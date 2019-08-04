Хэмилтон перехитрил Ферстаппена, а Квят – сам себя. Итоги «Гран-при Венгрии»

Та гонка, которую лучше забыть…

ЛЬЮИС ПРОТИВ МАКСА

- Нужно ли опасаться Ферстаппена в плане битвы за титул? Разумеется! Нас ждет еще 10 гонок. В них можно заработать 260 очков. А преимущество Льюиса переда Максом – всего 60. И мы должны серьезно оценивать перспективы «Ред Булла». У них и так одно из лучших шасси. А в последнее время еще и двигатель «Хонда» прибавил в мощности, - признался шеф «Мерседеса» Тото Вольфф.

И, в общем, был прав.

Ферстаппен и правда приблизился к Хэмилтону, как и «Быки» - к «серебристым». Макс выиграл две из последних трех гонок (в Австрии и Германии). А в Венгрии, в конце концов, завоевал свой первый поул. Необгонный и медленный «Хунгароринг» исторически здорово подходил для болидов «Ред Булла», так что именно здесь молодой голландец мог занести в актив еще одну победу. После чего позиции Льюиса в качестве лидера уже не казались бы неоспоримыми. Все это означало две вещи. Во-первых, Валттери Боттас может проститься с надеждой на то, чтобы бороться с британцем за титул – в такой ситуации мостик команды без малейших вопросов сделает ставку на Хэмилтона. И даже тот факт, что финн был лучше в квалификации в Венгрии (стал вторым, проиграв Ферстаппену всего 0,018 секунды!), никак бы ему не помог. А во-вторых – в «Мерседесе» сделают все, чтобы вернуть себе подавляющее преимущество. И больше не будут играть с соперником в «кошки-мышки».

Так и вышло.

Льюис на первом же круге уверенно прошел Боттаса, попутно повредив ему переднее антикрыло - внеплановый визит в боксы откинул Валттери в конец пелотона и не позволил подняться выше итоговой восьмой позиции. Затем начал преследовать Макса. После смены резины даже сумел атаковать голландца – но Ферстаппен отбился. А Хэмилтон понял, что надо пробовать «план Б».

Знаете, что отличает просто хорошую команду от действительно лучшей? Не только сильные пилоты. И не только быстрейший болид. Но и умение их грамотно использовать, варьируя тактику и меняя стратегию на ходу. Не без риска. Но рискуя продуманно.

На 50-м круге Льюиса вновь позвали в боксы. И поставили ему новый «софт». В «Ред Булле» не ждали подобный маневр соперников. А когда осознали, что произошло, время было упущено. Пусть Хэмилтон отстал от Макса на 20 секунд, на свежей и мягкой резине он был быстрее на секунду с круга! «Ты догонишь его к концу гонки», - сказали британцу. По факту – он управился даже быстрее.

Ферстаппен здорово провел «Гран-при». Но победить не смог – Льюис настиг его, как стоячего, и без проблем пошел перед финишем. Все, что впоследствии смог сделать Макс – тоже сменить покрышки и заработать лишнее очко за лучший круг. Эта борьба за лидерство в гонке – и за статус-кво в чемпионате – стала украшением «Гран-при». Хотя, по сути, и единственным заметным событием воскресенья.

КВЯТ ПРОТИВ АЛБОНА

Даниил Квят стал одним из героем уик-энда в Германии, принеся «Торо Россо» неожиданный подиум. А перед этим – став отцом. После эпичного заезда в Хоккенхайме, российский гонщик отправился в Монако. Навестил свою дочку. Выбрал ей имя на пару с мамой девочки (малышку нарекли Пенелопой). Слегка отпраздновал – не без этого! А после улетел в Будапешт. Где в боксах «Торо Россо» ему вручили маленький комбинезон. Вышло красиво и трогательно…

Но наступили суровые будни. И про успех в Германии пришлось забыть. На «Хунгароринге» болиды младшей «Скудерии» заметно уступали в темпе соперникам. В квалификации россиянин остался 13-м, проиграв Албону – своему партнеру – всего 0,005 секунды! В гонке сумел его опередить. Но все испортила стратегия. Неделю назад именно рисковая тактика – с ранним переходом на «софт» в условиях подсыхающей трассы – и позволила Квяту подняться на подиум. Но в этот раз в команде просчитались. Кто так решил – сам Даниил или мостик – мы не знаем. Но, перейдя на «хард» задолго до экватора гонки (и на 7 кругов ранее Албона), ближе к финишу россиянин остался с откровенно «убитой» резиной – темп упал, и пришлось пропускать почти всех. От Александра (попавшего в очки). До Риккардо и Магнуссена. Итог – 15-е место.