Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби - Советский спорт
ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАТеннисБаскетболФормула 1...
НовостиLife & StyleССРСтавкиДевушка дняСпорт и бизнес
BMX/маунтинбайкАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
Матч-центр: вчера сегодня завтра
24 октября 2019 08:25Костяев Иван

Кучеров доигрался до третьего звена, Василевский остановил Кросби

«Тампа» в тяжелом матче обыграла «Питтсбург».

Как Кучеров оказался в третьем звене?

Матч «Тампы-Бэй» и «Питтсбурга» заставил говорить о себе еще до стартового вбрасывания. Когда болельщики увидели состав, они не могли поверить своим глазам. Лучший бомбардир прошлого сезона, главная звезда «молний» Никита Кучеров оказался в третьем звене. Его партнерами стали Энтони Чирелли и Алекс Киллорн.

В третье сочетание Кучеров угодил еще по ходу не самого удачного матча с «Колорадо», когда тренерский штаб «Тампы» пытался взбодрить команду. То ли наставнику Джону Куперу понравилось, как россиянин действовал вместе с Чирелли и Киллорном, то ли он захотел показать своим лидерам, что неприкасаемых в команде нет, но всю встречу с «пингвинами» Кучеров провел в тройке номер три.

Не сказать, что российский форвард провалился на старте чемпионата. Он и Стивен Стэмкос старались тащить свою команду вперед, набрав на двоих 17 очков. Однако это позволило «Тампе» находиться лишь где-то на границе зоны плей-офф на Востоке. С другой стороны, ругать за такой результат «Лайтинг» точно не стоит. В прошлом сезоне команда бодро прошла регулярку и получила 0-4 в первом раунде плей-офф.

Есть ощущение, что гладкий чемпионат «Тампу» больше не интересует. Команду по итогам сезона устроит только Кубок Стэнли. А он не выигрывается по ходу регулярки. Сейчас «молнии» стараются экономить силы. Вероятно, наступит момент, когда «Тампа» добавит и забронирует себе место в плей-офф.

«Питтсбург» хорош без Малкина

«Пингвинам» по-прежнему приходится обходиться без Евгения Малкина. Он получил травму несколько недель назад в поединке с «Коламбусом». Тогда он неудачно столкнулся с российским защитником Владиславом Гавриковым.

Несмотря на то, что «Питтсбург» проиграл последние две встречи, он уверенно находился в зоне плей-офф. Команду на своих плечах тащит Сидни Кросби. Капитан «пингвинов» набирает больше очка за игру и готовится выбить очередную сотню в регулярке НХЛ.

Гости не собирались отсиживаться в обороне, но и «Тампа» сходу показала, кто на площадке является хозяином. «Молнии» чаще атаковали на старте встречи и довольно быстро открыли счет. Вратарь Тристан Джарри пропустил от Киллорна, который подставил клюшку под бросок Кучерова. Этому предшествовал длинная атака «молний».

«Тампа» должна была увеличивать преимущество в концовке первого отрезка, однако не сумела реализовать большинство. Тогда «Питтсбург» выручил Джарри. Ответ гостей не заставил себя долго ждать. Оборона «молний» провалилась, когда забивал Брэндон Танев. Он сам создал себе момент и воспользовался бездействием защитников хозяев.

Решающее спасение Василевского

Затем «Питтсбург» и вовсе вышел вперед. Кросби отдал удобную передачу Джейку Гюнцелю, который вогнал шайбу в сетку. Вратарь Андрей Василевский не сумел выручить свою команду. Здесь стоит отметить и Доминика Симона, который не только протащил шайбу по флангу, но и сделал пас в падении на капитана пингвинов.

В тот момент «Питтсбург» имел реальный шанс, чтобы добить команду Купера. Но Василевский совершил несколько спасений, оставив «Тампу» в игре. Отыгрались молнии в середине заключительного периода. Отличился Седрик Пакетт.

Когда матч неминуемо должен был уйти в овертайм, слово взяли лидеры «молний». За 57 секунд до конца основного времени матча могучий бросок в большинстве получился у защитника Виктора Хедмана.

«Питтсбург» быстро организовал навал и вполне мог спасти матч. На последней секунде Василевский остановил шайбу на линии ворот, хотя «пингвины» уже были готовы праздновать гол. «Показалось, что шайба пересекла линию ворот», - сказал после матча Кросби.

Василевский отразил 34 броска из 36 и стал одной из главных звезд встречи. Помимо крутого спасения в концовке, он также справился с выходом один на один в исполнении Сэма Лафферти.

«Тампа» набрала два очка и ворвалась в зону плей-офф. Сейчас «молнии» на седьмом месте на Востоке. «Питтсбург» потерпел третье поражение кряду. Похоже, вечно выигрывать без Малкина «пингвины» не могут.

