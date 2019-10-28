Хеллоуин: страшно весело

День всех святых с жутковатыми нарядами, угощениями и вечеринками – отличный повод повеселиться. Масштабнее всех развлекаются спортсмены из США, где Хэллоуин – один из самых популярных праздников. Игроки НБА регулярно попадают в топ лучших костюмов – еще бы, с их ростом есть, где развернуться! Представьте двухметрового Пеннивайза из «Оно», в которого пару лет назад перевоплотился Леброн Джеймс – такого испугался бы и сам злодейский клоун.

Кстати, форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» очень любит устраивать на Хэллоуин костюмированные вечеринки для команды и друзей. На них были замечены Тристан Томпсон с Хлое Кардашьян (Кхал Дрого и Дейнерис), Кайл Корвер (Вилли Вонка) и Джей Ар Смит с женой в костюмах яйцеголовых пришельцев. Правда, танцы на вечеринках чередуются с конкурсами в духе «Пилы», так что лучше не расслабляться. В прошлом году Леброн надел маску главного героя хоррора «Пятница 13-е» – боимся представить, что он придумает дальше.

Не отстает и Криштиану Роналду – он не только нарядился в страшного клоуна, но и купил жуткие наряды для всей семьи. Форвард «Барселоны» Лионель Месси стал скелетом, а детей одарил масками зомби. Теннисистка Эжени Бушар часто выбирает открытые наряды: она успела побывать спасательницей Малибу и кошечкой, а на последнюю вечеринку неожиданно пришла в «квадратном» костюме Канье Веста, пародируя его известный клип.

Отечественные спортсмены тоже умеют развлекаться. Александру Овечкину злодеи не по душе: в прошлом году они с женой надели форму пожарных. Светлана и Валерий Ничушкины стали парочкой героев из «Суперсемейки», а Александр Бурмистров побывал Гарри Поттером и Леоном. Мария Шарапова тоже не любит страшные костюмы – ей к лицу наряд задорной Пеппи Длинный Чулок.

Как бы ни оделись звезды спорта, страшный праздник они проводят зажигательно и в компании семьи и друзей. Хотите провести Хэллоуин так же весело, да еще и вкусно? Отправляйтесь в «Ерш» – 1 ноября во всех ресторанах пройдут вечеринки в честь Дня всех святых.

Праздник начнется в 21:00, гостей будет развлекать ведущий, жутко веселую атмосферу создаст музыкальная программа. А для тех, кто захочет измениться до неузнаваемости, в ресторанах будет работать гример, который поможет создать пугающий образ.

В таинственной атмосфере с тыквами и устрашающими декорациями гости смогут не только попробовать отменную еду от бренд-шефа Алексея Разбоева, но и поучаствовать в ужасных конкурсах и получить убийственные подарки. И еще один сюрприз: каждый, кто основательно подготовится к Хэллоуину и придет в костюме, получит в подарок комплимент от бренд-шефа.