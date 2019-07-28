Сборная России установила исторический рекорд на ЧМ по водным видам - Советский спорт
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28 июля 2019 16:46Тигай Лев

Сборная России установила исторический рекорд на ЧМ по водным видам

В корейском Кванджу завершился чемпионата мира по водным видам спорта. В последний день наши пловцы трижды боролись за золотые медали – и трижды терпели поражения.

Напомню, что после субботы у России и США на ЧМ-2019 было по 12 чемпионских титулов. И сегодня шансы пополнить свою копилку имелись как у тех, так и у других. К сожалению, американцы почти все свои возможности использовали, а наши - упустили. Хотя всякий раз были очень близки.

НЕВЕЗУЧЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Началось все с 50-метровки на спине, где лучший результат и в предварительном раунде, и в 1/2 имел рекордсмен мира Климент Колесников. Однако в решающем заплыве российский пловец провалил старт, что на такой короткой дистанции весьма чревато. Позже Колесников заявил в интервью «Матч ТВ», что при отталкивании у него соскочила нога. Это обернулось форой примерно в полторы десятые секунды, ликвидировать которую Климент не успел. Только бронза.

Зато хорошо стартовал чемпион Кванджу на 200 метрах и серебряный призер на «сотне» Евгений Рылов. Увы, на сегодняшнем финише и ему не хватило каких-то шести сотых. Причем не против титулованного американца Райана Мерфи (тот четвертый), а против Зейна Уоделла. Малоизвестный южноафриканец выскочил неизвестно откуда – и отобрал у России золото. Впрочем, проплыви Колесников, как в субботнем полуфинале (24,35), и в воскресенье он стоял бы не на третьей ступени пьедестала с мрачным лицом, а с довольным – на высшей.

Дальше по расписанию значилась очередная схватка между Юлией Ефимовой и Лилли Кинг. На «полтиннике» американка, конечно, была фавориткой, но и здесь все оказалось отнюдь не так просто: на последних метрах они с Ефимовой и итальянкой Бенедеттой Пилато шли практически вровень, и… Опять не сложилось. Причем Ефимова не только уступила Кинг, но и позволила вклиниться между ними Пилато.Эх-ма…

С этого момента стало ясно, что впервые в истории водных ЧМ опередить по медалям сборную США нам все-таки не удастся. Особенно с учетом комбинированной женской эстафеты, где у России ранним утром случилось крайне неприятное ЧП: без Ефимовой и кролистки Марии Каменевой наша «полузапасная» четверка провалила предварительный заплыв, не попала в финал и еле-еле, с последнего из зачетных 12-го места, сумела отобраться на Олимпиаду-2020 в Токио.

СКОТТ ОБОГНАЛ И РОССИЮ, И АМЕРИКУ

Оставалась последняя, локальная интрига – тоже эстафетная, но мужская. После вчерашнего серебра 17-летнего Андрея Минакова на стометровке баттерфляем родилась надежда, что россияне могут пободаться в «комбинашке» с американской DreamTeam. Хотя наше лучшее время с отрывом более секунды от всех в утренних отборочных заплывах не значило в данном случае ничего. И у России, и у США в финале эстафетные квартеты были заменены полностью.

Рылов стартовый этап выиграл еле-еле: 52,57 вместо 51,97 в смешанной эстафете несколькими днями ранее. Устал.

Брассист Кирилл Пригода со старта вылетел, как ошпаренный, и после 50 метров вез всем 97 сотых, однако под конец сожрали и его.

Минаков тоже продержался до середины этапа впереди самого Калеба Дрессела – и опять, на втором «полтиннике» уже американец ускакал от россиянина почти на секунду. Слишком много, чтобы финишер-кролевик Владимир Морозов мог отыграть такую разницу, хотя…

Пример Морозову на последнем этапе показал британец Дункан Скотт, который вдруг выдал «стометровку жизни», обогнав и нашего пловца, и Нэйтана Эдриана, установил рекорд Европы и увел у сборной США из-под носа чемпионский титул.

Вот ведь черт! Ну, в смысле, Скотт. Ей-богу, как-то даже завидно…

В общем, на последний день наших не хватило. Везде по чуть-чуть – и тем не менее. С другой стороны, чемпионат в целом успешный: 16 медалей в плавании и 30 по сумме всех видов спорта – это наши рекорды за всю 46-летнюю историю водных ЧМ. Плюс в сборной появилось немало новых лиц, так что положительная динамика налицо. Всего-то за год до Олимпиады.

Не хватает только одного. Русского Дункана Скотта.

Водные виды спорта. Чемпионат мира. Кванджу (Корея)

Плавание

50 м спина. Мужчины

1. Зейн Уоделл (ЮАР) - 24,43

2. Евгений Рылов (Россия) – отставание 0,06

3. Климент Колесников (Россия) –0,08

50 м брасс. Женщины

1. Лилли Кинг (США) –29,84

2. Бенедетта Пилато (Италия) – 0,16

3. Юлия Ефимова (Россия) –0,31

…15. Анна Белоусова (Россия) выбыла в 1/2 финала.

Комбинированная эстафета 4х100 м в/с. Мужчины

1. Великобритания – 3.28,10

2. США – 0,35

3. Россия (Евгений Рылов, Кирилл Пригода, Андрей Минаков, Владимир Морозов) – 0,71

50 м в/с. Женщины

1. Симона Мануэль (США) – 24,05

2. Сара Сьестрем (Швеция) – 0,02

3. Кэйт Кемпбелл (Австралия) – 0,06

…5. Мария Каменева (Россия) – 0,26

…21. Арина Суркова (Россия) выбыла в предварительном заплыве.

Комбинированная эстафета 4х100 м в/с. Женщины

1. США – 3.50,40 (рекорд мира)

2. Австралия – 3,02

3. Канада – 3,18

…12. Россия выбыла в предварительном заплыве.

400 м комплекс. Мужчины

1. Дайя Сето (Япония) – 4.08,95

2. Джей Литерлэнд (США) – 0,27

3. Льюис Клэрберт (Новая Зеландия) -3,12

400 м комплекс. Женщины

1. Катинка Хоссу (Венгрия) –4.30,39

2. Е Шивень (Китай) – 1,68

3. Юи Охаси (Япония) – 1,94

1500 м в/с. Мужчины

1. Флориан Веллброк (Германия) – 14.36,54

2. Михаил Романчук (Украина) – 1,09

3. Грегорио Палтриньери (Италия) – 2,21

…18. Илья Дружинин (Россия) выбыл в предварительном заплыве.

Общий медальный зачет ЧМ-2019

Золото

Серебро

Бронза

Всего

1

Китай

16

11

3

30

2

США

15

11

10

36

3

Россия

12

11

7

30

4

Австралия

7

9

7

23

5

Венгрия

5

0

0

5

6

Италия

4

6

5

15

7

Великобритания

4

2

6

12

8

Германия

3

2

3

8

9

Бразилия

2

3

2

7

10

Канада

2

2

7

11

11

Япония

2

2

6

10

12

Франция

1

3

3

7

13

Швеция

1

2

2

5

14

Украина

1

1

5

7

15

ЮАР

1

1

2

4

16

Испания

0

4

1

5

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