Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец - Советский спорт
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19 октября 2019 17:56Усачев Владислав

Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец

Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика.

Напомним, что Бетербиев одержал победу техническим нокаутом в десятом раунде. Он трижды отправил Гвоздика в нокдаун, после чего рефери остановил бой. Теперь на счету россиянина 15 побед (15 досрочно) и ни одного поражения. На счету Гвоздика 17 побед (14 досрочно) и 1 поражение.

– Жалко Гвоздика, я за него болел, но Артур – молодец, выиграл в своем стиле. Сегодня не получилось, но уверен, что Саня вернутся. Все будет нормально.

– Вы проиграли Бетербиеву в финале чемпионата Европы. Насколько с тех пор Артур заматерел?
– У него есть природный талант – внутренняя мощь. Он ее использует. Не знаю, стал он лучше или хуже с тех пор, но себе он не изменяет. Побеждает в любимом стиле – 15 боев, 15 нокаутов.

– Вы запомнили силу его удара по тому поединку?
– Да. Удар как из пушки. Даже джебы. Они чувствуются.

– Как складывался бой до того, как Бетербиев внес коренной перелом в девятом раунде?
– Был очень близкий бой. Я думал, что Саня Гвоздик начнет в концовке прибавлять. Но, может, что-то пропустил. Он почему-то остановился. Темп был повыше.

– А у вас было впечатление с первого раунда, что удары Артура намного жестче?
– Да. Я знаю, это чувствовалось, и по звуку было понятно, что удары мощные. С такой мощью тяжело справиться.

– Считалось, что Гвоздик техничнее Бетербиева. Артура недооценили?
– Зачастую, неправильно считать, что боксер чего-то не умеет, если он этого не делает. У Бетербиева большой любительский опыт. Он занимается боксом с детства. Он знает, что делает и делает то, что приносит ему пользу. И сегодня показал классный бокс.

– Два года назад вы называли Гвоздика лучшим полутяжеловесом. Кто им стал поражение поражения Александра?
– Пусть сами покажут, кто лучший. Хорошо, что прошел объединительный поединок. И с Димой Биволом бой будет классный. Если удастся выявить абсолютного чемпиона, будет шикарно.

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