Кононов: Выход Шюррле – риск, но мне нужен был игрок для проведения контратак - Советский спорт
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03 августа 2019 22:24Зибрак Артем

Кононов: Выход Шюррле – риск, но мне нужен был игрок для проведения контратак

Главные тренеры «Спартака» и «Динамо» (0:0) Олег Кононов и Дмитрий Хохлов подвели итоги московскому дерби.

ХОХЛОВ: УГАДАЛИ СОСТАВ «СПАРТАКА» ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ДВУХ ПОЗИЦИЙ

– Второй раз в сезоне «Динамо», играя больше тайма в большинстве, не может забить. Более того, как и с «Рубином», сегодня в конце могли даже проиграть. Почему?
– Не сказал бы, что мы слабо играем в большинстве, но действительно, забитого мяча не хватает. Явных моментов сегодня не было, но были эпизоды, в которых надо было сыграть хладнокровнее.

– Как проходила подготовка к «Спартаку» с учетом того факта, что угадать состав соперника было сложно?
– Действительно, угадать состав было сложно, но мы его почти угадали, за исключением двух позиций. И все же мы больше отталкивались от своей игры.

– Как Сергей Паршивлюк вписался в команду?
– Мне нравится, как он вписался в команду и по игровым, и по человеческим качествам.

– Как оцените игру нападающего Клинтона Н’Жи?
– Не знаю, почему его окрестили чистым нападающим. Он может сыграть на нескольких позициях. Он может и будет играть лучше. В этот раз на его состоянии сказались многочисленные перелеты на неделе. По 16 часов в самолете бесследно не проходят. Несмотря на это, решили дать ему игровое время.

КОНОНОВ: ОТСУТСТВИЕ ГОЛОВ С ИГРЫ БЕСПОКОИТ И МЕНЯ, И РУКОВОДСТВО

– Непростой матч. Ребята отдали все силы, но победить не удалось. Было сложно с учетом определенных обстоятельств, в которых мы оказались Имею в виду отъезд нескольких игроков и появление новичков на этой неделе. Могу поблагодарить игроков за то, как они играли в первую очередь организованно во втором тайме, и за ту сплоченность, которую они продемонстрировали с первых минут.

– Планировался ли выход Андре Шюррле на замену?
– Нет, это был риск, вызванный ходом игры. Мне нужен был игрок, который будет стараться искать свободные зоны для проведения контратак.

– В чем причина удаления Эсекьеля Понсе?
– Это был игровой момент. Он парень настойчивый и всегда борется с противником за мяч. Он не видел, что вратарь вышел из ворот. Думал, что тот остался на ленточке. Если бы посмотрел, ни в коем случае на него бы не пошел.

– Кто сможет его заменить в чемпионате страны с учетом грядущей дисквалификации?
– У нас есть кем его заменить. Есть Шюррле и Йордан Ларссон, так что никаких проблем нет. Они нападающие другого типа, более скоростные, но мы за эти качества их и брали.

– Почему не играл Йордан Ларссон?
– Мы еще не успели его заявить.

– О чем говорили с командой в перерыве?
– Хотели победить, говорили о тех ошибках в обороне, которые вы видели в первом тайме, и настрое на второй тайм.

– Вас не беспокоит, что за четыре тура «Спартак» ни разу не забил с игры?
– Конечно, нас всех это беспокоит – и меня, и игроков, и руководство, и болельщиков. Надеюсь, что следующие матчи принесут удовлетворение от голов, игры и результата.

– Почему Александр Ташаев вышел в основе?
– Он замечательно тренировался, очень хотел получить место в основе и сыграть, тем более, что соперником было «Динамо». Знаем о том, что существуют нюансы, когда футболисты играют против своих бывших команд.

– Что скажете о заменившем его Резиуане Мирзове?
– Он проводит по три тренировки в день, поэтому очень важно ему не навредить, чтобы он не получил травму. Думаю, к следующим играм он подойдет в лучшей форме, и все будет зависеть от конкуренции.

– Можно ли что-то сделать, чтобы Аяз Гулиев и Зелимхан Бакаев в каждом матче не получали предупреждения?
– Можно. Это тренерская работа. Надеюсь, что мы все-таки добьемся своего. Причина в том, что у них чересчур вспыльчивый характер.

– Сегодня на трибунах было более или менее хорошо. Вы встречались с болельщиками?
– Мы регулярно с ними встречаемся, и надеюсь, отношения будут еще ближе. Сегодня была прекрасная атмосфера. Очень жаль, что мы сегодня не выиграли, но показали характер.

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