Как на самом деле букмекеры разыгрывают призы

Именно тогда были внесены поправки в ФЗ «О рекламе» (ст. 27, ФЗ-38), которые позволили букмекерам использовать практически все способы коммуникации с аудиторией: реклама на ТВ и в спортивных СМИ, спонсорские контракты с клубами, лигами и федерациями, а также наружная реклама на спортивных объектах.

И надо сказать, что все букмекеры сразу стали пользоваться открывшимися возможностями, вкладывая в продвижение своих услуг значительные маркетинговые бюджеты.

От заманчивых предложений у потенциального клиента букмекерской компании действительно разбегаются глаза. Кто-то делает упор на “приветственный бонус” на первый депозит, кто-то обещает обязательно выплатить выигранные деньги, у кого-то самые высокие коэффициенты, а кто-то акцентирует внимание на том, что рекламируемый бренд - старейший на рынке. Мы решили изучить вопрос немного глубже, чтобы понять, какие осязаемые выгоды ждут уже зарегистрированных пользователей букмекерских компаний, официально работающих на отечественном рынке. Не в последнюю очередь эти выгоды кроются в проводимых букмекерами акциях и розыгрышах. Мы разобрались, как они проводятся и реально ли в них победить.

Герой сегодняшнего материала - букмекерская компания 1хСтавка. На днях там была запущена акция “Фэнтези Футбол”, в которой будет разыграно 7 автомобилей KIA Optima. И это уже не первая акция от компании 1хСтавка с таким внушительным призовым фондом. За последние полтора года они, помимо прочих ценных призов и техники, разыграли среди своих клиентов 107 автомобилей, а суммарный маркетинговый бюджет таких активностей, по нашей оценке, превысил 150 миллионов рублей.

При этом, компания 1хСтавка в своей официальной группе в социальной сети “ВКонтакте” регулярно публикует отчетные ролики обо всех награждениях победителей и онлайн-трансляции подведения итогов любой акции. Но действительно ли люди получают свои автомобили? Чтобы узнать это и расставить точки над “і”, мы связались с Александром Георгиевичем из Рязани, который выиграл автомобиль Nissan Juke и недавно получил ключи от него в торжественной обстановке на стадионе “Зенита”.

- Александр, здравствуйте. Вы выиграли автомобиль Nissan Juke и действительно его получили?

- Да, действительно получил, всё верно.

- Это первая акция, в которой вы приняли участие?

- Да, это первая моя акция

- Сколько денег вы потратили в рамках этой акции для победы?

- Это же букмекерская контора… Соответственно делал ставки, ну а там - иногда выигрывал, иногда проигрывал. По-разному было, но, естественно были затраты.

- В деньгах сумму не помните уже?

- Так точно не скажу, но, естественно, гораздо меньше, чем автомобиль стоит.

- А как узнали о своем выигрыше?

- Я, во-первых, трансляцию смотрел на сайте, когда сам розыгрыш шел. И в прямом эфире я видел все. Когда шарики с моим номером вытянули, я прям обалдел. Вижу, что победил Александр П из Рязани. Я думаю, я Александр, фамилия у меня на П, неужто я автомобиль выиграл? Своим сказал, кажется, я выиграл. Они сказали: “Да брось ты, не может этого быть, вранье это все”. А там же еще выигрышный билет высвечивался. Стал, значит, среди своих этих билетов искать, у меня их штук 50-60 было, и не находил, а ниже посмотрел и увидел, что все-таки это мой. А дня через два мне позвонили уже, официально поздравили с выигрышем. Мои не верили, думали, это всё ерунда. Единственное - долго с вручением тянули. Розыгрыш, получается, был 29 мая, а вручили 17 августа. Но там еще с “Зенитом” я так понял, надо было всё как-то согласовать. Родственники стали сомневаться по-новой уже. Но в итоге все нормально: позвонили, дату назначили, купили нам с братом билеты в Питер, и мы из Рязани поехали за машиной уже.

- То есть вы проживаете в Рязани, не в Петербурге?

- Да. Они там тоже все удивились, что человек из Рязани, тем более я вообще за другую команду болею, моей там в списке розыгрыша-то не было. Но мне Nissan как машина нравится, поэтому решил именно в зенитовском вот поучаствовать. Дочери подарил машину.

- Хороший подарок!

- Да, ну а что, ей вон 19 лет, пусть ездит. Хорошая машина. Тем более новая, из салона.

- Судя по опубликованному видео, вы приезжали на матч “Зенит”-“Ахмат”?

- Ну тут деваться некуда было, машина то в Питере стоит ждёт. Я говорю: “Давайте, конечно!”. А если бы я не согласился, может быть, еще бы перенесли это вручение. А так нам с братом билеты все купили, гостиницу оплатили.

