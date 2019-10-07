Андрей Свечников: Драка с Овечкиным? Я забыл об этом

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Судя по объему катания и выкладке, юниор полностью оправился от сотрясения мозга, полученного в драке с Овечкиным в плей-офф прошлого сезона. Андрей встречает регулярный чемпионат в отличной форме. Видно, что тренеры «Каролины» ему полностью доверяют. А пресс-атташе клуба, только услышав у раздевалки гостей русскую речь, сам спросил меня:

– Вам нужен Андрей Свечников?

Не прошло и минуты, как он вышел. Даже душ отложил на потом. Капельки пота все еще катились по его лицу. Но это, как я знаю по личному опыту, радостная усталость. Когда после важной трудовой победы тело поет, а не плачет.

– Судя по вашему виду, тяжелый матч выдался.

– Ну да. Нелегкий – точно. Хороший соперник. Играет в активный, силовой хоккей. Было нелегко поначалу, но потом более или менее привыкли. Перед третьим периодом при счете 0:2 провели в раздевалке собрание. Тренер доходчиво все объяснил, где добавить, что улучшить. Нашел для нас нужные слова.

– Что Род Бриндамур говорил конкретно? Для болельщиков это самое интересное!

– Не могу сказать. Есть такие вещи, которые никогда не должны покидать пределы раздевалки. Это наши секреты.

– Но в чем у «Каролины» были проблемы в дебюте? Наоборот, вы сразу придавили хозяев. Превзошли по броскам в первом периоде 12-10. Если б не Холтби, пару должны были забить как минимум.

– Как я сказал, «Вашингтон» очень умелый соперник. И особый. Мы уже вдоль и поперек изучили друг друга. В прошлом сезоне раз 11-12 встречались друг с другом. Плюс на этой предсезонке пересекались неоднократно.

– Но моментов-то у вас была масса!

– Но и у них тоже. Мы просто старались играть в наш хоккей. Больше бросать, лезть на ворота.

– Ваши непростые взаимоотношения с Овечкиным в прошлом?

– Конечно. Зачем об этом вспоминать. Нужно сосредотачиваться на каждой следующей игре. Нет никакого смысла жить прошлым.

– Когда вас удалили в конце второго периода за высоко поднятую клюшку, мне поначалу показалось, что вы задели по лицу Овечкину. Я даже подумал: «Неужели опять?» Но это был Бекстрем.

– Чисто игровой эпизод. Я отдал пас, а клюшку вверху осталась. Швед на нее сам наткнулся. Конечно, случайно вышло. Зачем мне подводить партнеров?

– Комбинация в большинстве в три хода, после которой, ваша команда сделала счет 1:2, наигранная?

– Да. Наработали несколько вариантов розыгрыша, если после вбрасывания шайба оказывается у нас.

– Вам всего 19, а тренеры выпускают вас регулярно в большинстве, в первой смене запустили в овертайме. Такое доверие ко многому обязывает.

– И слава богу. Главное – прогрессировать, не останавливаться на месте. Я в себе полностью уверен. Сезона для адаптации в НХЛ было достаточно. Теперь надо выходить на каждый матч и показывать лучшую игру.

