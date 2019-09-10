Евгений Ловчев: Мутко хотел уволить Черчесова в марте 2017 года - Советский спорт
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10 сентября 2019 18:33Волохов Юрий

Евгений Ловчев: Мутко хотел уволить Черчесова в марте 2017 года

Наш обозреватель - об отборочном матче Евро-2020 Россия - Казахстан.

Что бросилось в глаза? Уже не первый раз наша сборная проводит второй матч из двух спаренных хуже, чем первый. С Кипром прошлый раз в июне после разгрома Сан-Марино тоже выиграли натужно.

Территориальным преимуществом и мячом мы владели, но тренеры сборной Казахстана решили играть строго от обороны: пусть попробуют пробить нашу защиту, когда в штрафной десять человек. И сопернику помогали в этом Магомед Оздоев и Ильзат Ахметов. Оба принимали мяч и играли либо поперек, либо назад. Команда Казахстана приехала исключительно обороняться и играть на ничью. И ей едва это не удалось.

Почему наша команда вторые матчи проводит слабее первых? Истоки нужно искать в нашем чемпионате. Еще как-то Алан Дзагоев сказал после одного из матчей сборной, что у нас в чемпионате пять-семь напряженных игр в сезоне, а в Англии все такие. Посмотрите на наши ведущие команды. Два матча еще могут провести неплохо, потом следует проигрыш условной «Уфе» или «Оренбургу».

«Спартак» провел хорошо второй тайм с ЦСКА, затем в следующей игре был никакой. Когда устаешь, нужно играть на классе. И обыгрывать такие команды, как Казахстан тоже можно за счет класса. Но какой класс у наших игроков? Нет его.

Еще три года назад у нас не было никакой сборной, Станислава Черчесова только назначили. Наша команда тогда неудачно проводила товарищеские матчи. И вот в марте 2017-го, перед игрой в Сочи с Бельгией мне Виталий Мутко сказал: «Если проиграют, Черчесова придется убирать». Если помните, тогда наши проигрывали 1:3, и в концовке сравняли счет. Стаса решили отставить. И у нас появились сборная, и на чемпионате мира выглядела достойно.

Как с тех пор изменилось отношение к сборной. Мы недовольны тем, что команда Черчесова всего-то 1:0 обыграла соперника, который не так уж сильно уступает нам в классе. И когда это было, чтобы мы обеспечили себе выход в финальную часть Евро-2020 досрочно? А между тем, сборная уже выдала серию из пяти победных официальных матчей. Не товарищеских, как когда-то сборная СССР, а официальных, отборочных! Сейчас это самое главное. Но мы уже относимся к сборной более придирчиво, требуем более уверенных побед. Но повторяю: недостаток класса наших футболистов сказывается. И это объективная реальность. Сегодня мы должны радоваться достигнутому результату.

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