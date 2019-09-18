Алексей Игонин: Риксена вспоминают только добрыми словами, это лучшая характеристика - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
18 сентября 2019 17:27

Алексей Игонин: Риксена вспоминают только добрыми словами, это лучшая характеристика

Экс-капитан «Зенита» - о Фернандо Риксене.

- Это достаточно грустная история, развивалась она долго, - говорит Алексей Игонин. - Я не играл с Риксеном и не знал его лично. Но для футбола лучше рассказывать историю Риксена, чем то, что сегодня происходит с Кокориным. Это было бы более правильно.

- Да, вы с ним не играли. Но наблюдали его игру со стороны.
- Не важно, что я наблюдал за ним со стороны, сейчас самое главное, что говорят о нем люди. Человека нет, а говорят о нем исключительно хорошо. И после того, как Риксен завершил карьеру в «Зените», о чем говорили только хорошее. Я, даже играя в другом городе, знал об этом.

- Риксен заряжал партнеров своим боевым духом…
- Всегда были такие футболисты, они очень важны для любой команды. И этот характер Фернандо помог ему так долго бороться с тяжелым заболеванием. О нем все вспоминают только в положительном ключе и это самая правильная и важная оценка для него.

НЕСКОЛЬКО ФАКТОВ ИЗ ЖИЗНИ ФЕРНА́НДО РИ́КСЕНА

* Был известен буйным характером. В «Глазго Рейнджерс» у него была драка с Андреем Канчельскисом. В «Зените» подрался прямо на поле во время контрольного матча с Владиславом Радимовым.

* Риксен заявлял, что на протяжении всей карьеры у него были проблемы с алкоголем, поэтому футболист он провел шесть недель в реабилитационном центре.

*В октябре 2013 года заявил, что ему поставлен диагноз боковой (латеральный) амиотрофический склероз.

* В январе 2018 года футбольный клуб «Фортуна» из Ситтарда, за который выступал Фернандо с 2010 по 2013 год, установил ему памятник на аллее перед стадионом команды. *В мае 2018 года друг и биограф Риксена Винсент де Врис сообщил, что футболист потерял способность говорить. В октябре 2018 года во время пребывания в Шотландии был госпитализирован в больницу из-за боли в груди, а спустя два месяца его перевели из больницы в хоспис города Эйрдри. Риксен был полностью парализован.

НАША СПРАВКА

Ферна́ндо РИ́КСЕН

Родился 27 июля 1976 года в Херлене (Нидерланды)

Играл на позиции правого и опорного полузащитника.

В Зенит» пришел в 2006 году, выступал в Санкт-Петербурге до 2009 года.

Провел за «Зенит» 36 матчей, забил 2 гола.

Выступал за юношескую сборную Нидерландов (до 18 лет). В 2001 году дебютировал в составе национальной сборной Нидерландов в матче против Испании. Всего в 2001—2003 году провел 12 матчей за сборную.

