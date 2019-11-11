Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля - Советский спорт
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11 ноября 2019 08:00

Высокие технологии при подготовке к зиме: от биатлона до автомобиля

Зима уже не за горами и представители зимних видов спорта вовсю начали готовиться к сезону. А как может быть иначе, ведь спортсменам нужно заранее набрать форму, чтобы показывать лучшие результаты на внутренних и международных соревнованиях.

Вообще, подготовка к зиме – дело очень непростое. И речь идет не только о готовности лыж и ружей, как, например, в биатлоне. Кстати, сборная России по биатлону уже проводит сбор в австрийском Рамзау. Там – идеальные условия для подготовительных тренировок. Можно комфортно проживать на равнинной местности, а тренироваться – на совершенно различных высотах. Именно разница высот очень важна во время тренировок. Известно, что на дистанции в 10 км спортсмен совершает около 1500 отталкиваний ногами и руками, сжигая при этом до 5 тысяч килокалорий. Важно правильно распределить нагрузку и расход сил на дистанции и учесть разреженность воздуха. Погодные условия мешают дышать и увеличивают пульс.

После очередного этапа гонки на огневом рубеже сердцебиение у спортсмена может доходить до 200 ударов в секунду! Как тут сконцентрироваться на стрельбе? Казалось бы, нужно успокоиться. Но на самом деле, многие спортсмены наоборот увеличивают скорость перед огневым рубежом, чтобы стрелять ритмичнее. Обычно выстрел происходит на 4 секунду задержки дыхания.

В подготовке к зиме особое внимание уделяется и лыжам. Сервисмены вплавляют в лыжи парафин, а затем особый порошок на основе фтора. Большое количество фтора поможет лыжнику лучше двигаться по мокрому снегу. И тут уже даже у спецов идет особая подготовка. Нужно во что бы то ни стало «попасть в мазь» на гонке. До старта соревнований необходимо изучить и применить все самые новые технологии в смазке лыж. Каждый сервисмен должен учитывать сотни и тысячи разных нюансов, в том числе даже форму снежинок в тот или иной день турнира. Но это не значит, что в подготовке к зиме невозможен обмен опытом.

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Так главный тренер сборной Китая по биатлону Уле-Эйнар Бьорндален подписал интересный контракт с норвежскими биатлонистами. Согласно ему, сервисмены сборной Норвегии будут работать с китайцами на Кубке мира в течение трех следующих лет. Таким образом у сборной Китая будет то же качество лыж, что и у знаменитых норвежских чемпионов. Разве это не то самое важное преимущество перед соперниками?

Но что делать, если ваш главный соперник – лютый мороз? Утеплиться самому – не проблема. А как быть с вашим автомобилем? Представьте, что ранним морозным утром вам необходимо ехать на тренировку или работу, а поздно вечером возвращаться домой. Может быть вы отправились в центр города, а возвращаться придется на полностью промерзшей машине? Тогда от вас потребуется «высший пилотаж» и находчивость тренерского штаба лыжного гонщика для запуска двигателя, а также профессиональные навыки керлингиста, чтобы совладать со льдом при помощи скребка.

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К счастью, есть решение, которое облегчит борьбу с холодом и защитит ваш автомобиль от замерзания – подогреватель «Вебасто». Немецкая фирма «Вебасто» – один из ведущий мировых производителей отопительного автооборудования. Она была основана в далеком 1901 году. Сегодня «Вебасто» – это международный концерн, представленный в 50 странах мира, в том числе, конечно, и в России. При этом подогреватели для всех рынков, а это более полумиллиона в год, по-прежнему производятся на одном заводе в Германии, к северу от Берлина.

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Посмотрите на современный спорт – технологии уже давно шагнули вперед: специальные мази для лыж, уникальные материалы, термобелье высшего качества, сохраняющее тепло спортсмена и многое другое. То же самое, кстати, касается и непрофессионального спорта. Например, горных лыж. Даже любители скоростного спуска в полной мере используют современные научные достижения: будь то смазка для лучшего скольжения или подогрев двигателя. Ведь автомобиль подолгу находится на морозе, пока его владелец наслаждается скоростью, свежим воздухом и живописными видами.

Предпусковой подогреватель «Вебасто» – это передовой технологический рубеж в мире систем автомобильного отопления. Для своей работы он не требует запуска двигателя. «Вебасто» подогревает двигатель и обеспечивает его запуск при температурах до -45 градусов Цельсия и ниже. Даже в самый сильный мороз ваша машина будет заводиться с пол-оборота, лобовое стекло больше не будет похоже на лед хоккейной коробки, а в салоне будет комфортная температура.

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Кстати, исследования показали, что большинство аварий на дорогах зимой происходят в первые 15 минут поездки. Все дело как раз в обледеневших стеклах, затрудняющих обзор, и низкой температуре в салоне, которая отвлекает и ухудшает реакцию водителя. Помочь избежать неприятных недоразумений и поможет подогреватель «Вебасто».

Достаточно просто включить подогреватель перед началом движения – по таймеру, по телефону или с пульта – на несколько десятков минут, и ваша машина уже не будет выглядеть беззащитно даже перед самым сильным морозом. Подогреватель устанавливается в моторный отсек автомобиля и интегрируется в систему охлаждения. Причем «Вебасто» автоматически регулирует свою работу так, чтобы оптимизировать затраты топлива. Также предусмотрена многоступенчатая защита от перегрева.

Защита автомобиля от мороза – это тоже своего рода спорт. И пока холода еще не ударили по полной программе просто необходимо брать пример с биатлонистов и «готовить лыжи». Что самое главное, например, в лыжных гонках? Конечно, уверенный старт. Именно такой чемпионский старт вашего автомобиля обеспечит предпусковой подогреватель «Вебасто». Уверенный старт – в любой мороз!

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