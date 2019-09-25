Задел на Евролигу. ЦСКА выиграл первый титул в сезоне

ОЧЕРЕДНОЙ ВИЗИТ БЛАТТА

Дэвиду всегда рады в России. Неважно – приезжает он сюда тренировать нашу сборную (которую возглавлял в 2006-2012 годах). Отмечать юбилей фантастической победы на чемпионате Европы-2007 (как было в 2017-м). Или на матчи Евролиги, возглавляя иностранные клубы (с одним из которых – с «Маккаби» - смог выиграть титул в 2014-м). Сам Блатт тоже рад каждой возможности приехать в ставшую почти родной страну (он, кстати, заслуженный тренер России!). Что подтверждают и его визиты на Кубок Гомельского. В котором Дэвид выступал и со стамбульской «Дарушафакой». И вот теперь – с «Олимпиакосом». Конечно, решение об участие в этом турнире – неофициальном, предсезонном, товарищеском – в конечном счете принимает офис клуба. Но надо понимать, что мнение – и пожелания Блатта – руководство учитывает. И раз пирейцы прилетели сюда – к тому же, в сильнейшем составе – можно не сомневаться: так захотел именно он.

Возможно, чтобы, в том числе, увидеться со старыми друзьями.

Сейчас за Дэвида немного страшно. Жуткий диагноз – рассеянный склероз – ему поставили совсем недавно. Буквально пару месяцев назад. Неизлечимая болезнь, приводящая к тяжелым последствиям… Новость об этом шокировала всех. Конечно, в первую очередь – самого Блатта. Потом – и российских болельщиков (греческих тоже, но, думается, в меньшей степени). Хотя сам Дэвид поступил, как привык: просто принял проблему. И стал искать пути ее решения.

- Сдаваться нельзя. И я никогда не сдаюсь. Пока есть силы – я буду бороться, - отметил тренер.

И подкрепил слова делом – не стал брать отпуск, уходить из клуба. А продолжил трудиться, занимаясь излюбленным делом – разбором тактики соперников, развитием стратегии своей команды… У «Олимпиакоса», как у ЦСКА, одна цель – выиграть Евролигу. И никакая болезнь не остановит Блатта в попытке этой цели достичь.

В Москве, в УСК ЦСКА, его встречали овацией. К нему подходили болельщики. Желали удачи. Брали автографы. Сам Блатт никому не отказывал (не в его принципах!). И честно признавал: «Россия – навсегда в моем сердце!». Да, все-таки, его приятно видеть…

Но чувства – чувствами. А игра – игрой. И ЦСКА проигрывать «Оли» совсем не планировал. Как бы мы все не уважали и не любили Блатта.

ПЕРВАЯ СЕРЬЕЗНАЯ ПРОВЕРКА

Во-первых, потому что проигрывать Кубок Гомельского клубу, история которого так плотно связана с именем великого тренера, просто нельзя (да, такое случается, но все же – исключительно редко). Во-вторых, для нынешнего ЦСКА этот турнир – последняя проверка боем. Перед сложным сезоном, в котором предстоит защита титула не только в Лиге ВТБ (что вполне привычно). Но и еще в Евролиге (что особо приятно! Хотя и случается, увы, не так часто). При этом состав красно-синих претерпел изменения. И не точечные, а радикальные. Ушел целый ряд звезд – Кори Хиггинс, Серхио Родригес, Нандо Де Коло. Пришли новички – разной степени «крутости». От малоизвестного у нас Рона Бэйкера. До опытного ветерана НБА Косты Куфоса. И самого результативного игрока Евролиги Майка Джеймса (лучшего скорера прошлого сезона). Болельщиков терзали сомнения – насколько сильно такие перемены повлияют на игру ЦСКА. Сумеет ли Димитрис Итудис за полтора-два месяца предсезонки собрать из них команду, способную удержать пальму первенства в Евролиге. Тем более, что соперники усилились тоже. Как наши, российские (в первую очередь – «Химки»). Так и зарубежные – «Фенербахче» (состав которого пополнил Де Коло), «Барса», «Реал». И «Олимпиакос» (подписавший, к примеру, литовца Миндаускаса Кузминскаса).

«Товарняки» с командами а-ля «Восток-65», «Тофаш» и «Бююкчекмежде» (как это вообще читается?!) полной картины не дали. Конечно, ЦСКА всех разгромил. Как и скромный греческий «Промитеас» - в полуфинале Кубка Гомельского. Единственный и настоящий гранд, с которым встретились армейцы в предсезонке, был именно «Олимпиакос». Ведомый Блаттом. И пошедший ва-банк именно в борьбе за титул Евролиги (в чемпионате Греции пирейцы будут играть только дублем – в том числе, из-за конфликта с местной федерацией).

Так вот – если и были опасения, что ЦСКА не сыгрался, и не вполне готов к битве с топ-клубами (по указанным выше причинам), о них можно забыть. Ни Дэвид Блатт, ни признанные звезды (Принтезис, Папаниколау, Милутинов) не помогли пирейцам хотя бы даже навязать борьбу. Не говоря уже о том, чтобы добиться победы.

РАЗГРОМ ОТ ЦСКА

Поскольку армейцы с первых минут за счет активных действий Боломбоя и Хэкетта уходят в серьезный отрыв – «плюс 12». Да, на площадке нет Спанулиса (капитан пирейцев даже не стал переодеваться на матч), но и ЦСКА потерял Кайла Хайнса (из-за простуды и высокой температуры). Проблемой «Олимпиакоса» стало не отсутствие своей главной звезды и одного из лучших плеймейкеров Европы (не только сейчас, а в истории в принципе). А слаженность действий армейцев. Которая радовала куда больше, чем сами по себе результативные атаки красно-синих.

Попытка отыграться в конце первой четверти (гости выдали рывок 9:2) не привела ни к чему. Вышедший на паркет Уилл Клайберн все чаще прошивал оборону соперников, а Йоханнес Фойтманн точно стрелял из-за дуги. К большому перерыву ЦСКА вел «плюс 18» - 48:30. К финальной сирене оформил разгром – 91:66. При этом на площадке побывали 14 игроков красно-синих. И лишь двое молодых россиян – Андрей Лопатин и Иван Ухов – обошлись без набранных очков. Все остальные в разной степени отмелись эффективными действиями. И старожилы (вроде Клайберна и Никиты Курбанова). И новички (Майк Джеймс набрал 15 очков, Фойтманн – 11, Бэйкер – 6, Янис Стрелниекс – 5).

Конечно, это не значит, что в официальных матчах Евролиги ситуация повторится. Но то, что мы хотели увидеть, мы увидели.

Во-первых – Блатт выглядит бодро, отдается работе и по-прежнему рад визитам в Россию. А мы рады ему.

Во-вторых – обновление ЦСКА прошло гладко. Итудис выстроил команду. Нашел место для новичков клуба. И научил их грамотно взаимодействовать друг с другом.

По крайней мере, так кажется сейчас. Надеемся, так будет казаться и дальше.