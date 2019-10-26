Доменико Тедеско: Не думаю, что «Локомотив» сыграет со «Спартаком» так, как с «Ювентусом»

– Кто точно не сыграет с «Локомотивом» и в каком состоянии команда подходит к этой встрече?

– На данный момент все футболисты в строю. Последним к команде присоединился Роман Зобнин. Он уже провел с общей группой порядка четырех тренировок. Физические кондиции у команды на данный момент хорошие.

– Смотрели ли вы матч «Локомотив» с «Ювентус»? Что отметили самое важное по игре «Локомотив» в этом матче?

– Конечно, я смотрел эту игру. Скажу, что «Ювентусу» было непросто в том матче. У него были проблемы в атаке, с созданием моментов. «Локомотив» хорошо играл в обороне: компактно, сильно и глубоко. Но я не могу сказать, что железнодорожники применят такую же тактику против нас. Отмечу, что «Локомотив» любит владеть мячом, контролировать ход игры. У него в составе есть индивидуально сильные футболисты, которые могут это делать. В частности Жоау Мариу и Крыховяк.

– Тренировка «Локомотива» проходит на подмосковной базе в Баковке, где тихо и спокойно. Вы наоборот решили из Подмосковья переехать в Тушино. Вы, таким образом, хотели встряхнуть команду или в этом есть еще какой-то практический смысл?

– Я считаю, что здесь лучше инфраструктура, техника, все поля освещены и они отличного качества. В плане других возможностей все тоже на высшем уровне. Сам факт нахождения постоянно на стадионе – это тоже хорошая мотивация для игроков, особенно иностранных. Ты приезжаешь из Германии, Испании или другой страны, приходишь каждый день на стадион, находишься внутри этой атмосферы, постоянно видишь красно-белые цвета, все это в рамках спартаковской атмосферы очень важно с эмоциональной точки зрения.

– Пара Жиго-Кутепов сыграла в прошлой встрече не идеально, но команда впервые за долгое время не пропустила. Сейчас возвращается Джикия. Это повод сыграть с «Локомотивом» в три центральных защитника?

– Джикия вернулся в строй. Он капитан команды и будет играть. А что касается Жиго и Кутепова – они провели прекрасный матч. Но мы сейчас работаем от игры к игре, я не могу сказать наверняка, кто сыграет. Это сложный выбор. Нельзя сказать, что будем играть в три центральных защитника, потому что у нас есть три прекрасных центральных защитника. Будем отталкиваться от соперника, целей, и задач на сегодняшний день.

– Вы говорили, что стиль, который хотите привить команде – это игра низом. Достаточно ли в «Спартаке исполнителей, которые понимают ваши задачи по той игре, которую вы хотите внедрить?

– Мы надеемся, что все игроки поймут и примут наши идеи, и будут стараться притворять их в жизнь. Но мы вместе работаем всего две недели. Все ребята открыты для диалога, и мы стараемся все с ними обсуждать. Но времени было мало, чтобы полностью охватить все задачи, которые мы хотели бы привнести. Мы уделяем внимание только наиболее важным темам, касаемо нашего ближайшего соперника. А что касается работы с игроками, здесь все зависит от тренерского штаба. Мы проводим большую работу, общаемся с ребятами индивидуально, делаем командные теории, показываем им видео, делаем тактические занятия. Можем на тренировке остановить ход упражнения и спросить у игроков, что они думают об идее в плане прессинга, например, сработает ли это? Постоянно идет обратная связь с футболистами, и мы надеемся, что это принесет свои плоды.

– Вы говорили о возможной трансферной политике зимой, и что с этой командой придется работать до лета. Так же вы говорили о проблеме с левоногим крайним защитником, что сейчас есть только Айртон. Какие, на ваш взгляд, есть проблемные позиции в команде, которые нуждаются в усилении?

– Я не работаю здесь год или около того, чтобы глобально отвечать на эти вопросы. Но могу сказать, что когда мне поступило предложение возглавить «Спартак», я мог посмотреть и сказать, что эта команда меня не устраивает, что я не вижу в ней потенциал и не приду сюда. Но я так не сказал. Я пришел, потому что верю в команду и потому что мне нравится набор футболистов, который здесь есть. У нашей команды есть огромный потенциал для роста, много молодых футболистов: Айртон, Тил, Умяров, Крал, который играет так, будто ему 25 лет, а на самом деле ему 21 год. Поскольку ребята очень молоды, есть над чем работать, и куда расти. Я верю, что рост неизбежен, судя по тем характеристикам, которые игроки сейчас показывают. Если в один прекрасный момент ко мне придет владелец клуба и скажет, что не может купить футболистов, я скажу, что это не проблем ни для меня, ни для моей команды. На данный момент у нас отличный коллектив.

– На этой неделе главный тренер «Спартака-2» Виктор Булатов сказал, что уже успел пообщаться с вами и отметил, что если он кого-то порекомендует в главную команду, то вы прислушаетесь к его советам. О чем вы с ним говорили и успели ли познакомится с составом второй командой? Есть ли там игроки, которые в ближайшее время могут помочь вашей команде?

