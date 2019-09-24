Режим: наелись и лежим

Пиво с хорошей закуской под матч любимой команды – это святое. Но как бы потом труды в спортзале не пошли насмарку. Ведь что такое закуска под пиво? Это, как правило, соленое, жирное, острое – в общем, не особо полезное. Спросили у бренд-шефа ресторанов «Ёрш» Алексея Разбоева, что поесть под трансляцию, чтоб потом об этом не пожалеть.

– Отказывать себе во вкусном, конечно, обидно. Еда во время матча – своего рода часть процесса. Ну как без свежего пива и хорошей порции закуски? Чтобы не наесть лишнего, основных правил три: все натуральное (без усилителей вкуса, красителей и тому подобного), поменьше углеводов и побольше движения. Что такое закуска к пиву? Куриные крылья, креветки, рыба. Мы, например, готовим очень вкусные свиные ушки в соусе барбекю, жареный камамбер с хрустящей корочкой, креветки, обжаренные в пиве, натуральные колбаски из индейки, говядины, свинины. Все это чистый белок, креветки так и вовсе суперполезная диетическая еда. Если не «утяжелять» ее углеводами (сухариками, хлебом, картошкой), а после хотя бы полчаса прогуляться, то и лишний вес набираться не будет.

Мы нашим гостям в этом помогаем: у нас часто бывают тематические вечеринки, так что можно не только хорошо посидеть, но и размяться до или после сытного ужина. Скоро будем отмечать Октоберфест в скандинавском стиле с конкурсами – например, кто дольше удержит на вытянутых руках бочонок пива. Если поучаствовать в состязаниях, а потом еще и на дискотеке потанцевать, как раз и получится что-то вроде активного отдыха.