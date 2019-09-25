Дмитрий Радченко: Почему увидеть «Зенит» в финале Лиги чемпионов – утопия?

– «Зенит» выиграл в кубковом матче в Красноярске, но не без сложностей. Это было предсказуемо?

– Понятно, что «Зенит»должен побеждать в таких матчах, даже в таком экспериментальном составе. Получилось так, что первый тайм остался за «Енисеем», но мы в итоге выиграли, добились нужного результата.

– Во втором матче подряд забивают Роберт Мак и Алексей Сутормин. Что это - доверие тренера сказывается? Или стремление показать себя?

– Всегда в таких кубковых матчах есть шанс для тех, у кого мало игровой практики. Здорово, что оба начали забивать. Это увеличивает конкуренцию. Игрокам это придает уверенности, а тренерам - головной боли, кого теперь ставить в состав.

– Но ведь это, скажем так, приятная головная боль? Хуже было бы, если бы выбора не было...

– Да, здесь есть, над чем поразмыслить, о чем подумать, прикинуть разные варианты. Так что это хорошо.

– Как вам новички Осорио и Вячеслава Караваев?

– Караваев, видно, физически сильный игрок. Он проделывает большой объем работы. Осорио довольно техничный. Уверен, мы еще увидим его в деле.

– Артема Дзюбы не было в Красноярске. Его приберегли к «Локомотиву» и «Бенфике»?

– Конечно, ведь у «Зенита» очень напряженный график, впереди две очень важные встречи. Так что ротация состава очень важна и нужна.

– Но ведь с «Енисеем»«Зенит» играл вообще без номинальных нападающих!

– Да, это так! Центрального форварда в первом тайме сыграл Мак, слева - Сутормин, справа - Шатов. После перерыва тренерский штаб сделал ряд корректировок, они стали играть 4-4-2, в два нападающих, больше в атаку. И не проблема, как оказалось, что номинальных нападающих не было.

– Матч с «Локомотивом» уже в субботу. Чего ждете от этой игры?

– Это важнейшая игра для обеих команд. И «Зенит», и «Локомотив»будут бороться за чемпионство. С первых минут обе команды наверняка будут осторожны. «Зенит»сыграет на победу, а вот «Локомотив» не отойдет от своего стиля. Железнодорожники будут ждать какой-то момент, контратаки, которую можно будет реализовать, сыграют вторым лидером.

– Но «Локо» же надо догонять «Зенит», который ушел в единоличное лидерство. К тому же, они сыграют при своих трибунах...

– Но это не значит, что им надо обязательно проявить инициативу. Уверен, что Юрий Семин выберет правильную тактику для этого матча, чтобы победить. Но не думаю, но они понесутся вперед.

– Дальше матч с «Бенфикой». Имеет ли смысл держать его в голове перед встречей в Москве?

– Конечно, это очень важный матч в Лиге чемпионов. «Бенфика»проиграла свою первую игру в группе. И потеря очков еще и в Санкт-Петербурге практически поставит крест на их надеждах выйти из группы. Так что игра будет очень интересная и трудная. «Зениту»тоже очень важно набрать очки после ничьей в Лионе против сильного соперника. Победа над «Бенфикой», я думаю, станет для «Зенита»большим шагом для выхода из группы.

– Не могу не спросить про ситуацию с Александром Кокориным. Вы были удивлены тому, что в РФС отказали «Зениту»в регистрации игрока и оставили его без футбола на полгода?

– Я был удивлен тому, что это было неизвестно заранее. Разве так может быть? Такое решение стало сюрпризом для всех болельщиков, конечно. Но мне так показалось, что и для некоторых сотрудников клуба это было удивительно. Может быть, этот вопрос не изучили раньше, были уверены, что все получится.

– Но ведь РФС просто пошел по букве закона.

– Да, именно так. И Саше надо относится к такому решению с понимаем, набирать физическую форму. А как дальше будет развиваться эта ситуация, как извне выходить - я не знаю. Но хорошая физическая форма нужна ему однозначно. А набрать ее не так легко. Тем более без игровой практики.

– Накануне «Газпром Арена» получила финал Лиги чемпионов.

– И это просто здорово!

– Неужели, нас чем-то еще можно удивить после чемпионата мира, кубка конфедераций, евро, который будет в следующем году?

– Это как раз мы выходим на такой уровень, что не перестаем удивлять. Мы повели мировое первенство, все, кто приезжал в Петербург, остались в полном восторге а сейчас еще и Лига чемпионов. Семимильными шагами идем вперед.

– Понятно, что увидеть «Зенит»в этом финале - утопия. Какое соперничество в нем наиболее желанно для вас?

– Почему увидеть в нем «Зенит» - утопия? Футбол вещь такая, очень непредсказуемая... Кто вот верил в «Аякс»в прошлом розыгрыше? Да, он не вышел в финал. Но команда показывала такой футбол, что спокойно могла выиграть ту лигу чемпионов. Так что все может быть. Но в принципе всегда хочется увидеть грандов, хорошие команды с именем.

– Вы бывали на финалах Лиги чемпионов, какой запомнился?

– Вы знаете, а я ведь и не бывал.

– Ну на Петербургский точно пойдете?

– Если достану билет!

– Неужели такому уважаемому футбольному человеку, как вы, не достанется билета?!

– Перед финалом все равны!