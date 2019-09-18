Алексей Игонин: Риксена вспоминают только добрыми словами, это лучшая характеристика

- Это достаточно грустная история, развивалась она долго, - говорит Алексей Игонин. - Я не играл с Риксеном и не знал его лично. Но для футбола лучше рассказывать историю Риксена, чем то, что сегодня происходит с Кокориным. Это было бы более правильно.

- Да, вы с ним не играли. Но наблюдали его игру со стороны.

- Не важно, что я наблюдал за ним со стороны, сейчас самое главное, что говорят о нем люди. Человека нет, а говорят о нем исключительно хорошо. И после того, как Риксен завершил карьеру в «Зените», о чем говорили только хорошее. Я, даже играя в другом городе, знал об этом.

- Риксен заряжал партнеров своим боевым духом…

- Всегда были такие футболисты, они очень важны для любой команды. И этот характер Фернандо помог ему так долго бороться с тяжелым заболеванием. О нем все вспоминают только в положительном ключе и это самая правильная и важная оценка для него.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ФЕРНА́НДО РИ́КСЕНА

* Был известен буйным характером. В «Глазго Рейнджерс» у него была драка с Андреем Канчельскисом. В «Зените» подрался прямо на поле во время контрольного матча с Владиславом Радимовым.

* Риксен заявлял, что на протяжении всей карьеры у него были проблемы с алкоголем, поэтому футболист он провел шесть недель в реабилитационном центре.

*В октябре 2013 года заявил, что ему поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

* В январе 2018 года футбольный клуб «Фортуна» из Ситтарда, за который выступал Фернандо с 2010 по 2013 год, установил ему памятник на аллее перед стадионом команды. *В мае 2018 года друг и биограф Риксена Винсент де Врис сообщил, что футболист потерял способность говорить. В октябре 2018 года во время пребывания в Шотландии был госпитализирован в больницу из-за боли в груди, а спустя два месяца его перевели из больницы в хоспис города Эйрдри. Риксен был полностью парализован.

НАША СПРАВКА

Ферна́ндо РИ́КСЕН

Родился 27 июля 1976 года в Херлене (Нидерланды)

Играл на позиции правого и опорного полузащитника.

В Зенит» пришел в 2006 году, выступал в Санкт-Петербурге до 2009 года.

Провел за «Зенит» 36 матчей, забил 2 гола.

Выступал за юношескую сборную Нидерландов (до 18 лет). В 2001 году дебютировал в составе национальной сборной Нидерландов в матче против Испании. Всего в 2001—2003 году провел 12 матчей за сборную.