рубином» нас не все устроило, поэтому и случились перестановки в составе.

– После матча стартового тура в Туле вы говорили о том, что «Динамо» провело два абсолютно разных тайма, связывая это с психологическими проблемами футболистов. Сегодня игра вашей команды была примерно одинаковой и до перерыва, и после него. Вы наняли психолога или сами взяли на себя эти функции?
– Нет, психолога у нас в команде нет (усмехается). Просто сегодня игроки все правильно на поле делали. Иногда я говорю о психологии, но все с чего-то начинается. В Туле мы неправильно начали второй тайм играть – да, там «Арсенал» немножко перестроился, а мы не сумели этого сделать. И в концовку встречи провалили. А против «Урала» от плана не отходили на протяжении обоих таймов – поэтому и победили.

– По ходу второго тайма вы поменяли весь левый фланг – Константина Рауша и Жоаозиньо – по той причине, что на этой бровке очень активно действовал у соперника Денис Кулаков, через которого шло большинство атак гостей?
– Действительно, соперник более активно действовал на этом фланге, причем не только усилиями Кулакова – там и Николай Димитров после перерыва появился – свежий игрок. К тому же Костя Рауш не смог активно провести весь матч – у него в концовке ноги «подзабились». И Жоаозиньо не всегда успевал опускаться в эту зону. Поэтому решили этот фланг усилить.

– После поражения от «Рубина» болельщики очень сильно ругали команду. Однако сегодня вывесили баннер с извинениями. Как вы отреагировали на изменение настроения болельщиков?
– Баннер, честно говоря, не видел, но хочется, чтобы болельщики поддерживали команду не только тогда, когда она выигрывает, но и когда проводит тяжелые матчи с разными исходами. У всех это бывает, и культура боления должна выходить именно на такой уровень. Скажу больше: пусть фанаты тренеров «поливают», но команду надо поддерживать!

– В матче с «Уралом» вы наполовину обновили линию обороны. Был ли риск в том, что с первых минут вышли Рауш и Владимир Рыков, которые долго не играли?
– Да, и Костя, и Володя давно не играли. При этом Рауш еще и предсезонные сборы не полностью провел, из-за чего пока еще находится не в оптимальном состоянии. Рыков весной уже в принципе набрал форму, но мало принимал участия в играх. Сегодня они оба, на мой взгляд, отдали на поле все силы. Костя чуть раньше попросил замену, а Володя сейчас сидит в раздевалке со льдом на ногах.

– В заявке на сегодняшний матч не было Самбы Соу. Означает ли это, что с приходом Шарля Каборе вы окончательно отказываетесь от услуг Соу?
– Есть причины, по которым Самба не оказался в заявке на игру. Но это внутриклубные дела, я их не буду озвучивать.

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