Спортивное питание. Что заказывать в ресторане, если у вас режим

Что выбирать, если у вас режим, рекомендует бренд-шеф ресторанов «Ёрш» Алексей Разбоев.

Наращиваем мышечную массу

Набрать мышечную массу помогает белок: о том, что это «строительный материал» для организма, мы знаем еще со школы. Богатые источники протеинов – рыба и мясо. Рыба, помимо белка, также содержит полиненасыщенные жирные кислоты омега-3, помогающие работе сердца и сосудов и способствующие синтезу коллагена, который придает эластичность мышцам. Красное мясо, в свою очередь, содержит не только белок, но и витамин В12, способствующий его усвоению.

Поэтому в ресторане лучший выбор для тех, кто ходит в спортзал, чтобы нарастить мышцы – это шашлык, мясные и рыбные стейки. Мы готовим рибай и фланк, жарим говяжью вырезку на мангале, делаем на гриле дорадо и скумбрию и гордимся стейком из палтуса – он получается у нас очень нежным и воздушным.

Это сытная еда, поэтому, чтобы не набирать лишнего, хлеб можно не заказывать вовсе, а в качестве гарнира ограничиться овощами – например, опять-таки запеченными на гриле.

Сбрасываем вес

Если задача – похудеть, из мясного выбирайте рыбу и птицу: перепелку, курицу, индейку. Из красного мяса самым диетическим считается баранина: в ней мало жира по сравнению с той же свининой, зато много железа и витаминов группы В. Одна из популярных у наших гостей позиций – каре ягненка на гриле в фирменном маринаде: мягкое мясо с хрустящей корочкой, очень нежное и вкусное.

Из салатов я бы рекомендовал те, в которых легко усваиваемые белки (креветки, птица, рыба) сочетаются с клетчаткой и «медленными» углеводами (овощами). У нас это цезарь с креветками, салат с лососем терияки с мини-картофелем и стручковой фасолью, салат из перепелки с шампиньонами и рукколой, салат с камамбером (его мы делаем с ломтиками грейпфрута и апельсина – прекрасные источники витамина С). На гарнир вместо белого риса или картофеля – гречка (очень легкая и в то же время питательная еда) или вот мы, например, готовим очень вкусную кенийскую фасоль с розмарином и чесноком.

Все это еда достаточно легкая, чтобы не полнеть, но при этом надолго насыщает и дает много энергии.