Шюррле бьет, Тил забивает, а на Ларссоне природа отдыхает. О новичках «Спартака»

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И итоги эти вполне позитивные, хотя до глобальных выводов еще далеко - сезон только разгоняется.

Андре Шюррле неистово молотил по воротам самарской команды на протяжении почти всего матча, однако счастья так и не нашел, хотя однажды был к нему близок - за Сергея Рыжикова вступилась штанга. Да, в этом матче немец не забил и даже не сделал голевой передачи, но его наличие для хромающе-зыбкой атакующей модели «Спартака» остается бесценным.

Гус Тил делает четвертую голевую передачу. Примерно половина из них носит косвенный характер, частично помогают рикошеты, но факт остается фактом - новичок причастен к большинству взятий ворот в исполнении красно-белых. Пока не вполне понятно, что у него с ударом, порой он уходит ненадолго в тень, но чаще он в буквальном смысле впивается в противника, отбирает мяч без нарушения правил и активирует очередную атаку «Спартака». Получается неплохо!

Джордан Ларссон. Увы, но пока это слабое приобретение из трех в этом сезоне. Есть твердое ощущение, что мы имеем дело с классической историей, когда природа на детях отдыхает. Невнятная игра в Грозном, в сантиметрах от удаления в дерби, да и сегодня Ларссона вполне могли удалить за грязную игру локтями. Да, забил. Да, помог команде выиграть матч. Но пока составить полное впечатление о сыне великого папы не получается при всем желании.

Уже совсем скоро «Спартаку» предстоит сыграть ответный матч против португальской «Браги» в Лиге Европы, где снова придется обойтись без помощи двоих новичков. И если удастся этот барьер преодолеть, то в групповой стадии они, скорее, все же помогут команде, чем нет.