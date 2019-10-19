«Пора перенимать технику Нурмагомедова!»: ЦСКА всухую обыграл «Трактор»

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Субботний вечер у болельщиков красно-белых удался – их команды обыграла приехавший в гости «Трактор» со счетом 3:0. Причем, нельзя сказать, что это была игра в одну калитку: и хозяева, и гости показали отличный, скоростной хоккей, насыщенный массой ярких моментов. Это отметили и игроки:

«Игра была довольно-таки равной. Но мы использовали свои моменты, забили нужные голы. Сорокин подтащил. Телегин сегодня в огне! Первую шайбу забросил, во второй поучаствовал – пас отдал», – говорит нападающий ЦСКА Михаил Григоренко.

СВОИМИ ДОВОЛЕН

Несмотря на сухой счет, главный тренер челябинского «Трактора»Петерис Скудра доволен своими хоккеистами:

«Мы сыграли достойно, имели свои моменты, хорошую скорость – качество игры понравилось. Проиграли из-за мелочей – плохая смена во втором периоде, потеря шайбы на синей линии. Вот и два гола. Броски ребятам надо блокировать. Против такой команды, как ЦСКА, нельзя допускать такие ошибки. Но неплохо играли с шайбой. Теперь едем дальше», – резюмировал Петерис Скудра.

С ним согласился коллега, главный тренер ЦСКА Игорь Никитин:

«Мы победили благодаря мастерству, реализовали то, что у нас было. Не скажу, что не работали, но допускали вещи, за которые наказывают. Илья Сорокин помог команде, подчистил. А так согласен – хороший матч, болельщикам понравилось» – говорит Игорь Никитин.

– Что случилось с Капризовым?

– Повреждение есть, но не скажу пока, насколько оно серьезное. Просто не было смысла обезболить для продолжения игры, рисковать – ребята заменили его.

– А как Шалунов?

– Еще неделю пропустит, восстанавливается.

– Вы похвалили Илью Сорокина, но неудивительно, если в следующем матче в воротах будет Ларс. Как происходит ротация вратарей в ЦСКА?

– За это отвечает тренер по вратарям. Состояние голкипера, график игр, сила соперника – все это учитывается при выборе. Если вратарь здорово сыграл, то что теперь – ждать когда он не здорово сыграет. Мы планируем их игры.

– Ставка на то, что в команде два основных вратаря? Нет первого номера?

– Илья уже все всем доказал, что он основной. Но вот сейчас начнется Евротур – поедет ли Сорокин? Я не знаю. И надо ли нам, чтобы он играл все матчи и тут, и в сборной? Поэтому следим за этим.

ТЕХНИКА НУРМАГОМЕДОВА

Голкипер ЦСКА Илья Сорокин отметил, что матч для него прошел спокойно и даже сейв, когда гости атаковали «два в одного», дался легко:

«Да прямо в ловушку мне шайба летела! Может со стороны и показалось сложным, но там ничего такого не было. Даже немного соскучился по броскам» – сетовал вратарь армейцев.

– Вы разобрались в том, как вас меняют с Юханссоном?

– Мне говорят, готовься к игре – я больше ничем голову и не забиваю. Этот вопрос больше к тренерскому штабу. Мое дело – играть.

– Раньше вы читали много книг…

– Сейчас сериалы смотрю – «Власть в ночном городе», «Футболисты».

– В одном из старых интервью вы говорили, что любите боевые искусства и, даже, хотите попробовать перенять технику владения телом у Макгрегора…

– Давно это было. Нет, он проигрывать начал! Надо у Нурмагомедова перенимать.