600 очков Шипачева, 50 «сухарей» Сорокина, 6 побед «Авто». Выходные в КХЛ в цифрах «Советский спорт» подводит итоги выходных на языке цифр. 15.09.2019 20:00 Хоккей Костяев Иван
Еще по теме:
Клинкхаммер подписал контракт с «Авангардом» Александр Лазушин: Отношение к хоккею в Китае? Вы сами слышали, какая там посещаемость Артем Блажиевский: Нужно самому себе доказать, что можем выиграть Кубок Гагарина еще раз
Любушкин впервые забил за океаном. В НХЛ стартовали предсезонные матчи «Вегас» и «Аризона» устроили для болельщиков настоящее шоу. 16.09.2019 12:30 Хоккей Костяев Иван
«Это что-то невероятное: вся Махачкала вышла на улицы после победы Хабиба» Житель столицы Дагестана Камиль рассказал «Советскому споту», как в Махачкале болели за Хабиба. 08.09.2019 10:00 ММА Волохов Юрий
Переодевание на льду. Щербакова обошла Туктамышеву в Бергамо На турнире в Италии 15-летняя Анна Щербакова выиграла произвольную программу и опередила более опытную и титулованную соотечественницу Елизавету Туктамышеву. 14.09.2019 23:30 Фигурное катание Тигай Лев
Еще по теме:
Щербакова выиграла Lombardia Trophy, Туктамышева - вторая Туктамышева выиграла короткую программу на Lombardia Trophy Татьяна Тарасова: У Загитовой – лучший тренер в мире
Медведев – первый после Сафина. Россиянин вышел в финал US Open Даниил Медведев отыграл сетбол в первой партии, дожал болгарина Григора Димитрова в трех сетах и впервые в карьере пробился в финал на «Большом шлеме». Первым из россиян – после успеха Марата Сафина на Australian Open в 2005 году. 07.09.2019 04:00 Теннис Мысин Николай
Медведев поборется за место в истории. Анонс финала US Open Матч Даниила Медведева и Рафаэля Надаля – в цифрах и фактах. 08.09.2019 19:15 Теннис Мысин Николай
Дмитрий Булыкин: Феллер – друг, но победа «Локо» дороже Для советника генерального директора «Локомотива» предстоящий матч – особенный. Ведь сам он в сезоне-2007/08 выступал за «Байер». 18.09.2019 08:00 Футбол Августин Александр
Александр Тихонов: Родченков? Кто назначил человека, выпущенного из дурдома, на такую должность? Четырехкратный олимпийский чемпион прокомментировал информацию от экс-главы Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова. 11.06.2019 21:30 Биатлон Волохов Юрий
Хованцева попросили из мужской сборной В тренерском штабе сборной России по биатлону перестановки. И самое интересное, что случились они почти накануне сезона. 11.09.2019 18:30 Биатлон Волохов Юрий
Нурмагомедов проведет следующий бой с Фергюсоном… и победит Действующий чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сегодня ночью вернулся в Махачкалу после победы над Дастином Порье, но в столице Дагестана уже знают, с кем их любимец встретится в следующий раз. 12.09.2019 17:30 ММА Волохов Юрий
Новости Все новости: ММА
17:13 Футбол «Локомотив» сыграл вничью с «Байером» в стартовом матче Юношеской лиги УЕФА
17:05 Футбол Роман Зобнин: От неудачи в матче с «Уралом» уже отошли
16:51 Футбол Юрий Жирков: Необоснованных ошибок в матче с «Лионом» было многовато
16:46 Футбол «Тамбов» намерен оштрафовать нападающего Бенито за пропуск матча с ЦСКА
16:26 Футбол Болельщики «Фортуны» проведут минуту молчания возле памятника Риксену
16:04 Теннис Мария Шарапова: Связь с Россией еще очень сильна, но своим домом я считаю США
15:24 Футбол Хавбек «Тамбова» Чуперка дисквалифицирован на три матча за оскорбление арбитра
15:07 Футбол Артур Григорьянц: Швец дисквалифицирован на три матча с учетом автоматической дисквалификации
15:01 Футбол Матч «Зенит» - «Рубин» начнется с минуты молчания в память о Риксене
14:58 Футбол Впервые за три года «Локомотив» сыграет без Миранчука в составе
14:54 Хоккей Клинкхаммер подписал контракт с «Авангардом»
14:46 ММА Денис Гольцов: Самбисты более универсальны, их проще переподготовить под разных противников
14:41 ММА Денис Гольцов: Реальных претендентов на пояс Нурмагомедова пока просто не видно
14:37 ММА Денис Гольцов: У Порье в поединке с Нурмагомедовым шансов особо и не было
14:25 Теннис Свитолина, Халеп, Квитова и Мугуруса сыграют на «Кубке Кремля»
14:13 Футбол Хосеп Гвардиола – о частых матчах с «Шахтером»: Я уже купил квартиру здесь
14:06 Бокс Сергей Кузьмин: В поединке с Хантером недорабатывал в повторных атаках
14:01 Фигурное катание Виртью и Моир объявили о завершении карьеры
13:48 Футбол Умер бывший игрок «Зенита» Фернандо Риксен
13:42 Теннис Евгений Донской: Уверен, у меня будут шансы против Медведева
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика