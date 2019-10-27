Наиль Умяров: Если все делать с таким же настроем, «Спартак» ждет хорошее будущее - Советский спорт
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Матч-центр: вчера сегодня завтра
27 октября 2019 20:25Григорьевская Юлия

Наиль Умяров: Если все делать с таким же настроем, «Спартак» ждет хорошее будущее

После матча «Локомотива» со «Спартаком» своими впечатлениями поделился полузащитник красно-белых Наиль Умяров.

– Какие у вас эмоции о победы?
– Конечно, победа нам сейчас была важна.

– Как ваше самочувствие? Вы получили травму в игре.
– Все хорошо. Там была такая пятиминутка, а сейчас вроде отпустило.

– Ваша замена планировалась или вы ушли из-за травмы?
– Планировалась. Уже к шестьдесят пятой минуте я устал. Никогда такого не чувствовал.

– Почему как с «Рубином», так и сегодня, первый тайм у «Спартака» не получается?
– Мы сегодня больше оборонялись в первом тайме, а по моментам у нас были лучше подходы, чем у соперника, поэтому не могу сказать, что первый тайм у нас был плохой.

– Если бы Шюррле забил в первом тайме, было бы легче?
– Конечно. Когда ведешь в счете – легче психологически. Но если Шюррле не забил, значит так надо было, чтобы мы забили во втором три мяча.

– Тактическая схема вашей команды немного удивила. Как вы ее опишите?
– Тедеско ее всегда меняет. Он просит, чтобы мы всегда играли компактно и на мяче было больше народу. Поэтому я не могу сказать, что у нас схема в три центральных или в пять защитников, потому что она всегда меняется.

– Ваши главные впечатления от работы с новым тренерским штабом?
– Видно, что Тедеско – это тренер европейского класса. Он постоянно с нами общается, объясняет, что как каждому игроку. Очень приятное впечатление производит.

– По предыдущему тренеру было заметно, что Тедеско – наставник европейского класса?
– Олег Георгиевич тоже очень хороший тренер европейского уровня. Он тренировал достаточно много команд, и довольно успешно..

– В чем отличия в тренировочном процессе между Тедеско и Кононовым?
– У каждого тренера свои подходы и видение. Конечно, есть какие-то отличия, например, в скорости. Но это только хорошие изменения для футболистов. Что-то новое всегда интересно.

– У «Спартака» прервалась серия поражений. Дальше будет легче?
– Мы на это надеемся. Все работают и верят в то, что они способны подняться на вершину. Если все делать с таким настроем, то нас ждет хорошее будущее.

– Можно ли сказать, что Тедеско возрождает «Спартак»?
– Давайте посмотрим на протяжении какого-то определенного срока. После пяти поражений ничья и победа привносит что-то свое, но надо смотреть на длинные дистанции.

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