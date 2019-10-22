Кирилл Белоруков и Полина Телешова подтвердили звание чемпионов Кубка мира - Советский спорт
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22 октября 2019 11:46

Кирилл Белоруков и Полина Телешова подтвердили звание чемпионов Кубка мира

19 октября в Государственном Кремлевском Дворце 23-ий Кубок мира по латиноамериканским танцам среди профессионалов был проведен Российским танцевальным союзом (РТС) и его президентом Станиславом Поповым.

Блеск костюмов, страсть танца от нежной румбы до энергичного джайва, накал эмоций не только спортсменов, но и болельщиков захватили легендарный паркет в этот вечер!

Кубок мира является фирменным турниром Станислава Попова и участвовать в нем могут только лучшие пары планеты по приглашению организатора. В турнирную таблицу были включены 25 именитых пар, представляющих США, Германию, Италию, Китай и др. страны, Россия была представлена лучшими 14 парами: трехкратными чемпионами России, вице-чемпионами Европы 2019, победителями Кубка мира 2018 – Кириллом Белоруковым и Полиной Телешовой; серебряными призерами чемпионатов России, финалистами чемпионата мира, вице-чемпионами Кубка мира 2018 – Никитой Бровко и Ольгой Урумовой; чемпионами мира 2018, 2019 в программе 10 танцев – Николаем Говоровым и Евгенией Толстой; бронзовыми призерами чемпионата России 2019, полуфиналистами Блэкпул 2019 – Владимиром Литвиновым и Ольгой Николаевой.

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Напряжение в борьбе за Кубок росло с каждым туром, в финал вышли 6 пар, представляющих Россию, Италию и Германию.

Кирилл Белоруков: «Финал будет очень сильным! Наш вид спорта, это никак, например, в беге: бежал-пробежал, у нас много факторов и поэтому всегда надо быть готовыми на 100% во всем!»

Кирилл и Полина оказались готовыми идти до конца всех своих поставленных задач, по мнению международных арбитров пара была признана лучшей по всем пяти танцам программы и вновь подтвердила свое чемпионское звание, став победителями Кубка мира. Вице-чемпионами стали итальянцы Нино Лангело и Андра Вайдилайте, бронзовыми призерами россияне Никита Бровко и Ольга Урумова.

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Кубок Кремля по латиноамериканской программе, но уже между любителями был не менее ярким и запоминающимся, наполненный драйвом и молодой энергией, свободой танца и отточенными движениями. В турнире приняли участие 26 пар из Великобритании, США, Испании, Италии, России и др. стран. Чемпионами стали представители Словении Дамир Халужан и Анна Машциц, вице-чемпионами – испанцы Жоэл Лопез Гомес и Кристина Беспечнова, бронзовыми призерами американцы Таль Лившиц и Роза Эльмана Кесельман, россияне лишь на 4 месте – это пара Сергея Рюпина: Антон Лам Вири и Анастасия Савинская.

Организаторы этого вечера также предоставили возможность показать всю красоту и европейской программы, но в исполнении участников Pro-Am – это когда в паре танцуют профессионал и не профессиональный танцор, кто совсем недавно увлекся бальными танцами и смог достичь высоких результатов, чтобы выступать на официальных турнирах этой программы. РТС впервые провел Кубок Кремля по Pro-Am, пригласив 12 пар из трех стран мира. Чемпионами стали Иван Новиков и Анастасия Усанова, тем самым закрепив свой успех в этой программе после победы на Блэкпульском фестивале 2019 года.

Станислав Попов: «Для меня самое главное, как организатора, чтобы все, кто пришел на Кубок мира были счастливы, чтобы все танцоры, которые принимают участие в событии, были счастливы, даже те, кто не будут победителями и финалистами, чтобы сама атмосфера и все, что мы для них делаем принесли только положительные эмоции!»

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Именно эмоции от разнообразия танцевального искусства стали трендом Кубка мира 2019: они зашкаливали у публики от аргентинских танцев чемпионов Дмитрия Васина и СагдианыиTangoBanda, великолепия поддержек Виктора да Силва Анны Мельниковой в танцах стиля Exhibition – всей той разнообразной шоу-программы, которая была предложена на событии.

После окончательного аккорда вечера –награждения чемпионов Кубка мира и танца победителей Кирилла Белорукова и ПолиныТелешовой, все участники фотографировались на память, обменивались впечатлениями и подпевали популярные строки группы Ленинград, запущенные звукорежиссером: «Ты просто космос, Стас!», отдавая знаки благодарности не только Станиславу Попову, но и всем сопричастным к успеху этого главного танцевального турнира России.

Уже 25 апреля 2020 года Россия, РТС, проведет чемпионат Европы WDC(Всемирного танцевального совета) по латиноамериканским танцам среди профессионалов в Кремле.

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