Игорь Акинфеев: Нам с Дзюбой делить нечего

«БУТСЫ С МАТЧА ПРОТИВ ИСПАНИИ ПОЛУЧИТ МУЗЕЙ ЦСКА»

– В заявку на матч со «Спартаком» в качестве одного из ваших сменщиков был заявлен 15-летний Владислав Тороп. В ЦСКА растет новый суперталант?

– Понятно, что это аванс на будущее. Но я, например, начинал с шестнадцати. Некоторые другие ребята – тоже. Так что здесь нет ничего особенного. Владислав – пацан умный, талантливый. Если будет делать правильные шаги, толк из него выйдет.

– При счете 1:1 болельщики взорвали петарду, из-за чего дерби пришлось прерывать. Победный мяч «Спартак» забил, когда дым еще не рассеялся… Вам он мешал?

– Да нет. Все нормально было. Мы к таким вещам привыкли.

– Скоро – пауза на матчи сборной. Не жалеете, что после чемпионата мира покинули национальную команду?

– Это было взвешенное решение. Я его принял еще до чемпионата мира. Сообщил только родителям и семье. И они меня поддержали. Пятнадцать лет в сборной – большой срок. Пришло время сосредоточиться на ЦСКА.

– Часто прокручиваете в памяти решающий пенальти, который отбили ногой в матче 1/8 финала с Испанией?

– По большей части это было везение. Но вдвойне приятно, что мы тогда победили именно испанцев. Можно сказать, взяли реванш за два поражения от них на Евро-2008.

– Не думали продать на аукционе бутсу, которой отразили тот удар?

– Бутсы с того матча лежат у меня дома. Ждут своего часа. Но речь не об аукционе. Отдам их в музей ЦСКА. Там и останутся.

«САМЫЙ ВОЛНИТЕЛЬНЫЙ МАТЧ – ФИНАЛ КУБКА УЕФА»

– После вашего ухода из сборной в воротах на тренировках все чаще пробует себя Артем Дзюба. И у него тоже получается отражать пенальти. Рискнули бы уступить ему свое место в серии 11-метровых, если бы это было разрешено?

– Легко! А почему бы и нет? Нам с Дзюбой делить нечего.

– А сами пошли бы пробить пенальти в матче?

– Нет. Мне как-то, при счете 5:0, предложили это сделать, но я отказался. Бить пенальти – не дело вратаря. У нас, считаю, другие обязанности… Впрочем, в детстве мне доводилось играть в нападении. Что-то даже забивал.

– Как долго планируете выступать за ЦСКА?

– Минимум – два года. Столько действует мой контракт. А там видно будет.

– Оборачиваясь назад, какой матч считаете главным в карьере?

– Самый волнительный – конечно, финал Кубка УЕФА против «Спортинга» в 2005-м. Это первый большой матч, по-настоящему отложившийся в памяти.

«ЖЕНА ВКУСНО ГОТОВИТ БОРЩ. ОНА ЖЕ КИЕВЛЯНКА»

– У Павла Мамаева и Александра Кокорина в ноябре-декабре заканчивается срок заключения в колонии. Готовы будете им помочь, если они обратятся?

– Надо у них спросить, нужна ли им моя помощь. Я уверен, все у ребят будет хорошо, и они вернутся в футбол.

– Со среды по воскресенье в Бронницах пройдет детский «Кубок Игоря Акинфеева». Считаете, известные спортсмены должны проводить подобные соревнования?

– Мне приятно, что такой турнир состоится. Благодарен всем, кто помогает его организовать. В прошлом году, если честно, перспективы Кубка вызывали сомнения. Но все получилось. Это хорошая возможность для талантливых ребят показать себя. Мы должны уделять внимание подрастающему поколению. В этом и сборная заинтересована.

– Своих детей отдадите в футбол?

– Не собираюсь ничего навязывать сыну, но ему нравится играть. На данный момент это так. Однако если в будущем Даниил футбол разлюбит, никто заставлять его не будет.

У ребенка должны гореть глаза – только в этом случае можно вырасти в футболиста. Без желания ничему не научишься. Футбол – это игра, азарт. Нельзя об этом забывать.

– И последний вопрос – кулинарный. Какое мамино блюда вам нравится больше всего?

– Я уже давно не живу с мамой, но если вспоминать девяностые годы – это котлеты и картофельное пюре.

– А что лучше всего готовит ваша супруга?

– Борщ. Ведь Катя – киевлянка.