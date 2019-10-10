Килты, дождь и футбол. Лужники перед матчем - Советский спорт
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10 октября 2019 21:38Яременко Николай

Килты, дождь и футбол. Лужники перед матчем

Главный редактор рассказывает из Лужников о том, что происходит за считанные минуты до начала футбольного матча Россия – Шотландия.

Лужники открыли после реконструкции в 2017 году как главный стадион для национальной сборной. Но после чемпионата мира-2018 сборная совершала чёс по стране. Сначала – в Лиге наций вперемешку с товарищескими играми, затем – в отборочном цикле к Евро. В итоге Лужники принимали концерты, а матчи – то в Нижнем, то в Саранске, то в Калининграде. Хорошо хоть единственная лазеечка обнаружилась. Ведь матч с главным соперником по группе – Бельгией – давным-давно так же отошел провинции.

В метро уже с раннего вечера – флаги, майки с российской символикой. Правда, надеваются они все поверх теплых курток – не лето, знаете ли. Потому шотландцев в килтах было даже немного жалко – ноги-то голые.

Выйдя с эскалатора, шотландцы попадали в объятия русских болельщиков. Фотографирование, братание и предложение поменять водку на шотландский виски.

Погода явно мешала ощущению праздника. Да и тот самый чемпионат мира немногое напоминало: опять безумное количество «космонавтов»-омоновцев и росгвардейцев, опять турникеты от самой станции метро.

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Вокруг стадиона было откровенно пустынно. Никто не выстраивался в очередь за сувениркой, откровенно скучали торговки сосисками.

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Лил дождь, уличные активности не собирали огромных толп народу – все стремились скорее укрыться под крышей периметра стадиона. Но за полчаса до начала игры свободных мест хватало на трибунах.

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