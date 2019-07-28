Федор Чалов: Если бы не VAR, пенальти на мне не поставили бы

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– Насколько сложной была игра? – вопрос Чалову.

– Очень сложная. Мы отдали много сил. Сегодня победили заслуженно.

– Прокомментируйте первый и второй тайм, которые получились разными.

– В первом тайме был очень высокий темп. Мы прессинговали. Из-за этого после перерыва подсели. Было видно, что и у нас, и у соперника сил гораздо меньше. Из-за этого стали появляться какие-то моменты.

– Пенальти был на вас?

– Да. Я считаю был. Там имел место контакт. Но если бы не было ВАР, понятно, что судья не поставил бы пенальти.

– Теряется ритм игры, когда столько остановок?

– Плюс в том, что такие спорные моменты будут трактоваться правильнее и честнее. В первом тайме был эпизод с Живоглядовым и рукой. Такими моментами ритм, конечно, убивается. Минут пять разбирали этот момент. Градус игры падает и его тяжело поддерживать.

– Вы не удивились, что в моменте с Живоглядовым не назначили пенальти?

– Нет. Все уже разобрали правила. Там было не умышленно. Футболист играл бедром и попал в руку. Спорный момент, но правила есть правила.

– По судейству вообще есть вопросы, потому что не всегда эпизоды трактовались одинаково?

– Сложный вопрос. Главное, что мы сегодня победили.

– Можно сказать, что ЦСКА сейчас потихоньку набирает ход?

– Конечно, с каждой игрой все лучше и лучше. После первого матча все поняли, что легко не получится и стали гораздо ответственнее относиться к играм.

– Насколько сложно играть против «Локомотива»?

– Это не простой для нас соперник. С ним всегда матчи получаются трудными. Но сегодня удача была на нашей стороне.

«СЕГОДНЯ КАК МИНИМУМ ДОЛЖНА БЫТЬ НИЧЬЯ»

– Матч получился сложным? – вопрос Игнатьеву.

– Дерби – это всегда сложная игра, в которой никто не хочет уступать.

– Можно сказать, что «Локомотиву» сегодня не повезло?

– Из-за VAR?

– Да. Юрий Семин только что сказал, что в первом эпизоде судья прибегнул к помощи VAR, а в моменте с падением Федора Смолова нет.

– Действительно, на Федоре почему-то судья даже не собирался смотреть ВАР, когда он упал. А так игра была равная. Как минимум сегодня должна быть ничья.

– В конце матча, казалось, ваша команда вот-вот забьет.

– Гол действительно назревал, но закончилось время. Нам надо было изначально так играть, тогда было бы больше шансов.

– Почему создавали так мало моментов?

– А ЦСКА их много создал?

– Тоже нет.

– Вот вам и ответ. Никто не хотел уступать, тяжело было созидать. Это только начало сезона. Сейчас разыграемся.

«VAR СЕГОДНЯ БЫЛ ЗА НАС»

– Какие впечатления от матча? – вопрос Бийолу.

– Игра была очень тяжелая. Мы хорошо провели первый тайм, забили мяч. ВАР сегодня был за нас. Во втором тайме «Локомотив» играл чуть лучше, хотел отыграться. Но победа оказалась за нами.

– Концовка матча получилась тяжелой для обороны ЦСКА. Согласны?

– Конечно. Всегда, когда ведешь в счете 1:0, тяжело его удержать. Нужно оберегать этот гол на последних минутах. Физически тоже было тяжело, поэтому мы рады, что выдержали и победили. Очень устали сегодня.