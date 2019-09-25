Дмитрий Радченко: Почему увидеть «Зенит» в финале Лиги чемпионов – утопия?

– «Зенит» выиграл в кубковом матче в Красноярске, но не без сложностей. Это было предсказуемо?
– Понятно, что «Зенит»должен побеждать в таких матчах, даже в таком экспериментальном составе. Получилось так, что первый тайм остался за «Енисеем», но мы в итоге выиграли, добились нужного результата.
– Во втором матче подряд забивают Роберт Мак и Алексей Сутормин. Что это - доверие тренера сказывается? Или стремление показать себя?
– Всегда в таких кубковых матчах есть шанс для тех, у кого мало игровой практики. Здорово, что оба начали забивать. Это увеличивает конкуренцию. Игрокам это придает уверенности, а тренерам - головной боли, кого теперь ставить в состав.
– Но ведь это, скажем так, приятная головная боль? Хуже было бы, если бы выбора не было...
– Да, здесь есть, над чем поразмыслить, о чем подумать, прикинуть разные варианты. Так что это хорошо.
– Как вам новички Осорио и Вячеслава Караваев?
– Караваев, видно, физически сильный игрок. Он проделывает большой объем работы. Осорио довольно техничный. Уверен, мы еще увидим его в деле.
– Артема Дзюбы не было в Красноярске. Его приберегли к «Локомотиву» и «Бенфике»?
– Конечно, ведь у «Зенита» очень напряженный график, впереди две очень важные встречи. Так что ротация состава очень важна и нужна.
– Но ведь с «Енисеем»«Зенит» играл вообще без номинальных нападающих!
– Да, это так! Центрального форварда в первом тайме сыграл Мак, слева - Сутормин, справа - Шатов. После перерыва тренерский штаб сделал ряд корректировок, они стали играть 4-4-2, в два нападающих, больше в атаку. И не проблема, как оказалось, что номинальных нападающих не было.
– Матч с «Локомотивом» уже в субботу. Чего ждете от этой игры?
– Это важнейшая игра для обеих команд. И «Зенит», и «Локомотив»будут бороться за чемпионство. С первых минут обе команды наверняка будут осторожны. «Зенит»сыграет на победу, а вот «Локомотив» не отойдет от своего стиля. Железнодорожники будут ждать какой-то момент, контратаки, которую можно будет реализовать, сыграют вторым лидером.
– Но «Локо» же надо догонять «Зенит», который ушел в единоличное лидерство. К тому же, они сыграют при своих трибунах...
– Но это не значит, что им надо обязательно проявить инициативу. Уверен, что Юрий Семин выберет правильную тактику для этого матча, чтобы победить. Но не думаю, но они понесутся вперед.
– Дальше матч с «Бенфикой». Имеет ли смысл держать его в голове перед встречей в Москве?
– Конечно, это очень важный матч в Лиге чемпионов. «Бенфика»проиграла свою первую игру в группе. И потеря очков еще и в Санкт-Петербурге практически поставит крест на их надеждах выйти из группы. Так что игра будет очень интересная и трудная. «Зениту»тоже очень важно набрать очки после ничьей в Лионе против сильного соперника. Победа над «Бенфикой», я думаю, станет для «Зенита»большим шагом для выхода из группы.
– Не могу не спросить про ситуацию с Александром Кокориным. Вы были удивлены тому, что в РФС отказали «Зениту»в регистрации игрока и оставили его без футбола на полгода?
– Я был удивлен тому, что это было неизвестно заранее. Разве так может быть? Такое решение стало сюрпризом для всех болельщиков, конечно. Но мне так показалось, что и для некоторых сотрудников клуба это было удивительно. Может быть, этот вопрос не изучили раньше, были уверены, что все получится.
– Но ведь РФС просто пошел по букве закона.
– Да, именно так. И Саше надо относится к такому решению с понимаем, набирать физическую форму. А как дальше будет развиваться эта ситуация, как извне выходить - я не знаю. Но хорошая физическая форма нужна ему однозначно. А набрать ее не так легко. Тем более без игровой практики.
– Накануне «Газпром Арена» получила финал Лиги чемпионов.
– И это просто здорово!
– Неужели, нас чем-то еще можно удивить после чемпионата мира, кубка конфедераций, евро, который будет в следующем году?
– Это как раз мы выходим на такой уровень, что не перестаем удивлять. Мы повели мировое первенство, все, кто приезжал в Петербург, остались в полном восторге а сейчас еще и Лига чемпионов. Семимильными шагами идем вперед.
– Понятно, что увидеть «Зенит»в этом финале - утопия. Какое соперничество в нем наиболее желанно для вас?
– Почему увидеть в нем «Зенит» - утопия? Футбол вещь такая, очень непредсказуемая... Кто вот верил в «Аякс»в прошлом розыгрыше? Да, он не вышел в финал. Но команда показывала такой футбол, что спокойно могла выиграть ту лигу чемпионов. Так что все может быть. Но в принципе всегда хочется увидеть грандов, хорошие команды с именем.
– Вы бывали на финалах Лиги чемпионов, какой запомнился?
– Вы знаете, а я ведь и не бывал.
– Ну на Петербургский точно пойдете?
– Если достану билет!
– Неужели такому уважаемому футбольному человеку, как вы, не достанется билета?!
– Перед финалом все равны!