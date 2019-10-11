14 российских профессиональных пар будут бороться за Кубок мира по латиноамериканским танцам

Каждый участник этого турнира имеет весомые регалии в мире спортивных бальных танцев, поэтому борьба за главный приз будет не только красивой и техничной в каждом из пяти танцев программы, но и интересной и захватывающей для всех, кто будет наблюдать за главным турниром этой осени.

По оценкам экспертов, в первую очередь, напряженная борьба за 23-ий Кубок мира развернется между двумя нашими парами: Кириллом Белоруковым и Полиной Телешовой (трехкратными чемпионами России, серебряными призерами чемпионата Европы 2019) и Никитой Бровко и Ольгой Урумовой (вице-чемпионами России 2018-2019, серебряными призерами чемпионата Европы 2018).

Обе эти пары претендуют на победу, но ставят перед собой самую главную и общую цель: показать свой лучший танец не зависимо от результата! Вот как комментирует Никита Бровко: «В последнее время мы не обозначаем особенных задач на турниры. Главное подготовить себя так, чтобы выложиться максимально на паркете, показать все, на что способны и получить стопроцентную удовлетворенность своим выступлением. А дальше будет так, как и будет. На предстоящем Кубке мира есть стремление выступить с наилучшим результатом!»

Очередная история побед на турнире складывается из многих факторов для каждого спортсмена, одним из них является моральный вход в соревновательный процесс, вот как говорит об этом Кирилл Белоруков: «Перед первым туром всегда одолевает какой-то мандраж. Я считаю, что подобное состояние, нервозность, присуще всем танцорам и многим артистам перед началом выступления. Знаю, что многие из нас танцуют ради получения адреналина. Безусловно, и нервничаешь, и переживаешь. Но после окончания первого танца, уже выдыхаешь и чувствуешь паркет, публику - дальше все уже начинает идти по накатанной!»

Все пары-участники уже заявили о своей готовности к Кубку мира 2019, ведь он проходит всего лишь за неделю до чемпионата мира Всемирного танцевального совета (WDC) по латиноамериканским танцам среди профессионалов, поэтому станет не только его генеральной репетицией, но и блестящим турниром как по организации, так и по красоте соревнований за звание чемпионов!

Справочно:

Организатор и ведущий Станислав Попов - Заслуженный деятель искусств России, президент Российского танцевального союза, почетный вице-президент WDC, президент Евро-Азиатского танцевального совета (EADC), лауреат премии Carl Alan Awards (2015).

Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов – престижный турнир России по приглашению организатора.

Соревнования в латиноамериканской программе проходит по 5 танцам – ча-ча-ча, самба, румба, пасодобль, джайв.

19 октября в рамках Кубка мира 2019 пройдут еще два турнира: Кубок Кремля по латиноамериканским танцам среди любителей и впервые Кубок Кремля Pro-Am (Профессионал-Любитель) в европейской программе.