Александр Толстиков: «Бенфика» постарается забить «Зениту» быстрый гол

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«ГЛАВНОЕ – ПРИКРЫТЬ ПИЦЦИ И РАФУ»

– Предыдущий раз вы довольно точно предсказали развитие событий в противостоянии «Спартака» и «Браги» в Лиге Европы. Говорили, что красно-белым стоит опасаться Рикарду Орту – и тот забил в двух матчах три гола. Чего ждете от встречи «Зенита» с «Бенфикой» в Лиге чемпионов?

– На мой взгляд, у «Зенита» хорошие шансы на победу. Исходя из нынешнего состояния «Бенфики» лиссабонцев ждет непростое испытание в Санкт-Петербурге. Недавно я видел эту команду живьем. В матче Кубка португальской лиги против «Гимараэша», когда ворота «Бенфики» защищал россиянин Иван Злобин.

– Возможно, «Бенфика» сейчас не так хороша. Но и у «Зенита» вроде бы наметились проблемы – в выходные питерцы уступили в Москве «Локомотиву» с сухим счетом.

– У «Зенита» тяжелый график. Матчи Лиги чемпионов, Кубка России, РПЛ идут один за другим. Каких-то перепадов в игре не избежать. Но, скажем, в гостях с «Лионом» команда Сергея Семака выглядела довольно убедительно. Выездная ничья с таким соперником – отличный результат. А «Бенфика», напомню, начала Лигу чемпионов с домашнего поражения от «Лейпцига». И это тоже показательно.

– Какие сюрпризы может преподнести «Бенфика» во среду?

– «Зениту» надо уделить особое внимание флангам. Они у «Бенфики» очень активные. Пицци и Рафа определяют почти всю атакующую игру, когда лиссабонцы переходят на чужую половину поля большими силами. И, конечно, защитникам питерской команды надо быть готовыми к высокому прессингу со стороны соперника. Ошибки тут недопустимы.

Внутри штрафной давление на ворота «Зенита» будет оказывать Харис Сеферович, мяч которому доставляют с флангов как низом, так и верхом. Швейцарец умеет побороться в воздухе. Но в то же время часто транжирит моменты. Неприятности «Зениту» способен доставить и испанец Алекс Гримальдо. Его подключения по левому флангу очень опасны.

«ВРЯД ЛИ ЛАЖИ КОНСУЛЬТИРОВАЛСЯ У ЗЛОБИНА»

– Вы упомянули Злобина, который попал в «Бенфику» из вашей «Лейрии». Для него матч с «Зенитом» имеет особый подтекст?

– Не думаю, что Злобина выпустят в стартовом составе. Основной голкипер «Бенфики» – Одиссеас Влаходимос. Иван получит шанс, только если у грека возникнут проблемы со здоровьем.

Для Злобина само попадание в заявку на матч Лиги чемпионов – большое событие. И, конечно, ему приятно побывать на родине. Но от этого матч с «Зенитом» не становится сверхпринципиальным. Куда важнее просто окунуться в атмосферу большого турнира.

– Злобин мог бы проконсультировать главного тренера «Бенфики» Бруну Лажи по поводу того, как играть в России?

– В Португалии все знают «Зенит», помнят, как за этот клуб выступали Халк и другие бывшие игроки местного чемпионата. Так что Лажи вряд ли обратится к Злобину за тактическим советом. Скорее Бруну подошел к Ване и сказал: «Ну, что, дружище, летим в Россию за победой?». Это как раз в стиле тренера «Бенфики».

«ШАНСЫ - 60 НА 40 В ПОЛЬЗУ ПИТЕРА»

– Каким вам представляется сценарий игры?

– Почти уверен, что «Бенфика» будет действовать активно, «высоко» с первых минут. Излишняя осторожность лиссабонцам несвойственна даже на выезде. Они всегда стремятся забить быстрый гол, чтобы выбить соперника из колеи. Другой вопрос, что это не всегда получается. И тогда проблемы возникают у самой «Бенфики». Как в том же матче с «Лейпцигом».

– Получается, «Зенит» – фаворит?

– С учетом фактора своего поля, пожалуй, да. За питерцев говорит и класс исполнителей, и еврокубковый опыт. А в «Бенфике» сейчас переходный период, смена поколений, которая дается непросто. Все-таки летом команду покинули несколько лидеров, в том числе Жоау Фелиш, один из главных героев предыдущего, чемпионского сезона. Так что шансы – 60 на 40 в пользу «Зенита». Лишь бы «Бенфика» не поймала кураж. Тогда с ней придется очень тяжело.