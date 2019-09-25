Дмитрий Радченко: Почему увидеть «Зенит» в финале Лиги чемпионов – утопия? - Советский спорт
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25 сентября 2019 21:21Татьянин Михаил

Дмитрий Радченко: Почему увидеть «Зенит» в финале Лиги чемпионов – утопия?

Бывший нападающий «Зенита», а ныне тренер клубной академии рассказал о том, как Александру Кокорину пережить отлучение от футбола, и почему участие «Зенита» в домашнем финале Лиги чемпионов - это не утопия.

– «Зенит» выиграл в кубковом матче в Красноярске, но не без сложностей. Это было предсказуемо?
– Понятно, что «Зенит»должен побеждать в таких матчах, даже в таком экспериментальном составе. Получилось так, что первый тайм остался за «Енисеем», но мы в итоге выиграли, добились нужного результата.

– Во втором матче подряд забивают Роберт Мак и Алексей Сутормин. Что это - доверие тренера сказывается? Или стремление показать себя?
– Всегда в таких кубковых матчах есть шанс для тех, у кого мало игровой практики. Здорово, что оба начали забивать. Это увеличивает конкуренцию. Игрокам это придает уверенности, а тренерам - головной боли, кого теперь ставить в состав.

Но ведь это, скажем так, приятная головная боль? Хуже было бы, если бы выбора не было...
Да, здесь есть, над чем поразмыслить, о чем подумать, прикинуть разные варианты. Так что это хорошо.

– Как вам новички Осорио и Вячеслава Караваев?
– Караваев, видно, физически сильный игрок. Он проделывает большой объем работы. Осорио довольно техничный. Уверен, мы еще увидим его в деле.

Артема Дзюбы не было в Красноярске. Его приберегли к «Локомотиву» и «Бенфике»?
 Конечно, ведь у «Зенита» очень напряженный график, впереди две очень важные встречи. Так что ротация состава очень важна и нужна.

Но ведь с «Енисеем»«Зенит» играл вообще без номинальных нападающих!
 Да, это так! Центрального форварда в первом тайме сыграл Мак, слева - Сутормин, справа - Шатов. После перерыва тренерский штаб сделал ряд корректировок, они стали играть 4-4-2, в два нападающих, больше в атаку. И не проблема, как оказалось, что номинальных нападающих не было.

– Матч с «Локомотивом» уже в субботу. Чего ждете от этой игры?
– Это важнейшая игра для обеих команд. И «Зенит», и «Локомотив»будут бороться за чемпионство. С первых минут обе команды наверняка будут осторожны. «Зенит»сыграет на победу, а вот «Локомотив» не отойдет от своего стиля. Железнодорожники будут ждать какой-то момент, контратаки, которую можно будет реализовать, сыграют вторым лидером.

Но «Локо» же надо догонять «Зенит», который ушел в единоличное лидерство. К тому же, они сыграют при своих трибунах...
 Но это не значит, что им надо обязательно проявить инициативу. Уверен, что Юрий Семин выберет правильную тактику для этого матча, чтобы победить. Но не думаю, но они понесутся вперед.

Дальше матч с «Бенфикой». Имеет ли смысл держать его в голове перед встречей в Москве?
Конечно, это очень важный матч в Лиге чемпионов. «Бенфика»проиграла свою первую игру в группе. И потеря очков еще и в Санкт-Петербурге практически поставит крест на их надеждах выйти из группы. Так что игра будет очень интересная и трудная. «Зениту»тоже очень важно набрать очки после ничьей в Лионе против сильного соперника. Победа над «Бенфикой», я думаю, станет для «Зенита»большим шагом для выхода из группы.

Не могу не спросить про ситуацию с Александром Кокориным. Вы были удивлены тому, что в РФС отказали «Зениту»в регистрации игрока и оставили его без футбола на полгода?
 Я был удивлен тому, что это было неизвестно заранее. Разве так может быть? Такое решение стало сюрпризом для всех болельщиков, конечно. Но мне так показалось, что и для некоторых сотрудников клуба это было удивительно. Может быть, этот вопрос не изучили раньше, были уверены, что все получится.

Но ведь РФС просто пошел по букве закона.
 Да, именно так. И Саше надо относится к такому решению с понимаем, набирать физическую форму. А как дальше будет развиваться эта ситуация, как извне выходить - я не знаю. Но хорошая физическая форма нужна ему однозначно. А набрать ее не так легко. Тем более без игровой практики.

Накануне «Газпром Арена» получила финал Лиги чемпионов.
 И это просто здорово!

Неужели, нас чем-то еще можно удивить после чемпионата мира, кубка конфедераций, евро, который будет в следующем году?
 Это как раз мы выходим на такой уровень, что не перестаем удивлять. Мы повели мировое первенство, все, кто приезжал в Петербург, остались в полном восторге а сейчас еще и Лига чемпионов. Семимильными шагами идем вперед.

Понятно, что увидеть «Зенит»в этом финале - утопия. Какое соперничество в нем наиболее желанно для вас?
 Почему увидеть в нем «Зенит» - утопия? Футбол вещь такая, очень непредсказуемая... Кто вот верил в «Аякс»в прошлом розыгрыше? Да, он не вышел в финал. Но команда показывала такой футбол, что спокойно могла выиграть ту лигу чемпионов. Так что все может быть. Но в принципе всегда хочется увидеть грандов, хорошие команды с именем.

Вы бывали на финалах Лиги чемпионов, какой запомнился?
 Вы знаете, а я ведь и не бывал.

Ну на Петербургский точно пойдете?
 Если достану билет!

Неужели такому уважаемому футбольному человеку, как вы, не достанется билета?!
 Перед финалом все равны!

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