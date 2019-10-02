Три ярких турнира Кубка мира 2019 по латиноамериканским танцам в Кремле

За Кубок будут сражаться только те пары, которых лично пригласил Станислав Попов – президент Российского танцевального союза, так как данный турнир является турниром по приглашению. В соревнованиях примут участие: российские звезды Кирилл Белоруков и Полина Телешова - чемпионы России, полуфиналисты и финалисты Блэкпула 2019, серебряные призеры чемпионата Европы 2019, Никита Бровко и Ольга Урумова – вице-чемпионы России, бронзовые призеры чемпионата Европы 2019; итальянские дуэты - Нино Ланжелла и Андра Вайдилайте, финалисты чемпионатов мира и Блэкпула 2019, и Массимо Арколин и Лаура Змажковикова, неоднократные финалисты чемпионатов Европы; чемпионы Германии Павел Звычайный и Оксана Лебедев, финалисты чемпионата Европы 2019 и многие-многие другие не менее знаменитые пары из Китая, США, Израиля, Польши и других стран.

Особенно трепетно о кремлевском паркете отзывается Оксана Лебедев в канун турнира:

«Кубок Кремля станет одним из самых незабываемых для нас турниров, так как именно с этим паркетом у меня самые счастливые воспоминания. Во-первых, здесь на прошедшем чемпионате Европы весной были наши самые близкие - родители. Они впервые смогли посмотреть нас выступающими вживую. Их присутствие в зале меня настолько окрылило, что мое сердце ощущало их все соревнование! Именно это сделало меня счастливой — танцевать для родителей, прежде всего! Во-вторых, кремлевский турнир – это всегда и торжество, и праздник, который Станислав Попов и Российский танцевальный союз создают для нас каждый раз. И самое главное мы стали бронзовыми призерами на этом чемпионате Европы – наше первое достижение в латиноамериканских танцах, ведь мы чемпионы мира по шоу! Мы очень ждем Кубок мира, интенсивно тренируемся и сделаем по максимуму, показав свой лучший танец на престижном паркете!»

Конкуренцию немецкой паре также составят: Владимир Литвинов и Ольга Николаева, Россия, бронзовые призеры чемпионата России 2019 и полуфиналисты Блэкпула 2019, украинская пара Антон Нестерко и Дарья Марющенко, удачный дебют которых в профессионалах также состоялся на Блэкпуле этого года.

Красивым и напряженным по своей борьбе за Кубок Кремля будет и турнир среди любителей. Не только на победу, но и на эмоциональный контакт со зрителем настроен яркий и эмоциональный дуэт из Италии Андреа Паломба и Любины Кузнецовой.

Любина Кузнецова: «Сильными качествами нашего дуэта является огромное желание танцевать в паре, где умело выделяем и мужское, и женское! Андреа воплощает собой мужественность, а я – хрупкость и женственность. Мы взаимно подчеркиваем это друг в друге. Также мы обладаем огромным желанием не просто танцевать, но и отдавать зрителям себя, получая их ответную реакцию. Нам необходим не только процесс соревнования, но и контакт со зрителем в эмоциях, возможность донести важное, отдать и в обратной связи зарядиться положительной энергией. Мы всегда помним об этом, что не просто танцуем, а дарим публике частички своей души, чтобы она это ощущала!»

Соперниками на этом турнире станут Россияне: Никита Поляков и Александра Скрипникова, Евгений Кузин и Ульяна Максимкина, Антон Лам Вири и Анастасия; дуэты из США, Китая, Испании, Израиля, Словении, Великобритании – в турнирной таблице уже более 30 приглашенных пар!

Организаторы кремлевских событий всегда не только поражают красивыми и уникальными шоу-номерами в стиле аргентинского танго или Exhibition в исполнении мировых звезд, убранством зала, но и турнирными новинками! Этот вечер снова не станет исключением! Впервые на знаменательном паркете пройдет Кубок Кремля ProAm по европейской программе – это когда профессиональный танцор выступает с непрофессиональным, и соревноваться между собой за пьедестал уже приглашены лучшие 12 пар этого нового и успешно развивающегося танцевального направления. В числе его участников на паркет выйдут победители Блэкпульского танцевального фестиваля 2019 года Иван Новиков и Анастасия Усанова, которая также выступила одним из инициаторов проведения соревнования по ProAm в Кремле.