ТАБЛО

Тампа-Бэй – Питтсбург 3:2 (1:0, 0:2, 2:0)

Голы: Киллорн (КУЧЕРОВ), Пакетт, Хедман – Танев, Гюнцель

Оттава – Детройт – 5:2 (1:0, 3:2, 1:0)

Голы: Тирни, Боровецки, Пажо, Даклер, Даклер (НАМЕСТНИКОВ) – Хелм, Бертуции

Дмитрий Кудряшов: Гвоздик с первых раундов почувствовал, что Бетербиев – машина Российский боксер первого тяжелого веса (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 13:35 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
Сергей Ковалев: Хочу победить Канело и встретиться с Бетербиевым (видео) Чемпион мира по версии WBO в полутяжелом весе (до 79,3 кг) Сергей Ковалев заявил, что будет сильнее обычного во время поединка 2 ноября с мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом. 23.10.2019 19:15 Бокс Усачев Владислав
Хорошо, что без Америки! Плохо, что без России! Изучаем календарь нового сезона Международный союз биатлонистов опубликовал полное расписание соревнований в сезоне-2019/20. 07.05.2019 13:00 Биатлон Тигай Лев
Исмаил Силлах: Жалко Гвоздика, Бетербиев – молодец Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (79.3 кг) Исмаил Силлах подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 17:56 Бокс Усачев Владислав
Еще по теме:
Артур Бетербиев: Гвоздик вел на записках судей? Я не удивлен, но мне нет до них дела Боб Арум: Мы смотрим на победителя боя Ковалев – Альварес и знаем о желании провести бой Бивола Артур Бетербиев: Кто следующий соперник? Готов к любому, мне все равно
ЦСКА побеждает и без Капризова. Чемпион выиграл у «Торпедо» и упрочил лидерство Зарипов свой 700-й матч в КХЛ украсил голом, сочинцы продлили серию поражений, «Автомобилисту» не помог запасной вратарь, ЦСКА без Капризова не без приключений одолел дерзких автозаводцев – самое интересное в обзоре большого хоккейного понедельника. 21.10.2019 22:00 Хоккей Домрачев Владислав
Сергей Семак: Причем тут разгром «Ростова»? В Европе другие скорости Главный тренер «Зенита» был разочарован поражением в Лейпциге в 3-м туре группового турнира Лиги чемпионов (1:2). 23.10.2019 23:15 Футбол Сергеев Иван
Книга рекордов Йоханнеса. Изучаем суперсезон Бе-младшего Кубок мира-2018/19 завершился полным триумфом норвежца Йоханнеса Бе, установившего массу всевозможных рекордов. 27.03.2019 19:47 Биатлон Тигай Лев
Бобровский остановил «Питтсбург», Овечкин забил «Калгари» «Советский спорт» рассказывает о матчах дня в НХЛ. 23.10.2019 08:30 Хоккей Костяев Иван
Орзубек Назаров: Бетербиев «сломал» Гвоздика, Александр сдался Бывший чемпион мира по версии WBA в легком весе Орзубек Назаров подвел итоги встречи чемпиона по версии IBF россиянина Артура Бетербиева и обладателя титула WBC украинца Александра Гвоздика. 19.10.2019 16:35 Бокс Усачев Владислав
Горе для Егора. Рублев обыграл Герасимова и вышел в четвертьфинал «Кубка Кремля» В четверг определились последние четвертьфиналисты московского турнира. Победы во втором раунде из россиян одержали Андрей Рублев, Вероника Кудерметова и Анастасия Павлюченкова, которая взяла верх над Варварой Грачевой. 17.10.2019 23:45 Теннис Мысин Николай
Новости
08:27 Футбол Геннадий Орлов: Немцы забивают второй, а Семак зачем-то выпускает защитника
08:06 Футбол Эрнесто Вальверде – о матче со «Славией»: «Барселоне» не хватало хладнокровия
07:49 Футбол Мяч, забитый в ворота «Зенита», претендует на звание лучшего гола недели в Лиге чемпионов (видео)
07:32 Футбол УЕФА назвал претендентов на звание лучшего игрока недели в Лиге чемпионов
07:13 Футбол Александр Бубнов: «Зенит» оказался не готов к давлению «Лейпцига»
06:49 ММА Источник: Ян проведет следующий бой против Фейбера
06:28 Хоккей «Питтсбург» без Малкина уступил «Тампе» и потерпел третье поражение кряду
06:09 Хоккей Наместников помог «Оттаве» обыграть «Детройт». Его клуб прервал серию из четырех поражений
01:50 Теннис Шарапова рассказала о пользе дисквалификации
01:40 Футбол Хасан Кабзе: У «Трабзонспора» отличный подбор футболистов в атаке
01:30 Футбол Правительство одобрило возвращение пива на стадионы
01:20 Футбол Максим Деменко: «Краснодару» отступать уже просто некуда
01:10 Теннис Рублев объяснил любовь к числу «81»
00:50 Футбол Ильзат Ахметов: Еще реально все исправить в Лиге Европы
00:35 Биатлон Александр Тихонов: Тысяча процентов, что Логинова заставляли употреблять допинг
00:16 Футбол Источник: «Зенит» следит за Щербицким, Джанаевым и Злобиным
00:06 Футбол Дебютный гол Черышева в Лиге чемпионов не помог «Валенсии» обыграть «Лилль»
00:01 Футбол «Ливерпуль» и «Наполи» добились побед на выезде. Холанд – лучший бомбардир турнира
23:57 Футбол «Барселона» победила «Славию» благодаря автоголу
23:55 Футбол «Бенфика» обыграла «Лион» в группе «Зенита»
О редакции Политика конфиденциальности Реклама на сайте Правовая информация Вакансии
© 2019 sovsport.ru яндекс.метрика
Array