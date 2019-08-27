Жоау Мариу: После разговора с Эдером легко принял решение перейти в «Локомотив» - Советский спорт
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27 августа 2019 22:40Григорьевская Юлия

Жоау Мариу: После разговора с Эдером легко принял решение перейти в «Локомотив»

Новобранец «Локомотива» Жоау Мариу и генеральный директор железнодорожников Василий Кикнадзе раскрыли подробности перехода полузащитника в команду.

- Правда ли что у вас было много вариантов продолжения карьеры? Какие еще были варианты и почему выбрали «Локомотив»? – вопрос Мариу.
- Я легко принял это решения. Был разговор с генеральным директором, я поделился желаниями и мечтами и понял, что все это могу осуществить в «Локомотиве».

- Правда ли что были другие предложения?
- Да, я вел переговоры с другими командами. Но гораздо важнее, что я сейчас нахожусь здесь.

- Вы спрашивали у игроков «Локомотива» о команде. А про главного тренера спрашивали? Что они говорили про него?
- Я говорил с игроками клуба, с Эдером, и мы обсуждали, в том числе, и тренера. Я получил только положительные отзывы, что в клубе хорошая атмосфера и легко адаптироваться.

- Какое у вас отношение к нашей стране и что слышали о ней?
- Я уже пятый раз в России, был здесь во время чемпионата мира. Мне очень понравилась Москва, и это было одним из факторов, почему я принял решение играть в «Локомотиве».

- Скоро жеребьевка Лиги чемпионов. Есть ли желание встретиться с «Интером»?
- Еще много матчей до этого турнира. Пока неизвестно, в какой корзине мы окажемся. Но я лично не хотел быть играть против «Интера».

- Многие португальские и итальянские журналисты говорили, что переход в «Локомотив» - это шаг назад. Что об этом думаете?
- Ни в коем случае не считаю это шагом назад. Не играть в «Интере» не так интересно, как играть в «Локомотиве». Это ведь шанс выступать в Лиге чемпионов. В этом сезоне мы сделаем все возможное, чтобы «Локомотив» стал чемпионом. Несколько лет назад я играл со «Спортингом» в этом турнире, и хочу снова играть здесь.

- Вы обговаривали с тренером, на какой позиции будете выступать, и где вам самому комфортнее?
- Предпочитаю играть полузащитником, но если тренер меня видит на других позициях, готов попробовать. В «Интере» и «Спортинге» я играл и на других позициях тоже.

- Будете учить русский язык?
- Надеюсь, что со временем освою русский. После первого года пребывания буду понимать, что говорят. Начиная со второго года, буду стараться говорить на нем.

«Клуб получил сильного футболиста, который поможет нам в Лиге чемпионов»

- Вы сказали, что трансферы, возможно, еще будут. Это так? И на какую позицию могут прийти новички? – вопрос Кикнадзе.
- Трансферное окно заканчивается 2-го сентября. А что будет дальше – посмотрим. Вы же видите, что мы ведем трансферную кампанию в тишине. Может поэтому она складывается неплохо.

- Не кажется ли вам Мариу рискованным трансфером? Сумма выкупа не фигурирует, но она больше десяти миллионов. Если «Локомотив» не выйдет в Лигу чемпионов, как клуб будет расплачиваться?
- К сожалению, ваши данные не соответствуют действительности. За все трансферное окно это самый безопасный для клуба контракт, который только мог быть. Вижу в нем только плюсы. Клуб получил очень сильного футболиста. Мариу поможет нам в Лиге чемпионов и других турнирах. Мы четко понимаем свои возможности и осознаем стратегию развития и то, что мы можем сделать из этого контракта, если все сложится положительно.

- На какой позиции Юрий Семин видит новичка?
- Если завтра вы приедете в Баковку на тренировку, то получите ответ на этот вопрос.

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