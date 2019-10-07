Светлана Журова готова помогать «кувейтской узнице» Марии Лазаревой

- Светлана Сергеевна, что побудило вас заняться правозащитной темой?

- По должности я - первый заместитель председателя Комитета Госдумы по международным делам. Защита соотечественников, оказавшихся в сложных ситуациях за границей - одно из направлений нашей работы.

- Сейчас в иностранных тюрьмах находится более тысячи россиян. Вы следите за каждым случаем?

- Если гражданин России оказался в иностранной тюрьме или под следствием, устроив пьяный дебош на курорте или попавшись на торговле наркотиками, то тут, как говорится, по делам и «заслуги». Но все равно надо стараться вытаскивать наших соотечественников из тюрем за границей, - пусть лучше отбывают наказание у себя на родине. Но случай с Марией Лазаревой - совершенно уникальный. Речь идет о совершенно невиновном человеке, осужденном по сфальсифицированным обвинениям.

- Как вы узнали о Марии Лазаревой и ее злоключениях в Кувейте?

- Во-первых, за последний год были сотни публикаций в российской прессе, была поддержка МИДа РФ и его главы Сергея Лаврова, спикер Совета Федерации Валентина Ивановна Матвиенко открыто выступила в защиту Марии на переговорах с коллегой из парламента Кувейта, и наконец, 12 июня с.г., в День независимости России - она вышла на свободу под залог после получения Эмиром Кувейта устного послания Президента РФ В.В. Путина.



Приговор на 10 лет каторги отменен. Главный свидетель обвинения - аудитор Государственного аудиторского бюро, который сфальсифицировал свои свидетельские показания по ее делу и лжесвидетельствовал в суде - получил обвинительный приговор кувейтского суда за свои преступления и был осужден на 6 месяцев тюрьмы. Но! В конце августа к нам в Думу пришло письмо отца Марии - Владимира Лазарева (он, кстати, человек заслуженный, кавалер Ордена Трудового красного знамени), в котором говорилось о том, что уголовное дело вовсе не закрыто, что апелляционный суд поручил прокуратуре найти какой-то новый компромат против его дочери, что сама Мария и ее 5-летний сын не могут выехать из Кувейта даже на лечение, что ее круглосуточно «пасут» какие-то люди из спецслужб (хотя ни одним судом такие меры контроля не прописаны)…



Наконец, 15 сентября собрался суд, который должен был поставить финальную точку в «деле Лазаревой». И что мы имеем? После часового разговора судьи с адвокатом внезапно появился представитель Кувейтской Портовой Администрации (сторона обвинения) и принес 1600 страниц «новых доказательств» на арабском языке - и конечно, рассмотрение перенесено на 29 сентября, а потом и еще дальше. То есть тактика затягиваний и проволочек имеет место, к сожалению. А для семьи Лазаревых дорог каждый день.



Мария Лазарева была одной из немногих женщин на все Ближнем Востоке, которая занималась привлечением международных инвестиций

- Почему?

- Объясню подробнее. Я говорила с Марией, читала так же выводы нашего знаменитого врача Александра Мясникова, который был в Кувейте пару месяцев назад. Мария Лазарева - из тех женщин, которые, как говорят, «сделали себя сами». Она 25 лет в большом международном бизнесе, куда попала без всяких связей и блата, но с дипломами МГУ и престижной бизнес-школы Уортон в США.



В инвестиционном бизнесе женщин почти нет. А она могла привлекать сотни миллионов долларов от инвесторов, да еще в мусульманских странах Персидского залива, где отношение к «слабому» полу хорошо известно. Можно сказать, что в большом бизнесе Мария стала настоящей олимпийской чемпионкой, потому что ее достижения доступны одному человеку из 10 миллионов, или из 100 миллионов.



И вдруг этот сильный, успешный человек оказывается в 18-метровой тюремной камере, где еще семеро заключенных женщин, не знающих ни русского, ни английского языков, где борются за кусок мыла… А она еще и поздно родившая (из-за карьеры!) мать-одиночка, которая в числе прочего заботится о стариках-родителях, которым за 80 лет. И тут тебе - приговор: Десять! Лет! Каторги! Да такое может сломить не только женщину, но и робота без мозгов и сердца. Но Мария каким-то чудом дотерпела 472 дня до выхода из тюрьмы. А дальше началась пытка ожиданием какого-то нового приговора.



