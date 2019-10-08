Сергей Петров: Конкуренция и Фернандесу не помешает

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– В выходные Георгий Джикия нанес травму вашему одноклубнику Дмитрию Скопинцеву, которому теперь потребуется операция. Обсуждали этот момент с капитаном «Спартака»?

– Нет. Во-первых, это был игровой эпизод. Во-вторых, сборная – не место для обсуждения клубных дел. Здесь другие задачи.



– Вы здорово играете за «Краснодар», но на вашей позиции в сборной Марио Фернандес. Армейца в принципе реально вытеснить из стартового состава?

– Мне кажется, конкуренция никому не помешает. Даже Фернандесу. Она позволяет прогрессировать и ему, и другим правым защитникам сборной. Ну а кого выпускать, решает Станислав Саламович Черчесов.

– Чем игры за сборную отличаются от выступлений за клуб?

– За тебя болеет вся страна. А в бытовом плане – все так же здорово, как и в «Краснодаре». Только играй. Обо всем остальном позаботятся другие люди.

– Где вкуснее еда – в Новогорске или на краснодарской базе?

– Некорректно сравнивать. Там и там питание правильное.

– Вы же еще никогда не играли в «Лужниках»?

– В новых – нет. А вот в старых «Лужниках» один матч провел. На таких больших аренах особые ощущения… Читал, что на Шотландию уже продано сорок пять тысяч билетов. Мы очень рассчитываем на поддержку.

– В команду в последний момент вызвали новичков – того же Александра Соболева, например. Подшучиваете над ним по поводу слухов об «МЮ»?

– Александр – скромный парень. И он уже сказал, что все это желтая пресса. Так что и шутить не о чем.

– В «Краснодаре» эпидемия травм. Вас просили поберечься в сборной?

– Сказали быть аккуратнее на тренировках. Но знаете, в футболе, когда убираешь ноги, травму получить еще проще.

– То есть аккуратничать с шотландцами, если окажетесь на поле, не будете?

– Нет, конечно.