- То есть не накладно было так издалека ехать за призом?

- Нет, не накладно, конечно, все ж оплатили. Только машину пришлось гнать за тысячу километров в Рязань из Питера, это уже самим, конечно. Причем с их рекламой на машине, надо с них еще за рекламу денег попросить, мы все время с наклейками ехали, которые на машине были, 1хСтавка. Буквы эти мы не стирали.

- Вы про логотипы, которые на машине размещены? А есть ли какие-то договорные обязательства, по которым вы должны оставить их на автомобиле?

- Нет, ничего такого не было. Нам сказали, что убирать можно в любой момент. Но там на месте не стали этого делать, а дома уже сняли спокойно.

- Будете еще участвовать в подобных акциях?

- Я благодарю Всевышнего, даже в Питере в церковь вот сходил, мне сказали, обязательно надо, потому что не каждому это дано, чтобы автомобиль выиграть. Такое, наверное, все-таки один раз в жизни бывает, и то не у каждого. Так что, наверное, больше не буду пока.

Также мы задали несколько вопросов, связанных с подобной активностью компании, Павлу Гончарову, руководителю департамента стратегического развития ООО “Букмекер-Паб”. 1хСтавка - бренд, под которым работает «Букмекер-Паб».

- Добрый день, Павел. Мы подсчитали, что за 15 месяцев работы вы “подарили” своим клиентам более 132 миллионов рублей, это практически 9 миллионов рублей ежемесячно. И есть ощущение, что БК 1хСтавка - единственная компания, которая позволяет себе так баловать своих пользователей. Правильно ли мы все подсчитали?

- Здравствуйте. Во-первых, спасибо, что так подробно изучили наши розыгрыши. Не скрою, такое внимание, конечно, льстит. Сумма несколько завышена, но в целом соответствует действительности.

- Тогда логичный следующий вопрос. Почему ваша компания так активно занимается проведением дорогостоящих конкурсов и розыгрышей?

- Дело в том, что у нас огромное количество пользователей и очень высокий процент лояльности - клиенты редко уходят к другим букмекерам от нас. И в начале 2018 года, при разработке стратегии развития было принято решение вознаградить наших преданных пользователей за доверие. С того момента и начались все масштабные акции. Каждая компания ведь по-своему распоряжается маркетинговыми бюджетами. Одни делают упор на ТВ-рекламу, другие закупают интернет-траффик, а мы решили значительную часть бюджета направить на такое поощрение своих клиентов.

- Послушайте, но не выглядит ли это лукавством, ведь для того, чтобы выиграть автомобили, пользователи должны были делать ставки, то есть всё таки тратить свои деньги…

- Сделанная ставка ведь не означает потраченные деньги. Люди на ставках деньги еще и выигрывают. Иначе бы нашей индустрии просто не существовало. Кроме того, мы стараемся делать так, чтобы в каждой акции была возможность участвовать без затрат. Например, в акции “Зашел. Поставил. Уехал” можно было оставлять бесплатные прогнозы. Да, шансы повышались, если человек делал ставки, но мы не принуждаем человека делать что-то, чего он не делал до этого. Так же, как и обычно, он делает ставки, просто в определенные промежутки времени он может еще и выиграть автомобиль.

- Окупаются ли такие вложения?

- По понятным причинам я не могу раскрывать конкретных цифр, но прежде всего для нас это имиджевая история, мы благодарны нашим пользователям и стараемся радовать их ценными призами и подарками. Скажу даже так: если бы все акции выходили “в ноль” - это был бы невероятный успех. Но в реальности такие показатели недостижимы, поскольку кроме стоимости самих призов, есть еще и внушительная статья расходов на маркетинговое продвижение каждой акции.

- Собирается ли компания продолжать подобную практику?

- Безусловно.

- Когда можно ожидать новых акций и розыгрышей?

- В социальных сетях они вообще не прекращаются, а на сайте уже стартовала акция “Фэнтези Футбол”, в которой мы до конца года разыграем 7 автомобилей KIA Optima. Кстати, специально для этой акции мы сняли уникальную для спортивного мира рекламу, в которой удалось совместить наш бренд одновременно с тремя брендами наших клубов-партнеров: ФК “Зенит”, ФК “Локомотив” и ФК “Краснодар”. Это была очень амбициозная задача, и мы рады, что её удалось решить. А по поводу будущих акций - их разработка не прекращается, и сразу после подведения итогов “Фэнтези Футбола” мы обязательно запустим еще что-нибудь интересное. В общем, следите за обновлениями!