При этом у всей семьи Лазаревых - посттравматический шок. 5-летний сын Ваня боится хоть на метр отойти от мамы, отец Марии снова пишет скорбные письма во все возможные инстанции, а у бабушки выявлена тяжелая болезнь…При этом речь идет о совершенно невиновных людях, убежденных в своей невиновности. Спрашивается, на сколько их хватит, чтобы не сломаться, не потерять надежду?



Сильная женщина Мария Лазарева готова защищать свое доброе имя и безупречную деловую репутацию

- Несколько дней назад стало известно, что в число защитников Марии Лазаревой попала бывшая жена Джонни Деппа - знаменитая голливудская актриса Эмбер Хёрд, являющаяся послом по правам человека ООН. Ранее о своей поддержке Марии заявили известный британский адвокат, супруга экс-премьера Великобритании Шэри Блэр, сын Джорджа Буша Нил, бывший директор ФБР Луис Фри, дочь первого Президента России Татьяна Юмашева и еще немало известных людей по всему свету…Однако такое впечатление, что в Кувейте их призывы стараются не замечать…

- Думаю, что мы должны быть признательны всем людям, кто вступается в защиту нашей соотечественницы. И я готова контактировать с каждым из них. Лишь бы добиться результата. На днях, например, названная вами группа защитников Марии выступала на полях так называемой «высокой недели» в ООН.

Акции носила адресный характер, поскольку совпала с днем, на который пришлось выступления с трибуны Генассамблеи главы кувейтской делегации – премьер-министра Кувейта Джабера аль-Мубарака аль-Хамада ас-Сабаха. Журналисты спрашивали его о «деле Лазаревой», но второе лицо в государстве ушло от ответа.

Очевидно, что такие акции не проходят бесследно. Кувейт объективно заинтересован в дружбе как с Россией, так и с США, и одна гуманитарная проблема не должна вредить имиджу целой страны, которая позиционирует себя как современное, правовое государство. Это значит, что проблему надо решать, прислушиваясь к мнению международной общественности.

Думаю, что это несложно сделать, поскольку в Кувейте - англо-саксонская система правосудия и вполне гуманное законодательство, независимые суды и достаточно неплохие рейтинги по защите прав человека, к тому же Эмир Кувейта признан ООН гуманитарным лидером. Главное - добиться объективного и справедливого рассмотрения дела. А в невиновности Марии Лазаревой мы все уверены.





Семья Марии Лазаревой ждала ее долгих 474 дня из тюрьмы

- Известно, что Россия и Кувейт имеют давние и хорошие отношения. Не боитесь как-то испортить их?

- Нет, мы не собираемся «воевать» с Кувейтом, вмешиваться в его внутренние дела, либо обвинять власти этой дружественной страны в «грехах» и «нарушениях», что нередко позволяют себе западные критики. В ответ они получают либо молчание, либо прямо противоположный результат ожидаемому. Не случайно наш министр иностранных дел, отвечая в Нью-Йорке на вопрос о Лазаревой, назвал партнеров в Кувейте «друзьями». И это не фигура речи, а позиция нашей страны.



Но, как известно, даже у самых близких друзей случаются разногласия. Их надо решать. У меня, кстати, были отличные отношения с бывшим послом Кувейта в России и его супругой. Думаю, что и нынешний посол не откажет в аудиенции и выслушает наши замечания и пожелания по «делу Лазаревой». Главное, на мой взгляд, поддерживать уважительную тональность и понимать, что Кувейт - не та страна, которая легко прогибается под внешним давлением.

- Может быть, стоит предложить Кувейту российский опыт по воспитанию спортсменов экстра-класса? Судя по результатам соревнований, выдающихся спортсменов у них маловато…

- Заниматься спортом никогда и никому не поздно. Если у властей Кувейта возникнет такое желание, то мы готовы предоставить любую поддержку, в том числе и по организации массовых видов физкультуры и спорта. Насколько я знаю, там реальная проблема с поддержанием здоровья (климат очень жаркий!) и Правительство Кувейта ей занимается очень предметно, к примеру, кувейтский Диабетический центр один из крупнейших в странах Залива. Но тот же диабет лечится не только лекарствами, но и физкультурой.

Поэтому развитие спорта и вхождение этой страны в разряд спортивных держав - по-моему, это именно тот совет, который мы можем дать нашим друзьям, и готовы всячески лично этому содействовать! Но пока у нас задача - как можно быстрее вызволить Марию Лазареву и ее семью из-под пресса уголовных преследований.