– Мы действительно говорили с Виктором Булатовым на прошлой неделе. У нас с ним установились хорошие отношения. Я уверен, что всегда нужно смотреть на молодых ребят, которые есть у клуба. Вы знаете, что я долго работал в академии «Штутгарта», поэтому привлекать молодежь – одно из моих любимых занятий. Что касается наших рабочих отношений с Булатовым, у него, как главного тренера «Спаратка-2» есть возможность каждый день наблюдать, как работают ребята, как восстанавливаются, есть ли у них прогресс. Я могу ему в субботу позвонить и сказать, что мне нужен, к примеру, Гушенков на воскресную игру. Он может ответить, что не советует брать его, потому что на неделе тот плохо работал, или может посоветовать кого-то другого. Это нормальные рабочие отношения. Говоря о молодых ребятах, я считаю, что очень хорошо, когда у молодежи есть осознание, что за ними наблюдает тренер основы, и что если они будут хорошо работать и играть, их позовут в основу. Это сильная мотивация. Касаемо имен, я уже видел в деле Глушенкова, Руденко, Игнатова, который сейчас работает с нами. Он очень талантлив, несмотря на юный возраст. Сейчас непросто привлечь пять-шесть молодых игроков для работы с основой постоянно, но я всегда держу под прицелом ребят. Есть и другие игроки, например, Бакаев младший. Список можно продолжать.

– Поскольку завтра у «Локомотива» не сыграют несколько ключевых игроков: Смолов, Антон Миранчук, изменится ли сталь вашей команды?

– Говоря о «Локомотиве», даже если у него выпадет пара-тройка игроков, останется много классных футболистов. Делаем акцент именно на этом, при подготовке к матчу с «Локомотивом». Даже если Смолов не сможет сыграть, вместо него выйдет Эдер, который по своим качествам ничуть не хуже. Он хорош технически, рослый, может хорошо играть головой. На него наверняка будут много подавать. У «Локомотива» отличная скамейка. Он в этом году, и в прошлом играл в Лиге чемпионов заслуженно. Но при всем уважении к сопернику, мы его не боимся и готовы дать бой.

– Насколько для вас проблема – вызова Понсе в олимпийскую борную Аргентина и Айртона в олимпийскую сборную Бразилии? Получается, игроки будут летать на другой континент, и выпадать из тренировочного процесса.

– Безусловно, каждый тренер мечтает видеть в своем распоряжении всех игроков, но при этом я не могу убежать от правил и законов. Если пришел вызов в сборную, то его надо принимать. Для каждого игрока честь и мечта выступать за свою страну. Я никогда не просил игроков отказаться от вызова в сборную.

– Вы сказали, что место в середине таблицы для «Спартака» по итогам сезона будет нормальным. Можно ли сказать, что уже сейчас вы работаете с прицелом на следующий сезон, учитывая, что Россия, скорее всего, потеряет одно место в еврокубках?

– Не согласен по поводу следующего сезона. Все мысли сейчас о том, как вывести команду из нелицеприятной ситуации. Таблица никогда не врет. Возможно, это случилось потому, что за последние несколько недель «Спартак» не смог показать соответствующую игру и такие результаты стали последствием. Мы делаем все, чтобы исправить турнирную ситуацию команды.

– По матчу с «Рубином» показалось, что вы часто были недовольны Рассказовым: он плохо начинал атаки и плохо шел в атаки. Нет мыслей попробовать на этой позиции Зобнина? Он там играл в успешные годы «Спартака», и показывал свою лучшую игру именно на этой позиции.

– Говоря о молодых футболистах, я забыл упомянуть Рассказова. Он 1997-го года рождения, еще молод. С «Рубином» он хорошо себя показал. Возможно, ему немного не хватало в атакующих действия. Я с ним говорил на эту тему. Были моменты, когда мяч находился у наших центральных защитников – У Жиго или Кутепова, шла передача ему, но его накрывал крайний полузащитник. Если бы он находился метров на пять – шесть выше, то в его игре в атаке было бы больше остроты. Те не менее, игрой Николая я доволен. Мы работаем со всеми футболистами очень плотно. По итогам работы выберем тот состав, который сможет с наибольшей долей вероятности добиться победы в следующем матче.

– «Локомотив» имеет проблемы на левом фланге обороны. Травмы Рыбуса, Куадрадо в матче с «Ювентусом» «затоскал» Идову на своем фланге. Возможен ли перевоз туда Зобнина, как более техничного игрока?

– Мы рассматриваем все варианты для этого матча, в том числе и кандидатуру Романа. Но перед нами стоит тот факт, что он три недели был травмирован и только три-четыре дня назад вернулся к работе с командой. После такой паузы непросто поймать игровой ритм, особенно в таком сложном матче, как с «Локомотивом».

– Вы являетесь выпускником академии «Хеннеса Вайсвеллера». Что самое главное там почерпнули?

– Это было давно, три года назад. Я вынес оттуда очень много знакомств. Познакомился с большим числом немецких тренеров. В нашей работе важно постоянно быть на связи и учеба в академии этому поспособствовала.

– Не секрет, что на Западе футбол в России больше рассматриваемся как силовой, физический. Каких футболистов вы больше цените: техничных или выделяющихся физикой? Будете ли менять план тренировок в угоду тактике?

– Я предпочитаю техничных игроков. Мне нравится, когда футболист может открыться во время игры, решить момент, попросить мяч, но тут надо находить баланс, который позволит тебе хорошо выступать. Если ваша команда хорошо оснащена технически, и вы играете против команды, которая проповедует силовой футбол, то и вы можете восемьдесят процентов времени владеть мячом, но в конце концов пропустить со штрафного. Это не очень приятно и не способствует набору очков. Считаю, что команда должна быть хороша технически, но нужно соблюдать баланс. В России есть много технически хороших футболистов.