«Ситуация с Мозговым разрешится в четверг». Как сборная готовится к чемпионату мира - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
30 июля 2019 15:15Мысин Николай

«Ситуация с Мозговым разрешится в четверг». Как сборная готовится к чемпионату мира

В понедельник на базе в Новогорске состоялась открытая тренировка мужской сборной России. «Советский спорт» узнал последние новости из стана главной команды страны, которая ведет подготовку к чемпионату мира в Китае.

ПОКА – БЕЗ ШВЕДА И КУЛАГИНА-СТРАШЕГО

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Сами тренировки начались еще неделю назад – 22 июля. И это если говорить о расширенном варианте состава. Чуть ранее прошел еще просмотровый сбор, куда вызвали молодых игроков, ранее никогда не входивших не в команду. В частности, пригласили Захара Ведищева – сына нынешнего президента «Локомотива-Кубани» Андрей Ведищева, который впечатлил своей игрой на молодежном чемпионате мира в Греции (в возрасте до 19 лет). В итоге четверо ребят продолжили занятия в Новогорске, но уже вместе с основным составом – Григорий Мотовилов, Андрей Лопатин, Александр Платунов и Андрей Сопин.

Всего в расширенный список команды включили 21 баскетболиста. Заранее в него не попал разыгрывающий Дмитрий Хвостов – тяжелая травма колена, полученная в «Локо» по ходу сезона, вывела его из игры на несколько месяцев. Шансы на то, что Дмитрий восстановится к чемпионату мира, изначально стремились к нулю.

– Это тяжелая потеря для команды, – отмечал главный тренер Сергей Базаревич. – Хвостов был основным плеймейкером сборной в последние годы. По крайней мере, все то время, что я работаю с командой.

Проблемы со здоровьем лишили возможности помочь сборной и Ивана Стребкова. Чуть позже стало известно, что из-за травмы ноги в Новогорск не сумеет приехать молодой Иван Ухов. Еще троих баскетболистов в распоряжении Базаревича пока нет. И если Алексей Швед – явный лидер команды – просто работает по индивидуальной программе (тренируется с отцом в родном Белгороде) и однозначно подтянется позже, то с Дмитрием Кулагиным и Тимофеем Мозговым ситуация более сложная.

В ОЖИДАНИИ МОЗГОВА

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Особенно это касается звездного центрового. Который неделю назад вроде бы окончательно отказался от приглашения в сборную, поскольку не успевал восстановиться после травмы ноги. Напомним, что проблемы с коленом преследуют Тимофея еще с 2015 года, когда он впервые пробился в финал НБА вместе с «Кливлендом». Тем летом россиянин перенес операцию, но улучшений все равно не последовало. Боль осталась и продолжила сказываться на игре центрового, который так и не смог вернуть себе прежнюю форму. В частности, именно из-за этой травмы Мозгов ни разу не сыграл в прошлом сезоне за «Орландо», а позже был отчислен и, видимо, теперь покинет НБА.

Впрочем, как оказалось, от вызова в сборную он не отказывался.

– Тимофей изначально сказал, что надеется на резкое улучшение своего состояния. Хотя шансы и невелики. В четверг, 1 августа, он узнает результаты очередного обследования, и тогда уже будем решать – приедет он в команду или нет, – отметил Базаревич. – Так что ждем этой даты. И вообще, Тимофея мы готовы ждать до последнего.

Совсем другая ситуация с Кулагиным-старшим.

– Диме поставили диагноз, который стал для нас сюрпризом – отслоение сетчатки глаза. Раньше у него это никак не проявлялось. Но проблему было необходимо решать, так что Кулагин сделал прижигание. Можете назвать это операцией или простой процедурой, но в данный момент он тренироваться не может. Мы следим за тем, как идет восстановление. Тут все зависит от Димы – как только он будет готов, то сможет приехать в сборную, – рассказал главный тренер.

– Когда к команде присоединится Швед?
– Мы знаем дату, но называть ее не буду. Главное – он присоединится.

«ПОКА НИКТО НЕ ДРАЛСЯ»

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– Всю первую неделю посвятили тому, чтобы подготовить свой организм к дальнейшей работе, – рассказывает Никита Курбанов. – У всех был отпуск около месяца, и за это время тело уже отвыкает от серьезных нагрузок. Так что если резко вернуться к обычному объему тренировок, могут последовать травмы. Все надо делать постепенно. Но теперь мы уже «разогрелись», так что сейчас начнется серьезная работа.

– Где отдыхали после клубного сезона?
– У меня один вариант – только море, – смеется Никита. – Кто-то любит насыщенный график – неделю здесь, неделю там… Но с ребенком это не особо удобно, да и я так отдохнуть не успеваю. Так что почти весь месяц провел с семьей на пляже.

– Насколько серьезно в команде надеются на возвращение Мозгова?
– Я лично всегда рад видеть Тиму. Но гораздо важнее, чтобы он был при этом здоров. Тут, к сожалению, от нас ничего не зависит. Безусловно, он мог бы сильно помочь сборной. Но все упирается в его физическое состояние.

– Без Тимы и Хвоста (Дмитрий Хвостова,– Прим. ред.) будет сложно, – вздыхает Сергей Карасев. – Причем Дима не сыграет точно, а он – наш главный разыгрывающий, всегда был очень важной частью команды. Приходится с этим справляться. Будем пробовать различные варианты, адаптировать свой баскетбол под состав, который имеем. Сейчас все постепенно набирают форму, хотя понятно, что основной объем работы впереди.

– Соперников по товарищеским турнирам подбирали исходя из того, с кем предстоит играть в Китае? – вопрос Базаревичу. В Китае на первом групповом этапе нас ждут Аргентина, Нигерия и Корея.
– Я бы хотел сказать «Да», но реальность немного суровее. В Россию никто не хочет ехать играть. Мы планировали провести пару матчей в Хабаровске, но просто не нашли соперников. В Москву приедут Иран и Иордания. Выбирать тут особо не приходилось.

– Как дела с атмосферой в команде?
– Нормально, вроде. Пока никто не дрался! – смеется главный тренер.

– Отличная атмосфера, о чем вы? – улыбается Виталий Фридзон. – У нас с ней никогда проблем не было. Много юмора, позитива. Ветераны поддерживают молодежь. В подобной обстановке работать приятнее. А работы предстоит очень много.

– Для вас этот чемпионат мира будет последним?
– Да. Но, надеюсь, не последним турниром. Я уже говорил, что хочу доиграть до Олимпийских игр в Токио. Надо туда отобраться. И там уже попробую красиво завершить свою карьеру в сборной.

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