Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
22 августа 2019 21:27

Какие матчи по ТВ покажут бесплатно. Полное расписание 7-го тура РПЛ

  Когда, где и с чьим комментарием можно посмотреть трансляции игр премьер-лиги.

В седьмом туре РПЛ общедоступный «Матч» покажет две игры:

24 августа

14.00 (мск)

Тамбов - Динамо (комментаторы - Поленов, Шмельков)

25 августа

19.00 (мск)

Ростов - Рубин (комментаторы - Журавель, Арустамян)

Остальные шесть матчей будет транслировать платный канал «Матч Премьер»:

24 августа

16.30 (мск)

Уфа - Зенит (комментаторы - Моссаковский, Кочешев)

19.00 (мск)

Краснодар - Локомотив (комментаторы - Генич, Аксенов)

25 августа

16.30 (мск)

ЦСКА - Ахмат (комментаторы - Казанский, Моссаковский)

19.00 (мск)

Крылья Советов - Спартак (комментаторы - Трушечкин, Нагучев)

21.30 (мск)

Арсенал - Оренбург (комментаторы - Шнякин, Керимов)

26 августа

18.00 (мск)

Урал - Сочи (комментаторы - Аболин, Богданов)

Положение команд после шести туров: Зенит - 14 очков, Локомотив, Краснодар - 13, Спартак, Ростов - 11, ЦСКА, Рубин, Арсенал - 10, Урал, Уфа, Ахмат - 7, Крылья Советов - 6, Динамо - 5, Тамбов - 4, Сочи - 3, Оренбург - 2.

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